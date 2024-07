Santos declina su aspiración a la Alcaldía de Bogotá

Santos señaló que participaría en la contienda, no como candidato, sino como apoyo a Castro. El ex ministro de Hacienda reconoció que la experiencia del ex alcalde, ex ministro y ex constituyente le sería de gran utilidad a la ciudad. "He decidido apoyar al doctor Castro como candidato único en las próximas elecciones", dijo.



Agregó que el anuncio no puede considerarse como una debilidad de él o del mismo liberalismo, puesto que no deja vencedores ni vencidos. "Aquí gana Bogotá, aquí gana el Partido Liberal, aquí gana la democracia colombiana", señaló.



Por su parte, el nuevo candidato se comprometió con la ciudad e indicó que en pocos días presentará su plan de gobierno.



Castro se enfrentará por la Alcaldía de Bogotá a Juan Lozano, Maria Emma Mejía, Eduardo Pizano, Jimmy Borda, Miguel Ricaurte y Luis Eduardo Garzón.



Vea más sobre el tema en SEMANA