¿Están los colombianos tan satisfechos sexualmente como dicen?

moderador (Jun 2, 2005 6:03:02 PM)

Empecemos con Liliana

moderador (Jun 2, 2005 6:03:40 PM)

Los colombianos dicen estar satisfechos sexualmente usted cree que es cierto?

carlos (Jun 2, 2005 6:04:10 PM)

Hola Adriana

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:04:25 PM)

Buenas tardes, soy Liliana Arias-C. médica familiar y sexologa. Con gusto estare con ustedes en este chat

Ж ÐĨĚĜŎ ĚĽ PÃĨ?Ą Ж (Jun 2, 2005 6:04:52 PM)

BUENAS TARDES LILIANA, ESPERO QUE ESTE BIEN..

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:05:17 PM)

Esto depende de las regiones y del significado que le den a estar satisfecho; si es simplemente cantidad de relaciones o genitalidad o si es sexualidad con calidad en multiples aspectos integrales

moderador (Jun 2, 2005 6:05:57 PM)

La frecuencia, segun la encuesta parece no importar mucho

moderador (Jun 2, 2005 6:06:09 PM)

incluso algunos quisieran tener menos relaciones sexuales a la semana

moderador (Jun 2, 2005 6:06:35 PM)

pero en cuanto a alcanzar el orgasmo algunos admiten no alcanzarlo nunca

frigida (Jun 2, 2005 6:06:44 PM)

YO NO PUEDO LLEGAR AL ORGASMO DEBE SER POR LA EDUCACION RELIGIOSA QUE ME DIERON

REPORTERO (Jun 2, 2005 6:06:47 PM)

Buenas tardes Liliana....una pregunta ¿ somos los colombianos buenos amantes?

frigida (Jun 2, 2005 6:06:55 PM)

ES MALO NO TENER UN ORGASMO?

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:06:58 PM)

La frecuencia depende mucho de la edad, del tiempo que se lleve en la relacion y de otros factores asociados, como disponibilidad por ejemplo

frigida (Jun 2, 2005 6:07:30 PM)

Ж ÐĨĚĜŎ ĚĽ PÃĨ?Ą Ж (Jun 2, 2005 6:07:49 PM)

no roco no creo que lo puedan finjir, en la cara de una mujer por muy maestra que sea se le nota

moderador (Jun 2, 2005 6:08:17 PM)

Pero una de cada tres mujeres dice haber fingido un orgasmo

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:08:26 PM)

Los colombianos en general estan considerados como buenos amantes. En estudios adelantados en Cali, se ha encontrado esta apreciacion. Esto implica algunos factores asociados como la ternura, la paciencia, etc

Augusto (Jun 2, 2005 6:08:36 PM)

ROCO, uno se da cuenta cuanto la pareja tiene orgasmo y cuando lo finge

MONITA (Jun 2, 2005 6:08:40 PM)

ROCO YO CEO COMO MUJER QUE ES IMPOSIBLE QUE USTEDES SE DEN CUENTA DE SI ES FINGIDO O NO

moderador (Jun 2, 2005 6:08:58 PM)

Pero uno de cada ocho hombres admitiò haber fingido un orgasmo

moderador (Jun 2, 2005 6:09:03 PM)

¿es esto comùn?

PREGUTNA PARA TODOS LOS EXPERTOS ¿ EXISTE VERDADERA EDUCACION SEXUAL EN COLOMBIA?

Jack (Jun 2, 2005 6:09:14 PM)

Buenas tardes... tengo una solicitud que se sale un poco del tema, cómo está balance en cuanto a la comunidad homosexual de Colombia? están satisfechos? en dónde se pueden ver los índices de crecimiento de este nicho al igual que la aceptación de la sociedad de nuestro país?

moderador (Jun 2, 2005 6:09:34 PM)

Hablemos primero del orgasmo

moderador (Jun 2, 2005 6:09:43 PM)

despuès tocamos el tema del homoisexualismo

roco (Jun 2, 2005 6:09:48 PM)

y no les parece muy malo tener que fingr? entonces para que lo hacen?

Augusto (Jun 2, 2005 6:09:58 PM)

MONITA, sí es posible darse cuenta, cuando uno eyacula, la pareja debe sentir que lgo se le va....puede ser muy ondo o super....y aquí es orgasmo...te ds cuent..

Jack (Jun 2, 2005 6:10:08 PM)

me parece bien

carlos (Jun 2, 2005 6:10:12 PM)

Como es posible que un hombre finja un orgasmo? Es esto posible?

moderador (Jun 2, 2005 6:10:26 PM)

Liliana ¡es posible que un hombre finja un orgasmo?

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:10:34 PM)

Es posible y es frecuente que las mujeres finjan el orgasmo. Hay algunas claves para orientarse en este punto. Ademas de los sonidos y la perdida del control en los movimientos, hay zonas del cuerpo, especialmente el pecho que presenta parches rojos, igual en el abdomen. Hay unos movimientos de extension de los pies, que igualmente señalan la presencia de orgasmo femenino

moderador (Jun 2, 2005 6:11:16 PM)

¿siempre que hay orgasmo, debe haber eyaculaciòn?

GHOST (Jun 2, 2005 6:11:43 PM)

UN HOMBRE NO FINGE ORGASMOS. LOS ORGASMOS EN EL HOMBRE SON NETAMENTE FISICOS, POR ESTIMULACION FISICA. EN LAS MUJERES ES UN POCO DIFERENTE. SI UNA MUJER SE SIENTE REALMENTE QUERIDA, AMADA Y DESEADA SEGURAMENTE LO TENDRA. EL ORGASMO EN LA MUJER ES MAS SICOLOGICO QUE FISICO.

roco (Jun 2, 2005 6:11:59 PM)

pero al fingir el orgasmo, si estan sintiendo algun placer las mujeres?

ALONSO (Jun 2, 2005 6:12:02 PM)

Sí es posible, mi estudio sobrte 1300 hombres me dio como resultado que el 13% de los hombres alguna vez o en varias ocasiones han fingiudo el orgasmo aunque parezca increíble, y en la mayoría ocasiones la compañera no se ha dado cuenta, de manhbera que lo de la eyaculación es más que mítico, además de que la mayoría de las relaciones se hacen con condón, qué les parece? esto es lo que indica la investigación, no lo que cada cual crea.

moderador (Jun 2, 2005 6:12:23 PM)

Buenas tardes Alonso

moderador (Jun 2, 2005 6:12:28 PM)

bienvenido al chat

moderador (Jun 2, 2005 6:12:43 PM)

El doctor Alonso Acuña entra a compartir con nosotros el chat

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:13:08 PM)

Es dificil que el hombre lo finja. Es importante que diferencien que orgasmo no es sinonimo de eyaculacion, aunque en el caso masculino se presentan seguidas en un 99% de los casos. El orgasmo es una sensacion cerebral involuntaria

Augusto (Jun 2, 2005 6:13:21 PM)

MODERADOR, no siempre....pero la eyaculación acelera el orgasmo de la mujer si está tranquila y exitada

ALONSO (Jun 2, 2005 6:13:27 PM)

usto en partricipar

Creo que hay un disparo de preguntas disímiles y no se puede resolver todo al tiempo, sería mejor puntualizar un tema y explotarlo al máximo y después pasar a otro. Bien?

moderador (Jun 2, 2005 6:13:47 PM)

Doctor Alonso

moderador (Jun 2, 2005 6:14:06 PM)

hablàbamos de si los colombianos realmente estàn satisfechos sexualmente

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:14:11 PM)

En cuanto a la pregunta de si es malo utilizar ayudas o juguetes, la respuesta es que en terminos generales no. Esto depende de los gustos y el acuerdo de la pareja, sea esta homo o heterosexual

ALONSO (Jun 2, 2005 6:15:07 PM)

El índice de mujeres que fingen el orgasmo alcanza hasta un 60%, que se distribuye entre las que lo fingen una sola vez en la vida (ninguna), pocas veces, un 40% y la mayoría de las veces un 20%. Solo si el hombre conoce bien la respuesta sexual femenina se podría apercibir de este fingimiento, de resto puede ser imposible.

Augusto (Jun 2, 2005 6:15:24 PM)

Creo que la eyaculación, predispone al orgasmo en la mujer, siempre que estyé exitada y tranquila

yamile (Jun 2, 2005 6:15:45 PM)

DR Acosta, ¿por qué tantas mujeres tienen que recurrir a fingir sus orgasmos?

CONSIDERO LO IMPORTANTE ES SABER AMAR PARA HACER LLEGAR AL ORGASMO A LA MUJER

ALONSO (Jun 2, 2005 6:17:01 PM)

Vuelvo s decirlo, y no se sorprendan porque la investigación lo indica, y es el alto índice de hombvres fingidfores de orgasmo. La causa más frecuente que encontré fue la del la eyac ulación inhibida, de manera que el hombre fatigado finge el orgasmo tal como lo puede hacer la mujer, pero lo que de verdad no tengo, es cuántas mujeres se han dado cuenta de este fingimiento. Algún día lo averiuguare.- pero no es RIDICULO, pues muvhas veces encontranmos homnbvres tan artristras como las mujeres y muchos se quedarán con el cuento.

ALONSO (Jun 2, 2005 6:18:04 PM)

Mi aquerida CHUPETA, estas equivocada, el amor NO pproduce orgasmo, l,o que produce porgasmos es un buen estado de salud sexual y hormonal, y una buena excitacióin., Y si a eso le agrega amor, tanto mejor, pero el amjor solo y de por sí, no produce orgasmo, lo produce es como resultado de una buena excitación

yamile (Jun 2, 2005 6:18:27 PM)

Pues LYO, el amor, aunque importa en el sexo, no es el eje. No se puede reducir todo a si se está enamorado o no. El asunto también es de gusto, placer, instinto.

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:18:39 PM)

En la medida en que los hombres y las mujeres se informen, comprendan y asuman su propia sexualidad, esta sera mas plena, placentera, honesta. el fingir, en cualquier caso, es un autoengaño

carlos (Jun 2, 2005 6:18:51 PM)

por supuesto.... el orgasmo es netamente fisico

Augusto (Jun 2, 2005 6:18:54 PM)

Creo que la exitación y l tranquilidad es esencial para alcanzar un orgasmo

ALONSO (Jun 2, 2005 6:19:46 PM)

Además, no le meta machismo a eso. Hay muchas mujeres que aman pero no tienen todos los mecanismos para una buena fase de excitación de manera que no lubrican bien y noi pueden llegar al orgasmo, o sea, que eso de que no hay mujeres frías sino hombres que no las saben calentar es una verdad pero a medias, yho recibo muchas pacientes que aman intensamente a sus compañeros pero son anorgpásmicas o poco orfgásmjicas y les hemos encontrrado falklas especialmente en la testosteropna, es un asunto relativa,mente nuevo que estamos estudiando.

yamile (Jun 2, 2005 6:19:57 PM)

DRA Arias, pero igual creo que el tener que fingir un orgasmo, porque no se puede llegar a uno real, demuestra que hay problemas. Alguno de los dos lo tiene ¿no?

Augusto (Jun 2, 2005 6:20:05 PM)

Además, sin duda el orgamo es algo cerebral, una descarga nerviosa que se alcanza con una buena exitación y tranquilidad y dejarse llevar

moderador (Jun 2, 2005 6:20:31 PM)

Expertos: ¡todas las mujeres no alcanzan orgasmos por penetraciòn

moderador (Jun 2, 2005 6:20:51 PM)

¡es alto elk porcentaje de la sque solo lo alcanzan por estimulacion directa?

melisa (Jun 2, 2005 6:20:59 PM)

no, penetración no es sinonimo de orgasmo

ALONSO (Jun 2, 2005 6:21:03 PM)

De acuerdo con la doctora, de manera que si la mujer finje ocasionalmente no hay problema pero si finje porque no llega al orgasmo en la mayoría de sus relaciones, debe hacerse un estudio al respecto y no resignarse a fingir.

