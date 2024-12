Muchos profesionales, cuando dejan sus trabajos para dedicarse a su proyecto personal, comienzan a hacer su empresa desde sus casas, con un portafolios debajo del brazo y con una agenda llena de citas para conseguir clientes o inversionistas para su negocio.

Con el pasar de los meses o en el primer año se dan cuenta que necesitan de un espacio lejos de su vivienda propia, apartados de su entorno familiar, donde puedan estar más concentrados en su negocio, donde se sientan en libertad de tocar todos los temas con sus socios, consumidores, proveedores y personas con quienes tercerizan algunos productos o servicios. Es cuando empiezan a buscar su propia oficina para ‘estrenar sede’ y para tener a los empleados de su microempresa.

Si por estos días usted recorre algunas de las zonas comerciales de su ciudad, no se le haga extraño que sea toda una odisea encontrar un espacio que cumpla con sus expectativas para abrir su propia sede. Puede ser que haya muchos carteles de “Se arrienda”, pero a veces es probable que el tamaño no llene los requisitos o que efectivamente, encuentre el lugar ideal pero los ingresos de su negocio todavía no alcanzan para pagar los canones mensuales.

Además, tenga en cuenta que muchos arriendos piden el pago de pólizas, estudios de arrendamiento, seguros de daños, deudores, codeudores, pago anticipado de meses, entre algunos requisitos más. También la búsqueda para su negocio puede complicarse porque hay una alta demanda, mientras que la oferta permanece casi igual, pese a que importantes proyectos de construcción de oficinas y bodegas.

Siga leyendo Así son cinco oficinas de los empresarios más exitosos

Le contamos primero qué ha pasado por el lado de la demanda. Lo que es una buena noticia para el país, a usted lo puede afectar en cuanto a encontrar el lugar ideal para su oficina. Resulta que el último estudio de Confecámaras (gremio que representa a las cámaras de comercio en el país) sobre Dinámica Empresarial, en el que se analiza el comportamiento empresarial durante el primer trimestre de 2017 y cuya principal fuente de información es el Registro Único Empresarial y Social (RUES) destacó que en dicho periodo se crearon en el país 96.611 unidades productivas; 20.676 sociedades y 75.935 personas naturales, evidenciando un crecimiento de 15,2% en el total firmas creadas respecto al año anterior, cuando se ubicaban en 83.879.

La constitución de sociedades descendió 2,3% respecto a 2016, al pasar de 21.160 a 20.676 y las matrículas de personas naturales pasaron de 62.719 a 75.935, lo que representa una variación positiva de 21,1%. Las actividades económicas de mayor contribución a la variación registrada en el número de empresas fueron: comercio, alojamiento y servicios de comida, otras actividades de servicios, los cuales explican alrededor del 95% del crecimiento observado. En estas actividades se crearon 38.667,14.533 y 4.057 unidades productivas respectivamente.

Por su parte, los sectores que exhibieron mayor tasa de crecimiento fueron: alojamiento y servicios de comida (36,5%), otras actividades de servicios (31,0%), comercio (19,1%) y actividades artísticas y de entretenimiento (16,3%), seguido de las actividades de salud humana y asistencia social (12,9%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (12,5%) y transporte y almacenamiento (9,9%).

Le puede interesar Quién dijo que el espacio de oficina debe ser aburrido

¿Cuál es el valor promedio de una oficina?

Como muestra el documento que se acabó de relacionar, muchas personas están necesitando de un espacio físico para desarrollar su actividad comercial. Para saber del tema, la inmobiliaria Colliers International Colombia elaboró un informe donde destacó que la oferta de activos inmobiliarios está creciendo en las ciudades intermedias, donde se aprecia un mayor desarrollo y potencial en Barranquilla, Medellín y Cali.

Según Mauricio Montañez, director de valuación y consultoría de Colliers International Colombia, para el país es muy importante que crezca la oferta inmobiliaria en ciudades intermedias porque favorece los nuevos núcleos poblacionales, mejora la infraestructura, el desarrollo urbanístico y contribuye a la generación de empleos, y por parte de los inversionistas son focos de desarrollo para la gestión de nuevos proyectos.

Para el especialista, la oferta de estos activos en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali ha crecido considerablemente durante el último año, debido al interés que han presentado los inversionistas en desarrollar proyectos inmobiliarios en estas ciudades. Barranquilla, presenta un crecimiento y desarrollo en todos los segmentos de activos inmobiliarios, sin embargo el mercado actual presenta un desbalance importante entre oferta y demanda.

Medellín predomina con precios de mercado estables debido a que no ha crecido a la misma tasa que los precios de Bogotá, y los nuevos desarrollos se generan en todos los usos. Además, cuenta con buenos niveles de ocupación para proyectos de vivienda e industria.

Por otro parte, Cali a pesar de ser la tercera ciudad más grande del país, es un mercado que ha tenido intentos de auge en temas de expansión real, sin embargo el crecimiento de la oferta es moderado, pues es un mercado donde los inversionista son muy escépticos de la respuesta de la demanda al desarrollo de proyectos inmobiliarios en todos los usos.

Hay que destacar que los desarrollos inmobiliarios que registran mayor auge de crecimiento son activos inmobiliarios de vivienda, comercio y servicios. Según el reporte de evolución y análisis de fondos de capital privado realizado por EY y Colcapital, dichos fondos durante el 2016 invirtieron alrededor de $1.528 millones de dólares que corresponde al 22% del total de inversión en el país.

Buena parte de esos recursos se ‘apalancaron’ principalmente en proyectos de oficinas, vivienda, centros comerciales, centros logísticos, hoteles, y complejos de uso mixto; cabe resaltar que dicha inversión corresponde a solo una parte de los fondos, y que en Colombia durante el último año se presentó un mayor interés en la ejecución de proyectos en ciudades intermedias.

A continuación, podrá observar el valor promedio de renta y venta por metro cuadrado para una oficina en las cuatro principales capitales del país, como también de un espacio para uso industrial:

OFICINAS Ciudad Precio Promedio Renta (COP/m²) Precio Promedio Venta (COP/m²) Barranquilla $ 43.550 $ 5.616.750 Bogotá $ 63.950 $ 9.132.600 Cali $ 46.900 $ 3.954.550 Medellín $ 49.300 $ 6.921.400

INDUSTRIAL Ciudad Precio Promedio Renta (COP/m²) Precio Promedio Venta (COP/m²) Barranquilla $ 13.550 $ 1.870.900 Bogotá $ 15.700 $ 1.898.800 Cali $ 15.800 $ 2.960.400 Medellín $ 13.000 $ 1.746.550

Fuente: Colliers International Colombia

¿Qué debe tener en cuenta para tomar en arriendo una oficina?

Los expertos en alquiler de estos espacios hacen una serie de recomendaciones, si es la primera vez que usted, como emprendedor, está pensando en tomar este espacio con el objetivo de poner a crecer su negocio: