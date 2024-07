Próxima ronda del TLC comenzará antes de lo previsto

Las negociaciones serán del 6 al 10 de septiembre, y no del 13 al 17, como estaba acordado, informaron voceros del grupo negociador.



Según las fuentes, el cambio se dio por la coincidencia de las fechas anteriores con una fiesta judía. El jefe de la delegación estadounidense de la mesa de normas de origen pertenece a esa religión.



Entre tanto, se conoció que Fajardo, una población cercana a San Juan de Puerto Rico, será el escenario de la cuarta ronda pero no del encuentro de los negociadores de normas de origen, que sesionarían en Bogotá o Washington.



Aun no se ha definido cuál de las dos ciudades será. Pero se prevé que Bogotá sea escogida, pues el mayor número de empresarios andinos es de Colombia.



La IV ronda de negociaciones comerciales para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia, Perú y Ecuador con Estados Unidos sí terminará en la fecha y lugar que habían acordado los cuatro países.



Vea más información en un informe especial de SEMANA.COM