GHOST (Jun 2, 2005 6:21:19 PM)

ASI ES SEÑOR MODERADOR. LAS HAY QUE TIENEN ORGASMOS SIN NECESIDAD DE PENETRARLAS. ESO VA EN LA HABILIDAD DEL HOMBRE PARA LOGRARLO

moderador (Jun 2, 2005 6:21:31 PM)

¿o en la sensibiloidad de la mujer, Ghost?

LYO (Jun 2, 2005 6:21:37 PM)

yamile, se tiene instinto si se ama y si de verdad uno quiere a esa persona, no es solamente estar y ya o no te ha pasado que hechan a un lado déspues de llegar?

ALONSO (Jun 2, 2005 6:21:44 PM)

De axcuerdo con augusto, pero no es suficiente, si la mnujer a pesar de buen compañero y buena técn ica amnatoria y sexual no llega, debe tener algún problema ginecológico u hormonal y hemos descubierto esyto en muchos casos

MONITA (Jun 2, 2005 6:22:12 PM)

NO SOLO EN LA HABILIDAD DE USTEDES GHOSITO....TAMBIEN EN LO MUCHO QUE UNO COMO MUJER CONOZCA SU CUERPO Y LA MANERA DE SATISFACERLO

ALONSO (Jun 2, 2005 6:22:34 PM)

Redpito: no solo está en la habilidad del homnbvre sino que la mujer tenga sus mecanbismos genitales y hormonales sanos

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:22:42 PM)

Por supuesto, alrededor del engaño hay muchas otras cosas, por ejemplo, falla de comunicacion, temores, baja autoestima, muchas otras cosas. El orgasmo es una respuesta cerebral involuntaria, a la cual se llega despues de tener muchos sistemas involucrados: hormonales, sensoriales, serviosos, sicosociales. Pero ademas, los tiempos de respuesta masculinos y femeninos son distintos; el hombre quiere acabar pronto, la mujer quiere disfrutar a partir de prolongar.

GHOST (Jun 2, 2005 6:23:02 PM)

TAMBIEN SEÑOR MODERADOR, ES UN BUEN PUNTO DE VISTA. PERO YO INSISTO EN UN PUNTO. SI LA MUJER SE SIENTE QUERIDA, AMADA, RESPETADA Y VALORADA, ES MAS FACIL QUE ALCANCE EL ORGASMO. SIN EMBARGO ESTOY DE ACUERDO CON UD.

Augusto (Jun 2, 2005 6:23:15 PM)

DR ALONSO ACUÑA, si hay problemas de salud, la cosa es distinta....hablamos de personas normales

yamile (Jun 2, 2005 6:23:25 PM)

Dr Acosta, o se que no tener orgasmos puede obedecer a un desorden hormonal?. No entiendo la relación, aunque podría explicar mi caso!!!!

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:23:55 PM)

El orgasmo se puede alcanzar ademas de la genitalidad por otras vias

ALONSO (Jun 2, 2005 6:23:58 PM)

De acuerdo con la Moniuta y para elllo les recomiendo que lean el Informe Hite de esta dama que escribió un libro excelente, aunque es una especie de apología de la masturbación femenina, pero que le da la oportunidad a la mujer de conocer su cuerpo y exprimirloo al máximo sexualmente

Augusto (Jun 2, 2005 6:24:45 PM)

YAMILE, claro el orgasmo depende del cerebro y las hormonas, si hay exitación y tranquilidad

CHUPETA (Jun 2, 2005 6:24:58 PM)

ALGUIQNE SABE QUE PUEDO HACER PARA CURAR MI EYACULACION PRECOZ ?

moderador (Jun 2, 2005 6:25:34 PM)

Expertos: ¿Hay alguna tècnica que puedan poner en pràctica los que sufren de eyaculaciòn precoz?

