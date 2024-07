Finalizó la Feria del Libro.

an.



Si quieres un hijo lector . . .



- No lo obligues a leer o a terminar una historia.



- No le hagas preguntas de comprensión de lectura.



- No trates la lectura como una tarea escolar.



- No dejes sus dudas sin respuestas.



- No lo regañes por no saber leer bien.



- No te impacientes por terminar la lectura.



- No conviertas la lectura en un castigo.



Sobre Susan Sotang.



La escritora estadounidense nacida en 1933 ha estado siempre a la cabeza de los movimientos intelectuales de los años 60 y ha trascendió esa época.



Incluso hoy, a más de 30 años de la escritura de su libro de ensayos ‘Contra la interpretación’, Sotang logra causar controversia con cada uno de sus escritos y comentarios, lo que le ha valido incluso amenazas contra su vida y airadas protestas de columnistas y medios. Para citar un caso, reciente al episodio de las Torres Gemelas, ella escribió una columna en The New Yorker en el que no solo criticaba a los medios, sino también llamó a la reflexión sobre si su país, de alguna manera, se lo había buscado.



Recientemente en el lanzamiento en España de ‘En América’, su obra más reciente, removió el avispero cuando afirmó sentir vergüenza de ser estadounidense y definió al presidente George W. Bush como “uno de los más estúpidos presidentes de su país” y destacó la inexistencia de una oposición sólida que pudiera hacerle frente. La obra fue galardonada con el National Book Award, prestigioso premio literario estadounidense.



Entre sus escritos más reconocidos se encuentran: ‘Antes fue Hanoi’ (1968), ‘La enfermedad como metáfora’ (1978), ‘El amante del volcán’ (1995) y ‘El benefactor’ (1963).



Durante de Feria, Sotang participará en la jornada sobre ‘El intelectual en tiempos de crisis’, el sábado 26 de abril, a las 6 de la tarde.



Entrevistas



