Aborto: Colombia en la cola del mundo

Colombia es uno de los poquísimos países del mundo donde no se puede abortar en ninguna circunstancia. Las colombianas están dentro del 0,4 por ciento de las mujeres del mundo que se ven sometidas a tener un hijo producto de una violación o cuando su vida está en grave peligro o cuando el feto sufre una malformación de tal magnitud que no sobrevivirá después de nacer.



La abogada Mónica Roa quiere poner punto final a esta discriminación que pone en peligro la salud y la vida de cientos de miles de colombianas. Para ello entabló el jueves pasado una demanda ante la Corte Constitucional en la que solicita que declare inconstitucional la ley vigente contra el aborto y que lo permita en circunstancias extremas.



Roa es la directora del proyecto Género y Justicia, de Women's Link Worldwide, ONG internacional dedicada a fomentar el uso del derecho internacional y el litigio estratégico a favor de los derechos de las mujeres. Juanita León, editora de SEMANA.COM, habló con ella.



SEMANA.COM.: ¿Qué busca con la demanda que presentó ante la Corte Constitucional?



Mónica Roa: Quiero que la Corte Constitucional reconozca las recomendaciones que los comités de derechos humanos de la ONU le han hecho a Colombia para liberalizar el aborto en las circunstancias más extremas.



SEMANA.COM.: ¿Por qué cree que la penalización actual es inconstitucional?



M.R.: Estos comités de la ONU han dicho que los países que tienen legislaciones altamente restrictivas como Colombia sobre el aborto violan el derecho a la vida, a la integridad y a la igualdad de las mujeres.



SEMANA.COM.: ¿Qué tanto obligan a Colombia las recomendaciones de la ONU?



M.R.: Bajo el derecho internacional no son vinculantes. Pero la Corte Constitucional colombiana les ha reconocido valor jurídico bajo la jurisprudencia de bloque de constitucionalidad.



SEMANA.COM.: Pero en sentencias anteriores sobre el aborto, la Corte ha dicho que la penalización no viola los derechos de las mujeres. ¿Qué le hace pensar que vaya a fallar ahora diferente?



M.R.: Estos comités han hecho las recomendaciones después de la última vez que se demandó este artículo del Código Penal en 1994. Y de otra parte, la Corte ha ido ampliando su jurisprudencia, reconociendo que no solo los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte de la Constitución sino que la doctrina de los comités encargados de su monitoreo también son obligatorios. Al menos como criterios de interpretación de los derechos fundamentales.



SEMANA.COM.: En concreto, ¿cómo se viola la penalización del aborto la igualad de las mujeres?



M.R.: El comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer estableció que la penalización de prácticas médicas que solo requieren las mujeres constituye una violación al derecho a la igualdad.



SEMANA.COM.: ¿Es cierto que sólo el 0,4 por ciento de la población mundial vive en países donde el aborto está totalmente prohibido?



M.R.: Es menos porque hace dos días Irán despenalizó el aborto en circunstancias extremas.



SEMANA.COM.: ¿Cuáles son los países que lo prohíben en todos los casos como Colombia?



M.R.: En América Latina, sólo Chile, Colombia y Salvador.



SEMANA.COM.: ¿Y los demás países con tradición católica?



M.R.: España y Polonia lo permiten en las mismas circunstancias que yo estoy pidiendo a la Corte que despenalice el aborto. Países muy católicos como Italia son aún más liberales, permitiendo el aborto sin que haya circunstancias específicas durante el primer trimestre de embarazo.



SEMANA.COM.: ¿México?



M.R.: En el distrito federal lo permite en circunstancias extremas. Además admitió que los servicios de aborto debían ser cubiertos por el sistema público de salud.



SEMANA.COM.: ¿Qué ha pasado en los países donde han liberado la prohibición del aborto?



M.R.: Las tasas de mortalidad materna disminuyen notablemente ya que el aborto como causa de mortalidad materna es la única totalmente prevenible.



SEMANA.COM.: ¿Es la tercera causa de mortalidad materna en Colombia?



M.R.: El 16 por ciento de las muertes maternas en Colombia son a causa del aborto inseguro.



SEMANA.COM.: ¿Por qué se dice que es la única muerte totalmente prevenible?



M.R.: El aborto legal practicado en condiciones seguras es de los procedimientos médicos más seguros que existen. La tasa de mortalidad por cada 100.000 procedimientos de un aborto practicado en el primer trimestre es de 1,2. En el segundo trimestre, de 12,0. La tasa de mortalidad de un embarazo normal llevado a término es de 14,5. Es decir que los abortos practicados de manera segura y a tiempo son más seguros para la salud de la mujer.



