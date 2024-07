El paso del alemán

Juan Rodrigo García es el vocero del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas para el proceso de paz. Es hermano de Rodrigo García, alias 'Doble Cero', el jefe paramilitar del Bloque Metro, asesinado en Santa Marta unas semanas después de la desaparición de Carlos Castaño en 2004. Estudió filosofía y asesoró a Castaño en los meses previos a la iniciación de los diálogos de paz con el gobierno. Cuando surgió la confrontación entre el Bloque Metro de su hermano, y las AUC, Juan García abandonó a Castaño y se retiró al Urabá chocoano, donde actualmente trabaja como vocero del 'Alemán', el jefe del bloque paramilitar en Chocó.



El día anterior a que el Bloque Élmer Cárdenas anunciara su intención de desmovilizarse, Juanita León, editora de Semana.com, habló con García en el Urabá.



SEMANA.COM: ¿Cómo ve el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno?



Juan Rodrigo García: Creo que está faltando ver todo el proceso con las autodefensas como un todo. Si el proceso no le mete la mano a las condiciones de las comunidades, es una bomba de tiempo.



SEMANA.COM: ¿En qué se diferencia la propuesta del Élmer Cárdenas de las los demás bloques?



J.R.G.: El proceso del Élmer tiene una proyección a la base social. La idea es que se desarrollen proyectos productivos para las comunidades, que se apropien tierras con participación de los ganaderos. Que con la tierra como capital, los campesinos y los reinsertados aporten trabajo. La política del 'Alemán' es que el crecimiento de los cultivos de palma, plátano, caucho y reforestación participe a las comunidades.



SEMANA.COM: ¿Piensa el Bloque Élmer Cárdenas entregar las tierras que les ha arrebatado a los campesinos para adelantar estos proyectos?



J.R.G.: Sobre esa percepción hay un error. Entre Mutatá y Chigorodó, ocho o 10 ganaderos tienen entre 10.000 y 20.000 hectáreas, a las que se hicieron a la sombra de la confrontación. El Bloque Élmer Cárdenas se ganó la fama, pero no son tierras del 'Alemán'.



SEMANA.COM: ¿Es decir que pese a su gran poder, el 'Alemán' permitió que se hicieran a esas tierras sin obtener un beneficio y sin estar de acuerdo?



J.R.G.: De Unguía a Acandí hay seis personas que son dueñas del Valle del Tanel y del Tolo, son 60.000 hectáreas. No son de miembros de las autodefensas, sino de un par de narcos y de un par de terratenientes que las obtuvieron a la sombra de la confrontación. No es fácil para el 'Alemán' pelearse con todos. El 'Alemán' lo que busca ahora es asesorar a las comunidades para que entren como socios en los proyectos productivos.



SEMANA.COM: ¿Quiénes son esos cinco o seis terratenientes dueños de los cultivos de palma de los que habla?



J.R.G.: La palma es de cuatro o cinco amigos del profe Castaño. Fueron compras mal definidas. Eran tierras donde nadie vivía, sin cercas, llenas de maleza, con alambrados podridos. Las habían abandonado y estaban en manos de la guerrilla. Los empresarios localizaban a las personas desplazadas y les pagaban a tanto las hectáreas. No es que haya habido amenazas, simplemente no había una formación catastral. Después viene el proyecto de palma y cogen la escritura de la finca y reinterpretan los linderos. Cuando empiezan a sembrar y vuelven los dueños de las fincas, el reclamo se dirimía ante el comandante de la autodefensa. Así fue como el 'Alemán' se ganó el 'chicharrón', le toca bregar para que les paguen a unos, para que dejen a los otros.



SEMANA.COM: ¿Y en qué consiste la propuesta actual del 'Alemán'?



J.R.G.: En cada municipio, el bloque Élmer Cárdenas está proponiendo conseguir unas tierras. Se está llamando a los ganaderos para que se bajen de más tierras. Este proceso, sin propiedad en manos de los campesinos no funciona. Hay que darles sentido de pertenencia o si no cada camión que pasa es un anhelo que se va. La idea es que en esas tierras se adelanten proyectos para unas mil familias, entre las familias de los reinsertados y de las comunidades más pobres. Mientras 80.000 hectáreas de ganadería emplean a 200 trabajadores, 80.000 hectáreas de palma emplean a 200.000.



SEMANA.COM: ¿Quién sería el dueño de la tierra?



J.R.G.: Independientemente del modelo de asociación, la idea del bloque es que los negros sean los propietarios de la tierra. Es inalienable.



SEMANA.COM: ¿Por qué no les gusta el modelo de reinserción que se está aplicando a otros bloques?



J.R.G.: El modelo de reinserción no conduce a la paz, no atiende las causas del conflicto. Los comandantes no tienen un modelo de reinserción de su gente, dejan que el Estado lo aplique y que consista en educación y un subsidio para un proyecto productivo del desmovilizado, sin proyección sobre la comunidad. Si hubiera un proyecto que blindara la región, no se metería la guerrilla. En la guerra se sobredimensionó el poder de las AUC. Uno no puede hacer la paz profesionalmente si hace la guerra chambonamente.



SEMANA.COM: ¿Pero el 'Alemán' ya adelanta un proyecto productivo con desmovilizados, no?



J.R.G.: Hay proyectos en la zona del bloque que son apoyados por el bloque. Por ejemplo, cuando los campesinos de Tulape decidieron meterse en el Plan Colombia, el 'Alemán' le envió al gobierno una carta diciéndole que no interferiría en el proceso. Pero estos proyectos no se adelantan con fondos del bloque.



SEMANA.COM: La gente dice que el mayor terrateniente de Chocó es el 'Alemán'. ¿Va a redistribuir sus propias tierras?



J.R.G.: El 'Alemán' es un campesino, primo de Carlos Castaño. Llegó de ayudante de un camión. Conoció a Rodrigo, mi hermano, a los primos, y comenzó a darle por el ladito. Su familia tenía fincas. Hoy tiene 32 años, es un hombre con muy poca formación académica, estudió hasta tercero bachillerato, pero con mundo. Ha viajado. Se levanta a las 4 de la mañana a estudiar historia, política. Tiene el don del liderazgo.



SEMANA.COM: ¿Afectaría en algo la desmovilización si no pasa la reelección?



J.R.G.: Con reelección o sin reelección, el proceso tiene que seguir su curso.





