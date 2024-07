Más criticas para el proyecto de alternatividad penal

En una carta enviada al presidente Alvaro Uribe, los congresistas manifestaron que con este proyecto se le abren las puertas abre las puertas de las cárceles a narcotraficantes y violadores de los derechos humanos.



La comunicación encabezada por el demócrata Tom Lantos, cabeza de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, dice que es increíble que pese a las lecciones que han dejado los procesos de 'verdad y reconciliación' en América Latina y el mundo, altos funcionarios colombianos estén "considerando seriamente una palmada en la mano y un cheque de gerencia como sustituto de una justicia real y completa".



Para los congresistas, el Gobierno colombiano debe aplicar condenas de acuerdo a los delitos cometidos por los grupos subversivos.



"Se necesita una revisión mucho más exhaustiva de los abusos cometidos por los terroristas y quienes les colaboren, y unas penas más acordes a las acciones perpetradas", agrega la carta.



El proyecto fue presentado por el Gobierno al Congreso Colombiano hace varias semanas, y pretende que los miembros de grupos al margen de la ley que se acojan a un proceso de paz, queden libres de penas por delitos atroces y de lesa humanidad.



Pero esta no es la primera crítica que recibe la iniciativa. En días pasados una editorial del periódico norteamericano, The New York Times, decía que este proyecto era un paso hacia la impunidad. Igual postura manifestó Human Rights Watch, organización defensora de los derechos humanos.



Vea una entrevista sobre el tema con el senador Rodrigo Rivera