Liliana eso es muy interansate, pues es muy bueno que en las relaciones se juega con muchas variantes sin supeditarse solo a la penetracion a la genitalifdad para alcanzar el orgasmo

ALONSO (Jun 2, 2005 6:26:04 PM)

De acuercon Ghost, muchas mujeres no tiene n buena respuesta hasta llkegar al orgasmo porque se sienten y están maltratadas, no cabe duda que no solo en lo que s refiere al orgasnoik sino a toda la RESPUESTA SEXUAL FEMENINA QUE INCLUYE EL DESEO, EL BYUEN TRATGO Y EL RECONOCIMIENTO DE SU PAREJA ES FUNDAMENTAL,M PERO EN LOS CASOS EN QUE LA PAREJA ES BIEN AVENIDA Y NO HAY ORGASMOS ES CUANDO SE DEBE EXPLORAR MEDICAMENTE

LYO (Jun 2, 2005 6:26:18 PM)

Dr Acosta, qué opinión le merece el indforme de que las mujeres no tienen orgasmo sino un simple disfrute, pero nunca parecido al del hombre, como lo explica una doctora en el Tiempo del domingo?

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:26:43 PM)

Por supuesto, existen muchos trastornos de la sexualidad, entre ellos el orgasmo, que tienen su origen en causas organicas. La sexologia medica es un area de estudio propia, pero es un campo relativamente reciente, mucho menos que un siglo. Los trastornos hormonales, los problemas de salud mental como ansiedad, depresion, distres, -tan frecuentes- en nuestra vida cotidiana, pueden afectar estas esferas. Recuerden que los seres humanos somos seres integrales mente-cuerpo-espiritu y podemos estar afectados por cualquiera de estas vias y generar sintomas organicos

Augusto (Jun 2, 2005 6:26:58 PM)

MODERDOR, para la eyaculación precoz hay que tener la primer, jugando con la compañera y ya la segunda llega más despacio.....

ALONSO (Jun 2, 2005 6:28:12 PM)

La penetración es deliciosa en especial para el hombre. Dicen que los hombres somos unos animales que siempre estamnos tratando de meternos por el hueco demdonde vinimos, Bueno y que? Eso no tiene nada de malo. La pewnetración es una buena parte de la relaciópn sexual, a los hombvre nos fascina, a las mujeres les debería fascinar, pero por su biología o tipo de ediucación disfrutan más de las caricias y las poalabvras bonitas, pues mi consejo o concpeto al respecto es que los hombvrecitos las halaguemos, las consinhtamos, si es el caso les hagamos tener orgasmos extracoitales, pero qwue no nos quiten la delica de laz penetración ok?

Augusto (Jun 2, 2005 6:28:51 PM)

MODERADO, hay que tener varias eyaculaciones, la primejugando y la segunda con exitación, pnetración y dejando que la compañera se exite bastante

ALONSO (Jun 2, 2005 6:29:00 PM)

De acuerdo con Melisa, ya lo dijo Freud: El plaacer más grande conocido por el ser humano es el sexual ok?

carlos (Jun 2, 2005 6:29:22 PM)

Ademas de la eyaculacion precoz existe la retardada.... porue sucede esta ultima????

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:30:01 PM)

La mujer presenta varios tipos de orgasmo, el cotidiano, similar al masculino solo que requiere un poco mas de tiempo; los orgasmos multiples -que son seguidos-; el orgasmo tetanico, que es prolongado y extendido, va mas alla de lo genital. Es frecuente en la sexualidad tantrica-oriental. Los hombres pueden tener orgasmo tantrico

ALONSO (Jun 2, 2005 6:31:26 PM)

Sí cCarlos, sucede, y es más frecuente en individuops con diabetes o en mayuores de 60-70 años se puede presentar porque los mecanismos del sistema nervioso que dependen del orgasmo se van retardando, de manhera que estas personas sufren bastante cuando la impoisibilidad de eyacular es en todas las relaciones y no hay para esrtoss ýultimos casos, aun, un remedio definido

ALONSO (Jun 2, 2005 6:32:38 PM)

Ya le contesté al Negrito y dije que eso es mentirta, puesel cuerpo y los genitales de hombres y mujeres están diseñados para el placer sexual cuya máxima expresión o climax es el orgasmo de manera que hombvgres y mujeres están en búsqueda de ese placer máximo y no veo por qué nos tienen que dicotomizar en este sentido, lo de la gringa es pura carreta de filósofa barata

