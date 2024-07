En la cuerda floja

La alegría fue fugaz. Por escasos minutos, tras el gol de cabeza de Juan Pablo Ángel que igualó a dos el partido, pareció que Colombia se llevaría de Uruguay, como había ocurrido en las dos últimas eliminatorias, lo que los comentaristas suelen calificar como un 'valiosísimo empate'. El tercer gol de Marcelo Zalayeta, sobre el final del partido, lo convirtió en una 'dolorosísima derrota'.

La calma que habría entregado un resultado favorable en el estadio Centenario de Montevideo no parece apropiada para el equipo de Reynaldo Rueda, que se ha caracterizado por nadar contra la corriente. Durante cerca de dos años la selección, que comenzó las eliminatorias en el fondo de la tabla, ha batallado con la ilusión de acercarse a Alemania 2006. Y solo hasta las victorias frente a Perú y Ecuador, después de 14 de las 18 fechas previstas, el equipo logró ubicarse por primera vez en el quinto lugar de la eliminatoria suramericana, el último puesto que ofrece la posibilidad de ir al Mundial. La felicidad apenas duró dos fechas. Colombia, de nuevo, está hoy por fuera del Mundial. (ver gráfico interactivo)

Pero no todo está perdido. A la selección se le volvió costumbre entrar al césped con la necesidad de ganar y un margen prácticamente nulo para el error. En las dos últimas fechas, frente a Chile en Barranquilla y Paraguay en Asunción, esa necesidad estará aún más latente. ¿Qué tan reales son las posibilidades de llegar a Alemania?

Para empezar, y tomando distancia de la oportunidad desaprovechada en Montevideo, Colombia está hoy en una mejor posición de la que estaba en las pasadas eliminatorias, donde quedamos eliminados por el gol diferencia precisamente frente a los uruguayos. Aunque en ese entonces sí nos llevamos un empate del Centenario, los celestes terminaron la fecha cuatro puntos por delante en la tabla de posiciones. Hoy sólo nos llevan uno. Es decir que si en las últimas dos fechas se repitieran los resultados de hace cuatro años, algo posible pero nada sencillo, clasificaríamos por delante de los uruguayos e, incluso, de los paraguayos.

A eso se suma que el nuevo sistema de desempate, que se remite a los enfrentamientos directos entre los equipos en cuestión, nos da le ventaja en caso de terminar con los mismos puntos de Uruguay, nuestro rival más directo. Los cinco goles que Uruguay recibió en Barranquilla hacen que la diferencia sea favorable a Colombia.

La primera final

Sobra decir que el primer paso para aspirar al mundial es vencer en la próxima fecha -el 8 de octubre en Barranquilla- a Chile, un rival directo que sigue en carrera con los mismos puntos de Colombia (20). La selección ha sido un buen local en la 'era Rueda' -solo ha cedido un empate frente a Paraguay- y Chile un regular visitante. Además, la historia dice que en las tres ocasiones en que la selección ha enfrentado a Chile en casa por eliminatorias (1966, 1998 y 2002) no se ha escapado un solo punto. El resultado lógico, dentro de la escasa lógica que aguanta el fútbol, sería la victoria. En ese caso el equipo de Rueda dejaría a Chile por fuera de carrera y se concentraría en superar a Uruguay y, porque no, aspirar a darle alcance a Paraguay (hoy con 25 puntos) en la tabla de posiciones.

Uruguay visita a Ecuador, prácticamente clasificado con 26 puntos, en esa misma fecha. Aunque los ecuatorianos han sido casi imbatibles en su casa -donde remontaron un 0-2 para terminar goleando a Paraguay y han derrotado hasta a Argentina y Brasil- un solo punto les aseguraría matemáticamente su tiquete, así que el empate, como ocurrió hace cuatro años, parece un buen arreglo para ambos equipos.

Por último, Paraguay visita a Venezuela, que con 18 puntos aun mantiene viva su esperanza. Si Colombia derrota a Chile, una victoria de los venezolanos (e incluso otro empate) dejaría a Paraguay a nuestro alcance.

La segunda final

El 12 de octubre, en la última fecha, Colombia visita el estadio Defensores del Chaco en Asunción. Si el equipo gana en Barranquilla contra Chile y Paraguay no vence en Venezuela, la diferencia sería igual o inferior a tres puntos. Es decir que una victoria aseguraría por lo menos el repechaje, pues Colombia superaría a Paraguay. Pero hay que anotar que no será nada fácil. Brasil y Perú fueron los únicos que se llevaron un punto de Asunción durante estas eliminatorias. Paraguay no pierde un partido en casa desde la última fecha de la eliminatoria pasada, el 19 de noviembre de 2001, cuando justamente cayó derrotado ante Colombia por cuatro goles de diferencia.

La fortuna de Ángel, Yepes y compañia también dependerá de lo que ocurra en Montevideo, donde Uruguay recibirá a Argentina.

El escenario ideal sería repetir lo conseguido hace cuatro años en Asunción y llegar directamente, pero un empate también podría mantenernos con vida. Como quedó demostrado en las pasadas eliminatorias, no se puede depender de terceros. No podemos exigirle a Argentina que haga lo que nosotros no conseguimos: derrotar a Uruguay en el Centenario. Pero, con un poco de orgullo deportivo de parte de los argentinos, las tablas en Asunción y Montevideo podrían bastarnos para quedar por delante de los celestes.

La tercera final

Por último, suponiendo que todo se le dé al equipo de Rueda para alcanzar la quinta posición, quedaría por delante el repechaje con Australia. El representante de Oceanía, acostumbrado a goleadas de Guinness record en su zona pero a ver el mundial por televisión, ya no es la misma cenicienta de años anteriores. Tiene varias figuras de primer nivel en ligas como la inglesa y será dirigido por el holandés Gus Hidding, uno de los mejores técnicos del mundo.

En resumen, el camino a Alemania 2006 es culebrero y está cuesta arriba-como lo ha sido durante todas las eliminatorias, pero las posibilidades de llegar se mantienen latentes.

Últimas dos fechas

Fecha 17

Argentina-Perú

Bolivia-Brasil

Colombia- Chile

Ecuador - Uruguay

Venezuela- Paraguay

Fecha 18

Uruguay-Argentina

Brasil - Venezuela

Paraguay-Colombia

Chile- Ecuador

Perú- Bolivia