En un lugar de La Mancha

¿Quién sería capaz de luchar contra molinos de viento creyendo que son gigantes? ¿Quién confundiría a un rebaño de ovejas con un ejército? ¿Quién atacaría a unas marionetas pensando que son malhechores? Alonso Quijano lo hizo y se volvió famoso por ello. Si su nombre de pila no te resulta familiar seguramente lo reconocerás por su otra identidad pues Alonso Quijano es el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.



Este personaje literario, creado por el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, vio la luz en enero de 1605 y aunque todavía faltan un par de meses para la celebración en España y América Latina ya comenzaron los preparativos para festejar el nacimiento de la que es considerada la obra más importante de la lengua española y la primera novela moderna.



El Quijote narra las disparatadas aventuras de un hombre cincuentón que se enloquece de tanto leer novelas de caballería y toma la decisión de convertirse en caballero andante. Para lograr su cometido rescata del olvido la destartalada armadura de uno de sus antepasados, monta a su debilucho caballo Rocinante, nombra de escudero a Sancho Panza, un campesino de la región, y se inventa a Dulcinea del Toboso, una dama a la cual dedicar sus triunfos inspirada en Aldonza Lorenzo, una joven labradora del lugar. Transformado así en caballero Don Quijote se lanza a recorrer España en busca de aventuras como las de los héroes de sus historias favoritas. Sin embargo, los tiempos han cambiado y los caballeros andantes que defienden a los oprimidos sólo son el recuerdo de un pasado remoto. Don Quijote parece sacado de un museo y por consiguiente las personas que se cruzan por su camino no se sienten afortunadas de conocerlo sino que, al contrario, se aprovechan de su locura para burlarse de él.



Sus amigos, preocupados por su estado mental, se inventan todo tipo de planes para llevarlo de vuelta a casa pues no quieren que nada malo le ocurra. Finalmente luego de sortear todo tipo de dificultades y tras ser derrotado como caballero andante Don Quijote regresa a su hogar enfermo y humillado. Después de un período de descanso Alonso Quijano recupera la cordura pero muere afligido al darse cuenta de que el mundo real no es tan maravilloso como el que se imaginaba.



Con esta novela Cervantes quiso hacer una crítica a los libros de caballería, género literario bastante popular en esa época y cuya obra más representativa fue Amadís de Gaula. La parodia a este tipo de literatura es evidente en El Quijote. Mientras los héroes de caballería llevan el adjetivo de virtuoso y valeroso, el personaje de Cervantes es ingenioso lo que hace alusión a su imaginación. No es príncipe ni duque sino hidalgo que es el rango más bajo de la nobleza, la palabra quijote no es elegante sino que hace referencia a una parte de la armadura y para colmo es señor de La Mancha, una región desértica y entonces pobre de España.



El éxito del libro fue inmediato al punto que fue traducido a otros idiomas e incluso fue víctima de la piratería pues en las calles se vendían ediciones no autorizadas. En 1614 un autor con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda publicó una segunda parte de El Quijote. Cervantes se indignó y en 1616 escribió la continuación de su obra maestra aclarando que Avellaneda era un impostor.



Como era de esperarse los 400 años de El Quijote se celebrarán por todo lo alto y además de los eventos culturales y académicos las autoridades de la comunidad de Castilla-La Mancha han organizado rutas turísticas que les permitirán a los visitantes recorrer los mismos caminos por los que caminó Don Quijote en el siglo XVII.



