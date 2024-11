"Tenemos unas cuantas que son prometedoras. No serán utilizadas hasta que se haya establecido que son eficaces y seguras, eso es lo que yo quisiera garantizar al mundo", declaró el responsable de la OMS, según AFP.

También dijo que, en los próximos meses, se espera tener buenas noticias sobre una vacuna para la covid-19. “”, manifestó.Pero inicialmente, cuando la oferta de vacunas es limitada,Lea también:Es decir, "”. Y advirtió que “el nacionalismo de las vacunas prolongará la pandemia, no la acortará”.Adicionalmente, el director de la OMS explicó que, puesto que las personas con enfermedades no transmisibles tienen un alto riesgo de contagiarse de la covid-19 grave,Pues, a principios de esta semana,Le puede interesar:. Sin embargo, estos no ayudan a los pacientes con enfermedad leve o moderada y pueden ser perjudiciales", dijo Tedros Adhanom.Por lo tanto,De otra parte, el director de la OMS destacó que 78 países y economías de nivel medio alto y alto participarán en la Línea Covax, iniciativa para tener acceso a las vacunas para la covid-19, y el número está creciendo. “Insto a aquellos que aún no se han unido a que lo hagan antes del 18 de septiembre”, agregó.Le recomendamos leer:Más temprano, la portavoz de la OMS, Margaret Harris, dijo que "".