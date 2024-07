La Sociedad Civil Colombiana frente al fortalecimiento de la democracia en las Américas

El foro deliberativo tiene como objetivos difundir información acerca del Proceso de Cumbres de las Américas, examinar el desarrollo de Colombia frente a los compromisos incluidos en el Plan de Acción de Québec y construir propuestas ciudadanas sobre la forma en que Colombia puede cumplir con los compromisos del Plan de Acción.



Desde hace siete años, junto con 21 países del hemisferio, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes ha venido desarrollando el Proyecto de Participación Ciudadana para las Cumbres de las Américas, liderado por la Corporación PARTICIPA de Chile. Actualmente, se está realizando un monitoreo al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Gobiernos de los diferentes países en la Cumbre Presidencial de las Américas que tuvo lugar en Québec en Abril de 2001. El monitoreo se hace a los siguientes cinco temas: Acceso a la Información, Libertad de Expresión, Gobiernos locales y Descentralización, Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y Acceso a la Justicia.



La presentación del foro estará a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes, y será moderado por Arlene Tickner, Profesora Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.



Los cinco temas referentes al fortalecimiento de la democracia serán examinados por Rosa Inés Ospina, Directora de la corporación Transparencia por Colombia; Maria Teresa Ronderos, Editora General de SEMANA y Directora de la Fundación para la Libertad de Prensa; Temistócles Ortega, Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; Eugenio Marulanda, Presidente de CONFECAMARAS; y Jaime Castro, ex constituyente y ex alcalde de Bogotá.



La cita es en el Salón Múltiple de la Sede Nacional de Uniandinos, Calle 92 No. 16-11, el lunes 22 de noviembre de 8:30 a.m. a 2 p.m. Para mayor información puede comunicarse al número telefónico 3394949 o escribir al correo electrónico andferna@uniandes.edu.co