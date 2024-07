Arrancó Expogestión 2005

mó temas de su último libro "RE-IMAGINE", proponiendo estrategias a los líderes empresariales para generar cambios en organizaciones que requieran resultados para el beneficio colectivo. Entre estas citó la innovación, la rareza, la profundidad y la capacidad de cambiar el juego.

Después Orlando Ayala, vicepresidente ejecutivo del Grupo Microsoft y calificado por algunos como la mano derecha de Bill Gates, cautivó al auditorio con el tema de gestión tecnológica, refiriéndose a ésta como una herramienta fundamental para el aumento de la competitividad de las organizaciones. Así, citando el ejemplo de Microsoft ilustró el proceso para lograr la excelencia en la productividad.

Este miércoles Expogestión 2005 contará con la presencia de Howard Gardner, quién maneja la teoría sobre las múltiples inteligencias y su influencia en el liderazgo, la educación y el desarrollo humano. Posteriormente, Scott Bedbury, creador de la campaña "Just do it" de Nike, se dará cita con el público a partir de las dos de la tarde para hablar sobre Marketing-Branding.