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:33:05 PM)

Negrito, fijate que en el caso de los hombres, ni siquiera es necesario que el hombre copule. Ahora hay bancos de semen, entre otras cosas se investigo en el 2004 y el que tiene mayor demanda a nivel mundial, es el danes. Tambien esta el proyecto genoma humano, la fertilizacion in vitro. Es fundamental que separen el concepto de sexualidad y de reproduccion

moderador (Jun 2, 2005 6:34:12 PM)

Expertos: hay varios mitos frente a las pastillas para la disfunciòn erectil, nos pueden ayudar a despejarlos?

moderador (Jun 2, 2005 6:34:49 PM)

¡Sòlo las pueden usar las personas que sufren de disfunciòn o potencializa la sensibilidad de quien no tiene ninguna disfuncuiòn

ALONSO (Jun 2, 2005 6:35:31 PM)

Los gordos tienden a ser más alegrones y sensuales, son comeliones, buenos bailarfines, simpáticos, etc.. poero las estadísticas y estudios al respectos nos dicen que las disfunciones sexuales son más frecuentes en los obesos y eso es cierto por ejemplo en disfunción eréctil es más frecuente en los gordos disbáticos, y eln los obesos porque son más propensos a la arteriosclerosis y la hipertensión y manejn mal las hormonas y todo eso los lleva a las disfunciones.,

ALONSO (Jun 2, 2005 6:35:39 PM)

Cuáles mitos exactamente?

Augusto (Jun 2, 2005 6:35:52 PM)

DRA ARIAS, lo de la fecundación asistida, con probetas y todo es asunto nuevo, de hace 20 años para acá. Siempre se ha OPTADO POR LA SEXUALIDAD AL NATURAL para la prolongacion de la especie

Rirri (Jun 2, 2005 6:35:57 PM)

Qué pasa si uso viagra sin tener problemas de disfunción erectil?

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:36:24 PM)

La estima personal es esencial para la sexualidad sana, plena y placentera. Si hay pobre autoestima, si no se acepta la imagen corporal, si el sentido de vida esta perdido, hay neurotranmisores que no cumplen su funcion adecuadamente y se altera la sexualidad

ALONSO (Jun 2, 2005 6:36:42 PM)

Ded acuerdo conMerlisa, eso de que las mujeres "son duras" parea excitar es una mentira, miren nada más que cuando la mujer toma un par de tragos se desihnibe y se excita más rápido. Por eso lo de la luna de miel cuando las doncellas se casaban vírgenes, había que darles vino con azucar y mirar la luna y .....

ALONSO (Jun 2, 2005 6:37:02 PM)

De acuerdo con Diego el pPaisa, lo de la eyacul.precoz NO se trata con la mente, se trata consultando un urólogo excpérto en este tema que aún no se acaba de resolver, pero en iun part de año tendremos unas pastillas de maravilla. En este momenbto en eyacul.precoz estamos como estábamos en disfunción eréctil hace 20 añ{os.

Augusto (Jun 2, 2005 6:37:09 PM)

RIRRI, si eres hipertenso, ojo con esas partillitas azulitas para la disfunción eréctil....mejor que te lo mamen

moderador (Jun 2, 2005 6:37:56 PM)

Expertos, algunos chateadores quieren saber si las pastillas para la disfunciòn erectil sòlo la pueden tomar los que sufren de disfunciòn?

ALONSO (Jun 2, 2005 6:38:05 PM)

De ac uerdo con lo dicho por la dra. Arias

moderador (Jun 2, 2005 6:38:22 PM)

¿ Y si las mujeres las pueden usar?