SEMANA.COM.: Hoy uno de cada cuatro embarazos en Colombia terminan en aborto. ¿Existe evidencia de que si se despenaliza las mujeres abortan más?



M.R.: La evidencia es la contraria. Cuando se trata el aborto como un problema de salud pública, se liberalizan las leyes del aborto y viene acompañado de una asesoría integral en el momento de terminar el embarazo, las tasas de aborto tienden a disminuir notablemente en el mediano plazo.



SEMANA.COM.: ¿Por qué?



M.R.: Porque una vez existe educación sexual adecuada, suficiente acceso a métodos anticonceptivos y una concientización sobre la importancia de prevenir la violencia sexual en la sociedad, el aborto deja de ser cada vez más necesario.



SEMANA.COM.: En todo caso, creo que solo dos mujeres han ido a la cárcel por abortar. ¿Cuál es el efecto perverso de la penalización?



M.R.: Que las mujeres se ven obligadas a poner en peligro su vida, su salud y su integridad al no tener opciones para terminar sus embarazos no deseados de manera segura.



SEMANA.COM.: ¿Por qué incluye que se permita el aborto en el caso de malformaciones graves?



M.R.: Solo pido que se despenalice cuando las malformaciones graves son incompatibles con la vida extrauterina. Es decir que el bebé no va a sobrevivir después del parto más que unas horas o días. Las mujeres que hacia el cuarto mes de embarazo descubren un diagnóstico de este tipo se ven enfrentadas a la tortura de tener que llevar a cabo este embarazo sabiendo que su bebé no va a sobrevivir. El solo verlos puede generales un trauma duradero.



SEMANA.COM.: ¿Y el caso del embarazo fruto de la violación?



M.R.: Hace pocos años se ha reconocido a escala internacional que la violación es un arma de guerra y que los cuerpos de las mujeres han sido campos de batalla a través de la historia de la humanidad. El derecho penal internacional reconoce que obligar a una mujer a llevar al enemigo en su vientre es una clara violación a su dignidad humana. Esto en Colombia es mucho peor por la experiencia de las mujeres dentro del conflicto armado.



SEMANA.COM.: ¿Qué consecuencias traería para las mujeres que ganara la demanda?



M.R.: Primero, que las mujeres que se encuentran en estas circunstancias tendrían derecho a terminar su embarazo voluntariamente. Esto no quiere decir que todas las mujeres que estén en estas circunstancias se vean obligadas a abortar, sino que van a tener la opción de elegir. Segundo, que los índices de mortalidad materna van a disminuir en el país. Y tercero, que el Estado debería incorporar los servicios de aborto legal a su sistema de salud pública. Eso no quiere decir que tenga más gastos.



SEMANA.COM.: ¿Por qué no si ahora tendría que pagar los abortos?



M.R.: Porque actualmente los servicios de aborto incompleto (cuando llegas con el útero perforado, con infecciones o con hemorragias) o el postaborto son legales y obligatorios. Es decir que una mujer tiene primero que poner su vida en peligro para luego sí recibir los servicios o los cuidados médicos del Estado.



SEMANA.COM.: ¿Qué tan frecuentes son estos casos?



M.R.: Cecilia López hizo el primer cálculo económico de cuánto le cuesta al Estado tener penalizado el aborto. El cálculo del costo del Sistema de Salud en la atención de complicaciones relacionadas con abortos inseguros en Colombia es de más de 76.000 millones de pesos para el año 2005.



SEMANA.COM.: ¿Cuánto tiempo tardará la Corte en fallar esto?



M.R.: En aproximadamente seis meses habrá una decisión.



SEMANA.COM.: ¿Cuáles son los principales obstáculos para despenalizar el aborto en casos extremos?



M.R.: La oposición siempre ha venido de parte de la Iglesia. Pero en este caso la pelea es jurídica; mis argumentos son de derecho constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos, que nada tienen que ver con las diferentes decisiones morales, por más respetables que ellas sean.



SEMANA.COM.: ¿Por qué escogió dar esta pelea?



M.R.: He vivido fuera de Colombia por varios años trabajando en derechos reproductivos desde el derecho internacional y el derecho comparado. Me he dado cuenta cómo Colombia está en la cola del mundo, y son las mujeres colombianas quienes han tenido que pagar este anacronismo con sus derechos a la vida, integridad e igualdad.



