Los weblogs (o blogs) son diarios escritos por cualquier persona en Internet que se han convertido en el fenómeno más importante de la red en los últimos cinco años. Los hay de todas las clases y temas: políticos, literarios, fotográficos (a estos últimos se les llama flogs), de noticias, de cine, o simplemente los que registran experiencias, pensamientos y observaciones cotidianas.



Esta sección, tan neófita como su autor en el mundo de los blogs, busca mostrar las inagotables facetas de esta nueva forma de expresión. Cada semana se reseñarán uno o varios weblogs, siguiendo criterios como la calidad del contenido y el diseño, o el propósito del sitio. Eventualmente, también se comentarán asuntos de diversa índole relacionados con la blogosfera. Y cada semana se hará buen recibo de comentarios y sugerencias de los usuarios.



Un día en cualquier lugar del mundo



Esta semana el recomendado es el flog 'Scene from my life' (www.scenefrommylife.com). Su concepto es simple: durante una semana, una persona de cualquier lugar del mundo publica una foto diaria en la página. Su tema es libre y no es necesario que la persona sea fotógrafa profesional. La única condición es que la imagen haya sido tomada en las últimas 24 horas. A la semana siguiente cambia el fotógrafo y el sitio. El resultado es un extraordinario collage, un álbum colorido y minucioso -y muchas veces desgarrador- de la vida cotidiana en los más diversos rincones de eso que llaman 'aldea global'.



Una vez en el flog, vaya al link '2004 and before', abajo a la izquierda. Luego déjese atrapar por las imágenes: un mercado de especias en Malasia; un hombre chino en el centro de Beijing con una mascarilla que le protege la cara; las manos de un niño palestino pasando una matera con un girasol sobre un muro de seguridad en Jerusalén; una playa nudista en Barcelona; un grupo de pingüinos en la Antártica... Son cientos de fotos de lugares como Seúl, Varsovia, París, Nakhodka (Russia), Buenos Aires, Hollywood, Beirut o Bagdad (no hay fotos de África ni de Colombia), en más de 40 países.



El flogger es un tal Jon Sesteen, y vive en Brooklyn (N.Y.). Scene from my life ha recibido más de un millón de visitas y es considerada por la revista Forbes uno de los mejores flogs.