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:38:47 PM)

Por supuesto, que lo ideal es la fecundacion a partir de la relacion sexual. La pregunta o el comentario hablaba de la copula como unico objetivo e indespensable para que el hombre fecunde. Eso no es cierto en la actualidad

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:39:04 PM)

Actualmente se utilizan estas pastillas para los trastornos de excitacion en algunas mujeres

ALONSO (Jun 2, 2005 6:39:13 PM)

Comento lo de Ausgusto: Las pastillas azules o Viagra o copias de esta, no es que maten. Lo que pasa es que el acto sexual ESTA CONTRAINDICADO en los hipertensos severos o descompensados o en iundividuos con insuficiencia cardíaca y lo que mata a estos individuos es su problema ccardiovascular y no deberían hacer actop sexualk en estas condiciones, de manera que al tomarse "la pastillita" se mueren no POR sin CON la pastilla. Espero que esto quede claro, hay alguna duda?

carlos (Jun 2, 2005 6:39:31 PM)

respecto a la eyaculacion retardada hablo en mi propio caso: en algunas posiciones sexuales no me es posible obtener una eyaculacion, especialmente en la que estoy en movimiento. Pero en las que mi pareja se mueve y yo estoy pasivo es muy facil? cual es la explicacion?

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:39:50 PM)

Doctora arias a proposto del genoma humano y los bancos de semen y todo aquello de la genetica y el genoma humano..... Hablemos del hoxesualismo.... Es el homoxesualismo una deviacion sexual o un problema gentico?

yamile (Jun 2, 2005 6:40:02 PM)

Dra Arias, ¿las pueden usar todas las mujeres, o tamién hay restricciones médicas?

melisa (Jun 2, 2005 6:40:05 PM)

las pastillas las debe usar el que las necesita no el que cree que puede ser mejor en la cama

Augusto (Jun 2, 2005 6:40:09 PM)

Para un buen sexo se necesita una mujer ganosa, traquila, que quiera experimentar, de lo contrario llegar un poco de problemitas

moderador (Jun 2, 2005 6:40:48 PM)

Expertos ¡es el homosexualismo una predisposicion genètica o una conducta aprhendida?

roco (Jun 2, 2005 6:41:00 PM)

esas pastillas lo ponen a uno como loco como por una semana

carlos (Jun 2, 2005 6:41:04 PM)

(y no sufro de diabetes!!!)

ALONSO (Jun 2, 2005 6:41:09 PM)

Ojo a los de los trastornos de la excvitación. El asunto se puede resumir así: la excitación adecuadaq en el hombre se manifiesta por la erección y la adecuada excitación sexual en la mujer por la lubricación vaginal y la tumefacción del clítoris. de manera que para los hombres depende más que todo de una integridfad de su sistema cardiovasuclar y en las mujeres del hormonal para lograr desde este púnto de vista la excitación.

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:41:36 PM)

Doctor ACUNIA eso del trago y la deinivicion femenina es un problema de naturaleza cultural. En las sociedades (como la nuestra) donde la sexualidad es asumida como un pecado y por eso las mujeres, que son mas religiosas que los hombres asumen una actitud mas distante frente al asunto... Por eso cuando se enborranchan o cuando se educan se dehiniben y le dan curso a sus deseos.

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:41:41 PM)

Algunas posiciones sexuales propician el mayor estimulo de receptores sensoriales en el pene. Esto le puede explicar la mayor excitacion en con algunas posturas

ALONSO (Jun 2, 2005 6:42:10 PM)

De acuerdo con Augusto: lo de la mujer ganosa. Y el hombrte también. Yo siempre recomiendo que no hagan pareja con personas fríuas o calculadoras o de baja sensualkidad. Se encaprichan por otros aspectos y después vienen un sinnpúmero de consultas al sexólogo porque tienen problemas mariutales de bajo deseo,. fgrialdad sexual, etc..

Augusto (Jun 2, 2005 6:42:30 PM)

Cuando uno estaba muy joven, con solo ver un escote, tenía una erección durísima y larga....la juventud

ALONSO (Jun 2, 2005 6:42:44 PM)

MNi querido negrito, de acuerdo, pero no se debe generalizar en este asunto - ojo!

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:42:50 PM)

Doctores ARIAS y ACUNIA... Tratemos el tema del homosexualismo... Es el homosexualismo una aberracion sexual o un problema GENETICO?

carlos (Jun 2, 2005 6:43:26 PM)

si Liliana pero por qué me es casi imposible obtener una eyaculacion enposiciones tan tradicionales como "misionero" estando YO arriba?

