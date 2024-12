La colonia es amplia y la facilidad de vuelos para llegar a su tres aeropuertos es una gran ventaja. La mayoría de aerolíneas cuentan con rutas diarias. Sin embargo, es considerada como una ciudad cara y donde el sin número de cosas por hacer obligan a cualquier turista a ir con una gran cantidad de dinero. Pero no se preocupe, existen algunos consejos que le ayudarán a estirar su dinero durante su estadía.

De acuerdo con el Travel Hacker para Colombia, el último estudio de KAYAK, uno de los mayores buscadores de viajes del mundo, se recomienda reservar los vuelos a Norteamérica con mínimo 3 meses de anterioridad y el tiquete promedio puede costar unos $1.271.420 (tarifa en Jet Blu que puede tener sobrecostos, dependiendo de condiciones) y el mes más económico para viajar es abril.

Siga leyendo El costo de viajar a los destinos donde se filma Game Of Thrones

Alerta aeropuerto

Si llegan al aeropuerto JFK o a La Guardia, se puede pedir un Uber Pool (este servicio es legal) que tiene una tarifa fija de $108.500, unos $35 dólares hasta cualquier destino dentro de Manhattan. En el JFK también se puede llegar al metro y llegar a la estación de Howard Beach o Jamaica tiene un valor de $15.500, unos $5 dólares, más el valor de la primera montada del metro. De igual manera en la estación de Jamaica se puede coger un tren del Long Island Railroad que llega a Penn Station por un valor de $21.700 o unos $7 dólares.

Si llegan al aeropuerto de Newark se puede tomar el “Shuttle bus” que para en Gran Central y en Port Authority, y tiene un costo de $52.200, unos $18 dólares y se cuenta con Wifi dentro del autobús. Los taxis tradicionalmente cobran entre $248.000 ($80 dólares) y $372.000 ($120 dólares) cualquier trayecto hasta la isla.

Arte y cultura al alcance de todos

Varias de las opciones en materia de museos ofrecen entradas gratuitas a ciertas horas durante ciertos días o permiten elegir cuánto se quiere pagar por entrar. Tal es el caso del Museo de Arte Moderno (MoMa) el cual es gratis todos los viernes después de las 4 p.m.

El museo del 9/11 – Memorial es gratis los martes después de las 4 p.m. El Jardín Botánico ubicado en Bronx es gratis los miércoles y los sábado de 9 a.m. a 10a.m. Además del Museo de La Reserva Federal, el Museo del ¨Fashion Institute of Technology¨, el ¨Bronx Museum of Arts¨o el ¨BRIC¨House (de arte contemporáneo y artes escénicas).

Por otro lado, existe la posibilidad de pagar algo sugerido, es decir, no se paga la totalidad de la entrada y se deja al usuario que elija cuánto quiere desembolsar por su ingreso. Entre las opciones que se abren frente a esta alternativa están el Museo de Arte y Diseño los jueves entre 6 p.m. a 9 p.m., el acuario de Nueva York los viernes después de las 3 p.m. o el Salomon R. Guggenheim que cuenta con esta opción los sábados entre las 5:45 p.m. y 7:45p.m. y el recomendado “Metropolitan Museum” (MET). Eso sí, para este último dedíquele como mínimo unas 4 horas para recorrer todo el recinto.

Le contamos Cómo la tecnología transformó la manera en que viajamos

Cine al parque

Son varios eventos los que suceden en diferentes parques de la ciudad. Sin duda, organizar un picnic y ver una buena película es uno de ellos. Las opciones cinematográficas varían dependiendo del gusto, pero lugares como el Brooklyn Bridge Park ofrecen opciones a las 6 p.m., Stuyvesant Square North Lawn ofrece alternativas al caer el sol a las 8:30 p.m., Putnam Triangle Plaza, en Clinton Hill generalmente proyecta dos películas a las 6:00 p.m., Tony Dapolito Recreation Center, en West Village se enfoca en su mayoría en musicales y empieza a las 8:30 p.m. y no podría faltar el tradicional Bryant Park, que abre sus puertas todos los lunes desde las 5 p.m. Esto principalmente en época de verano.

Cómo transportarse

Es importante prepararse para grandes jornadas e intensas caminatas. Sin embargo, existen dos alternativas que pueden ayudar a amortiguar el cansancio. La primera es el famoso Turibus, el tradicional bus de dos pisos que se encarga de transportar a los turistas por las calles de la ciudades más importantes del mundo.

Se recomienda coger el bus que sale desde Times Square y es mejor negociar su tarifa después de las 4 p.m., ya que los vendedores ya se encuentran cansados y es posible contar con tarifas que sean de aproximadamente $89.900, o unos $29 dólares además de poder negociar diferentes regalos, como tours en las noches o tiquetes a sitios turísticos.

Por otro lado existe el Citi Bike, una iniciativa que cuenta con aproximadamente 10.000 bicicletas y 600 estaciones en Manhattan, Jersey City, Brooklyn y Queens. El alquiler por un día cuesta unos $37.200 o unos $12 dólares por montar ilimitado cada 30 minutos. El pase de 3 días está en $74.400 o unos $24 dólares y se puede montar ilimitado por 72 máximo cada 30 minutos, esto con el fin de poder garantizar la rotación de bicicletas en toda la ciudad.

Finalmente les recomendamos tomar el Ferry hacia Staten Island, sale desde Battery Park y sale cada 30 minutos. Es totalmente gratuito pero se puede disfrutar de la Estatua de la Libertad y de una excelente vista al volver a Manhattan. Sin duda una sugerencia bien económica y gratificante que ofrece La Gran Manzana.

Establecimos el valor del dólar en $3.100 y los precios están sujetos a cambio.

*Directora general para Colombia, Chile y Perú de www.kayak.com.co

Si le interesó, le tenemos En qué horarios es mejor comprar sus viajes por internet