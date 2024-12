Ola de calor derritió en una semana porción de isla en la Antártida

De acuerdo con los análisis realizados por la Nasa, la actual ola de calor que se registra en esta región del mundo es el resultado de altas temperaturas sostenidas, que no se presentaron en el continente hasta el siglo XXI.

El informe de la Nasa también apunta a que la alta presión sobre el Cabo de Hornos en el archipiélago de Chile permitió que las temperaturas cálidas se acumularan y viajaran. "La península más septentrional de la Antártida generalmente está protegida de estas altas temperaturas debido a los fuertes vientos que cruzan el hemisferio sur, pero esos vientos eran inusualmente débiles y no podían evitar que las altas temperaturas penetraran en el extremo norte del continente", dio a conocer la Nasa.

“No he visto a los estanques derretidos desarrollarse tan rápido en la Antártida. Ves este tipo de eventos de derretimiento en Alaska y Groenlandia, pero no usualmente en la Antártida”, meniconó Mauri Pelto, glaciólogo de la Nasa.