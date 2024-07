ia y Croacia y que la única manera de ellos protegerse era independizándose. Ya se había independizado Eslovenia, Croacia, y en 1992 se independizó Bosnia-Herzegovina. Pero no se podía independizar porque había 1'600.000 serbio-bosnios y nadie garantizaba los derechos de esta población. Serbia atacó a Bosnia-Herzegovina. ¿Cual era el proyecto de Serbia? Tomarse toda la parte croata donde había serbios, toda la parte Bosnia donde había serbios, y con Montenegro, que era su aliado, crear la Gran Serbia. Pero para crear la Gran Serbia había que matar a todo el que no fuera serbio. Desarrollaron así una limpieza étnica concebida en términos de genocidio del mismo corte del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sólo que con menos plata y menos público. Pero a diferencia de que en la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto cada vez se hizo menos sostenible la idea de que nadie sabía lo que estaba pasando allá. Pero esta matanza sucedió en vivo y en directo delante de todo el mundo. Para la vergüenza de todos nosotros esto sucedió delante de toda la ia y Croacia y que la única manera de ellos protegerse era independizándose. Ya se había independizado Eslovenia, Croacia, y en 1992 se independizó Bosnia-Herzegovina. Pero no se podía independizar porque había 1'600.000 serbio-bosnios y nadie garantizaba los derechos de esta población. Serbia atacó a Bosnia-Herzegovina. ¿Cual era el proyecto de Serbia? Tomarse toda la parte croata donde había serbios, toda la parte Bosnia donde había serbios, y con Montenegro, que era su aliado, crear la Gran Serbia. Pero para crear la Gran Serbia había que matar a todo el que no fuera serbio. Desarrollaron así una limpieza étnica concebida en términos de genocidio del mismo corte del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sólo que con menos plata y menos público. Pero a diferencia de que en la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto cada vez se hizo menos sostenible la idea de que nadie sabía lo que estaba pasando allá. Pero esta matanza sucedió en vivo y en directo delante de todo el mundo. Para la vergüenza de todos nosotros esto sucedió delante de toda la comunidad internacional y Bosnia-Herzegovina no hizo sino suplicar que la defendieran, que los iban a atacar, pero nadie hizo nada.



Cuando Bosnia se independizó nadie lo reconoció, hubo una actitud muy vacilante hacia su independencia que no la hubo hacia Eslovenia ni Croacia. Bosnia-Herzegovina quedó cercada. De repente cogieron Sarajevo y se tomaron todas sus montañas. El cerco de Sarajevo empezó el 6 de abril de 1992 y duro tres años y medio. Los primeros que empezaron a morir fueron los diabéticos porque no llegaba la insulina y se fueron quedando ciegos. No siguieron llegando los implementos médicos, después no hubo agua, ni luz, luego los cultivos hidropónicos se convirtieron en la única manera de sobrevivir, y después los bloquearon por hambre. Todas las bombas estuvieron relacionadas con la comida. Las bombas las ponían en la cola del pan, en los helados, en los camiones de Naciones Unidas que llevaban la comida. Luego, empezaron a dispararle a los edificios para que la gente saliera a las plazas y cuando los tenían en la plaza los bombardeaban. Luego los llevaron poco a poco a los campos de exterminio y allá primero los dejaban morir de hambre y después los despedazaron en los mataderos y los enterraron en fosas comunes en tandas de 7.000 en 7.000. Ese fue el exterminio de Sarajevo y Bosnia-Herzegovina. Mataron 250.000 personas y nadie hizo nada para evitarlo. Todos lo vimos, sucedió delante de todo el mundo y los dejaron morir y ellos estuvieron suplicando hasta el último día que los ayudaran y nadie los ayudó. Nadie creyó que en el corazón de Europa permitieran una barbaridad de esas y la permitieron. El Ejército serbio-bosnio estaba comandado por Miladish y por Caradishik. Ellos son los personajes perpetradores, los ejecutores del exterminio de Bosnia-Herzegovina, pertenecían al ejército serbio-bosnio que estaba en Bosnia pero actuaron con Serbia y en Serbia el presidente era Slobodan Milosevic. Y el desconocimiento de Milosevic de lo que pasó en Bosnia es insostenible.



El cerco de Sarajevo es una de las peores tragedias, sino la más, después de la Segunda Guerra Mundial. En Sarajevo empezaron a sacar las historias más terribles. Por ejemplo, cuando a un hombre le mataron a su hermano en la cola del pan junto con otras 23 personas y él se sentó durante 23 días a tocar el chelo permanentemente hasta que lo sacaron de ahí. Tocó por cada una de las personas que murieron en la cola del pan incluido su hermano. En el diario Liberación, se reunieron un equipo de redacción de 25 personas, todos que no tuvieran hijos o familia inmediata, todos los que pudieran estar dispuestos en un momento dado a morir. El consejo de redacción estaba conformado por bosnios, croatas, serbios, por toda la pluriétnia y la multiculturalidad que ellos defendían como pueblo. Y empezaron a sacar el periódico, aunque sin papel porque eso no hacía parte de la ayuda humanitaria. El periódico salió en servilletas, en bolsas de supermercado, salió cada día y se volvió el símbolo de resistencia de la ciudad y los poetas crearon poemas para que no muriera el alma de Sarajevo y se manifestó toda la resistencia de este pueblo para no morir cuando lo estaban masacrando.



Nadie los ayudó. Todo el mundo es responsable en la medida en que contribuyeron a la independencia de Eslovenia y de Croacia que desataron la guerra, en la medida en que mantuvieron el embargo de armas contra Bosnia-Herzegovina cuando a todos los demás sí les permitieron tener armas, en la medida en que los dejaron morir porque eran musulmanes (si hubieran sido católicos muy probablemente habrían intervenido), en la medida en que nadie hizo nada, en que ninguna intervención se había pactado allá. En esa región no había petróleo, no había nada que le pudiera interesar estratégica y geopolíticamente al juego de potencias, no había nada sino la libertad de ellos que había que defender. Y simplemente dejaron morir a Sarajevo. Hasta que los extinguieron.