Culturas y saberes indígenas en Bogotá

El encuentro, organizado por el IDCT, contará además con un ciclo de cine, participación de expertos, comunidades colombianas y mensajeros de Canadá y Ecuador, concierto de cierre en la Media Torta, muestra gastronómica y feria artesanal.



Estarán presentes comunidades indígenas de diferentes regiones del país, como los Sirianos del Vaupes, los Embera Chamí de Antioquia, los Kankuamos de la Sierra Nevada, Kamsá de Putumayo, Naciones Cree y Ojibwe de Canadá y representantes de los cabildos indígenas de Bogotá (Muiscas e Ingas).



Las actividades tendrán lugar en espacios como el Museo del Oro, el Museo Nacional, Maloka, el Planetario Distrital, la Academia Luis A. Calvo y el Teatro al Aire Libre la Media Torta, con el fin de acercar a los bogotanos a las tradiciones y sabiduría indigenas.



Programación



Martes 2 de marzo



- La responsabilidad frente a la grabación, edición, publicación y comercialización de la música tradicional indígena.



Conversatorio



Museo Nacional, 4:00 a 5:30 p.m.



Participan: Mauricio Vicencio Alquina, investigador; Jaime Quevedo, director del Centro de Documentación Musicaldel Ministerio de Cultura y William Albacando, de la comunidad Quechua. La moderación estará a cargo de William Morales.



- Mitos ancestrales de la creación. Narración Oral



Cúpula del Planetario, 8 p.m.



Participan: Albina Tandioy, de la comunidad Inga



- Exposición de fotografía: "Los hermanos mayores", de Yolanda Obando. Sobre los habitantes de la



Sierra Nevada de Santa Marta.



Planetario Distrital



Miércoles 3 de marzo



- Ciclo de cine sobre culturas indígenas



Cinemateca Distrital. Funciones de 3 - 6 y 8 p.m.



- Culturas indígenas, contexto y patrimonio



Conferencia. Museo del oro, 10 a.m. - 11:30 a.m.



Participan: María Consuelo Méndez Méndez, Coordinadora Grupo de Diversidad y Patrimonio Inmaterial, Dirección de Etnocultura y Fomento - Ministerio de Cultura. Alix Duarte, Asesora para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, Defensoría del Pueblo.



- Mitos ancestrales de la creación



Narración Oral



Cúpula del Planetario Distrital, 8:00 p.m.



Participa:



Ilmer Villazón, de la comunidad Kankuamo



- Exposición de fotografía



"Los hermanos mayores", de Yolanda Obando. Sobre los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Planetario Distrital



-Shamanismo y Curación a través del sonido



Concierto



Convenio Andrés Bello, 7:00 p.m.



Participa: Mauricio Vicencio Alquina



Jueves 4 de marzo



- Ciclo de cine sobre culturas indígenas



Cinemateca Distrital. Funciones de 3 - 6 y 8 p.m.



- Las organizaciones indígenas en el contexto urbano



Charla



Museo del Oro, 10:00 a.m. - 11:30 a.m.



Participan: ONIC,OPIAC



- Música, danza y medicina tradicional.



Charla



Maloka (Aula Café de Colombia), 10:00 a.m. - 11:00 a.m.



Participan: Albina Tandioy, Comunidad Inga



- Usos y abusos de la medicina tradicional indígena.



Debate



Museo Nacional, 3 p.m. - 5:00 p.m.



Participan: Tzamarenda Naychapi, mensajero Shuar Yami, Alix Duarte, Asesora para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, Defensoría del Pueblo. Edwin Agudelo, Investigador Universidad Pedagógica Nacional



Universidad Distrital Moderador: Sebastián Jansasoy



- Mitos ancestrales de la creación



Narración Oral



Cúpula del Planetario Distrital, 8:00 p.m.



Participa: Tzamarenda Naychad



- Exposición de fotografía



"Los hermanos mayores", de Yolanda Obando. Sobre los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Planetario Distrital



- Experiencias para la formación artística de niños y jóvenes indígenas en el contexto urbano



Taller Pedagógico, 7:00 p.m. - 8:00 p.m.



Academia Luis A. Calvo



Dicta: William Albacando - comunidad Quechua, ILmer Villazón - comunidad Kankuamo



Viernes 5 de marzo



- Ciclo de cine sobre culturas indígenas



Cinemateca Distrital. Funciones de 3 - 6 y 8 p.m.



- Los espacios urbanos como nuevos escenarios de las manifestaciones culturales indígenas



- Panel con las comunidades indígenas residentes en Bogotá.



Museo del Oro, 10 a.m. - 11: 30 a.m.



Participan: Francisco Tisoy, Gobernador Cabildo Inga, Ilmer Arias, Gobernador Cabildo Kankuamo; Reinel Melo Neut, Gobernador Cabildo Muisca; Enrique Tutaquimba, Gobernador Cabildo Quechua. Moderador: Antonia Agreda



- El día de la cocina



Charla con Tzamrenda Naychapi, mensajero de la Nación Shuar (Amazonas-Ecuador).



Maloka, 3: 00 p.m. - 4 :00 p.m.



- La conveniencia de llevar a cabo muestras artísticas de las manifestaciones culturales. Indígenas fuera de su contexto.



Debate



Museo Nacional, 4:00 p.m. - 5:30 p.m.



Participan: Antonia Ágreda, representante comunidad Inga; Eduardo Londoño Laverde, Museo del Oro; Margarita Reyes, curadora del ICANH del Museo Nacional. Moderador: Juan Carlos Gamboa



- Mitos ancestrales de la creación



Narración Oral



Cúpula del Planetario Distrital, 8:00 p.m.



Participa: Sebastián Uribe, Comunidad Sirianos



- La oralidad como vehículo de supervivencia cultural en las comunidades indígenas.



Café pedagógico.



Maloka, 5:00 p.m.- 6:00 p.m.



Participa: Tzamarenda Naychapi, mensajero Shuar. Universidad de las Ciencias Ancestrales, Ecuador.



- Centro Nativo de Canadá, Grupo Eagleheart Singers



Taller didáctico



Academia Luis A.Calvo, 7:00 - 8:00 p.m.



Participan: Naciones Cree y Ojibwe



Sabado 6 de marzo



- Experiencias pedagógicas de las comunidades indígenas.



Concierto didáctico



Museo del 10:00 a.m. - 11:00 a.m.



Participa:JAI VARRARA KERA, "Como hijos de los espíritus". Comunidad Embera Chamí



- Exposición de fotografía



"Los hermanos mayores", de Yolanda Obando. Sobre los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Planetario Distrital



Domingo 7 de marzo



- Músicas indígenas



Concierto, muestra gastronómica y feria artesanal.



Teatro al aire libre La Media Torta, 11:00 a.m.



Participan: Comunidad Inga, Grupo Putumayo, Comunidad Sirianos, Comunidad Embera Chamí, Naciones Cree y Ojibwe



-Exposición de fotografía



"Los hermanos mayores", de Yolanda Obando. Sobre los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Planetario Distrital



