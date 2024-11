En las últimas horas, el primer ministro británico, Boris Johnson, manifestó que la nueva mutación de la covid-19 estaba fuera de control. Aproximadamente, esta acelera el contagio en un 70%, por lo que en el Reino Unido se han tomado fuertes medidas de confinamiento. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha advertido que si bien esta cepa es más contagiosa no es más grave, de acuerdo con un informe que publicó el día de ayer.

En términos genéticos, la mutación se genera porque, a medida que las células hacen nuevas copias del virus, ocurren varios errores. Estos errores pueden hacer que el virus se haga más fuerte o más débil. En este caso se ha fortalecido, y es por esta razón que el Gobierno nacional colombiano ha decidido cancelar todas las frecuencias aéreas desde y hacia el Reino Unido. En esta misma línea están actuando varios gobiernos del mundo.

El ECDC manifestó ayer: "El análisis preliminar en el Reino Unido sugiere que esta variante es significativamente más transmisible que las variantes que circulaban anteriormente, con un potencial estimado para aumentar el número reproductivo (R) en 0,4 o más, con una transmisibilidad aumentada estimada de hasta un 70%", indicó la institución.

Por el momento, esta cepa ha sido llamada por los científicos VUI 202012/01 (variante bajo investigación, año 2020, mes 12, variante 01) y tiene muy preocupada a la comunidad científica.

Esta no es la primera vez que nos encontramos frente a una mutación de la enfermedad. Ya en Dinamarca se había observado este fenómeno, por lo que fueron sacrificados 17 millones de visones como medida de carácter preventivo.

Quizá el dato más significativo de esta nueva cepa es la letalidad. De acuerdo con la información y los datos de las Unidades de Cuidados Intensivos del Reino Unido, la tasa de fallecimientos no ha aumentado de forma contundente como consecuencia de esta cepa. Sin embargo, no se trata de un asunto menor, por lo que deben extremarse las precauciones, pues si bien un primer contagio en ocasiones no es letal, un segundo contagio sí, tal como les ha sucedido a miles de personas.

En Colombia, es conocido el caso del Alcalde de Itagüi, quien luego de un primer contagio quedó muy débil y falleció luego de contagiarse nuevamente.

Otro dato importante es que las nuevas vacunas, tanto las de ARN (Pfizer y Moderna) como las de adenovirus (Sputnik y AstraZeneca), son capaces de combatir esta cepa.

El plan de vacunación en Colombia ya está listo, pero solo hasta 2022 se prevé que estará inmunizada toda la población que se quiera vacunar. La sindemia terminará posiblemente, en ese orden de ideas, solo hasta dentro de un par de años, quizá más.

El problema real: los que se creen inmortales

En los centros comerciales de ciudades como Bogotá pareciera que no existe el coronavirus. Las personas se aglomeran sin ningún tipo de distanciamiento, algunas incluso no utilizan el tapabocas. Esto mismo sucede en supermercados, restaurantes y, en general, sitios de alto flujo de personas.

La velocidad del contagio se encuentra disparada. Llegó diciembre con su alegría, pero esto no implica que la sindemia haya terminado. La única vacuna existente en nuestro país hasta ahora y por mucho tiempo más es el autocuidado. Lo mejor es salir lo menos posible, quedarse en las casas, salir solo a lo estrictamente necesario. Esta batalla aún no ha terminado.

