¿Cuál es el mejor colegio para su hijo?

Con la experiencia de 20 años como profesor en colegios privados y como padre de familia de un niño y una adolescente, doy una serie de lineamientos que deberían tener en cuenta los padres cuando de escoger colegio se trata.



Visite varios colegios en días normales. No esperen a ser invitados o al día abierto organizado por los colegios, ya que durante este día las actividades son especiales y no se podrán dar cuenta de la realidad diaria escolar.



Pida referencias. Escuchen a sus familiares y amigos. Es muy importante escuchar fuera del colegio algunos estudiantes ya que ellos son el mejor parámetro.



Tenga claro que tipo de colegio quiere para su hijo. La decisión de colegio para sus hijos es muy importante y no se puede dejar a la elección de ellos. Claro que su opinión cuenta, pero usted es la persona que finalmente decide donde va a dejar a sus hijos. Muchas veces los jóvenes se dejan guiar por comentarios de los compañeros o amigos de club, y solo buscan es estar con ellos. Piense bien si quiere un colegio mixto o no; católico o no confesional; campestre o citadino; bilingüe; con énfasis en informática, técnico o académico; de jornada completa (generalmente de 7 a 3 de la tarde) o media jornada.



Formación en Valores. Aunque la formación académica es muy importante, es aconsejable buscar un colegio donde prevalezcan los valores. Un joven académicamente bien formado, pero un cero a la izquierda en su formación personal y de valores, no será un profesional exitoso. La formación espiritual clara y bien llevada hace un efecto positivo en nuestro jóvenes.



Instalaciones. El espacio físico en el que su hijo se va a educar es muy importante. Observen los campos abiertos, las instalaciones deportivas, espacios seguros donde su hijo podrá jugar libremente. Algunos colegios ofrecen durante los descansos juegos de mesa como parqués, loterías, damas chinas, ajedrez, concéntrese, y también tienen espacios diseñados para jugar maras (canicas), tangara (golosa), trompos, sitios donde pueden saltar lazo, y bancas alrededor de los árboles para simplemente hablar con sus compañeros.



Docentes. Los profesores y profesoras marcan una gran diferencia en la educación de sus hijos. Hablen con algunos de ellos y pongan atención en la forma de hablar, que tanto conocimiento tienen del colegio, fíjense en la forma como el profesor o profesora le habla a los niños que pasan por su lado. Trate que su visita coincida tanto en hora de estudio y que tome parte del recreo. ¿Qué tanto acompañamiento se ve de profesores?, ¿qué tipo de profesores tiene el colegio?, ¿qué preparación y formación tienen?



Tareas. Tengan en cuenta que sus hijos tienen otras actividades extracurriculares o simplemente quieren compartir en familia. ¿Qué cantidad de trabajo académico deja el colegio para la casa?, ¿colaboran con las tareas en el colegio?, ¿existen grupos de nivelación?



Manual de convivencia. Antes de matricular a sus hijos, soliciten un manual de convivencia para que estén enterados a estímulos y correctivos a los que probablemente su hijo se verá enfrentado. Léanlo con cuidado y subrayen lo que no entiendan para que pregunten durante otra entrevista.



Restaurante. La mayoría de colegios ofrecen hoy en día servicio de restaurante. Observen la limpieza del sitio y pregunten por el balanceo de comidas, dietas especiales. ¿El menú lo dirige o supervisa una nutricionista?, ¿le sirven suficiente a sus hijos?, ¿existe orden y calma durante la hora de almuerzo?, ¿se aprovecha está hora para seguir educando?



Trato Personal. Deben dar gran importancia al personal que conforma el colegio. ¿Cómo los reciben?, ¿saludan cuando ustedes llegan?, ¿se ve desorden en la secretaría?, ¿el celador saludó cuando llegaron a portería? Estos detalles son mínimos, pero de gran importancia.



Costos Educativos. Como padres debemos ser concientes de nuestra capacidad económica y, por ende, en qué colegio pueden educarse nuestros hijos. No podemos matricularlos solo por que es el colegio de moda o el mas costoso. Terminaríamos privándonos de muchas otras cosas también importantes. Acomodémonos al presupuesto y busquemos partiendo de esa misma base. Se hace mas daño cambiar al niño después de iniciado el año y cuando haya conformado amistades, por que no podemos pagar o mantener el ritmo económico que exigen estos colegios. Hablemos con los niños de nuestras limitaciones económicas.



Tengan en cuenta que al final lo que ustedes desean es tener un hijo feliz y, en ultimas, esa será la única ganancia de todos. Niños felices y estructurados como personas de bien.



* Bucaramanga

sergiotorresb@intercable.net.co