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:43:38 PM)

En algunas ocasiones tienen eyaculacion, que es un contenido liquido, claro, distinto al de la lubricacion y por supuesto sin componentes seminales

moderador (Jun 2, 2005 6:44:05 PM)

La Dra. Arias responde a la pregunta sobre la expulsiòn de lìquidos en la mujer

Augusto (Jun 2, 2005 6:44:18 PM)

Mujer ganosa más orgasmo, rico el sexo

ALONSO (Jun 2, 2005 6:44:23 PM)

Sí Augusto, es cuierto, pero a medida que vamos envejeciendo, nuyestro aparato nervioso y cardiovascular tambie´ envejece con el resto del cuerpo y ese tipo de erecciones, van disminuyendo hasta desaparecer hacia los 50-70 años, es muy individuas, pero esto no quiere decir que se llegue a la impotencia más rápido porque al mirar una mujer deliciosa y apetitosa no se tenmga de inmediato una erección como sucede en la adolescecnia y la juvenbtud

melisa (Jun 2, 2005 6:44:38 PM)

de acuerdo con augusto pero los hombres son mucho mas sexuales que las mujeres para mi es mas importante una buena relación y no 2 veces al dia rapido

Augusto (Jun 2, 2005 6:45:16 PM)

CARLOS, si te es difícil tener eyaculación, pero teniendo semen....entonces..hágale mijo....y siga haciendo....

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:45:47 PM)

El homosexualismo no es una aberracion, aunque por muchos siglos se trato como tal, incluso eran quemados en la hoguera y discriminados de muchas formas. Se considera la teoria multideterminada, que incluye factores biologicos y sicosociales

ALONSO (Jun 2, 2005 6:46:05 PM)

Hay mujeres que tienen eyac ulación entre comillas pues es un líuquido muy abudante, como dice la dra. Arias, de acuerdo, en determinadas ocasiones en que hay demasiada excitación y se moja la mujer en forma demasiado abudante al punto que cree que es orina, y no lo es, se debe a un conjunto de glkándulas que hay a la entrada de la vagina por los lados del Punto G y qe en ,mkomentos de inmensa excitación, en ocasione, desencadena este lúquido que se parece al de la próistata, pero no tiene, obviamente, espermatozoiodes, por lo que lo de la "eyaculación femenina" es entre comillas. Ya Platón la había descrito hace 22 sidlos.

moderador (Jun 2, 2005 6:46:57 PM)

Expertos ¡ÇExiste el punto G? algunos creen que sòlo es un mito y no un arealidad

Augusto (Jun 2, 2005 6:47:06 PM)

MELISA, clarop, la cantidad no debe contar, es mejor una relación sexual cada dos días, pero bien programada, con exitación, caricias, y tranquilidad que dos sexos al día....jéééééche

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:47:55 PM)

La encuesta de semana viene de demostrar que los colombianos comienzan a ser mas abiertos frente al tema el tema de la homosexualidad..... Senior moderador cual es la aptitud que se debe asumir para educar a UN HIJO HOSEXUAL, A FIN DE QUE ESTE LLEVE UNA SEXUALIDAD SANA Y SE INTEGRE DE MANERA POSITIVA Y NORMAL A LA SOCIEDAD?

moderador (Jun 2, 2005 6:49:01 PM)

Les quiero pedir a los expertos que por favor respondan a estas dos ùltimas preguntas: la del punto G (realidad o mito) y la de la educaciòn sexual a los homosexuales

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:49:15 PM)

Carlos, en este punto es importante hacerte preguntas muy especificas que no se corresponden con un medio publico como este. Es importante entonces que hagas una cita con un medico sexologo, si estas en Bogota, excelente que te vea el Dr. Acuña

Augusto (Jun 2, 2005 6:49:23 PM)

NEGRITO DEL BATEY, déjalo que él vaya escogiendo, vaya entrenándose el sexo no necesita de clases....

carlos (Jun 2, 2005 6:49:31 PM)

ok doctora......

ALONSO (Jun 2, 2005 6:49:39 PM)

Y agrego: parece que hay más factores genéticos determiantes de homosexualidad que aprendidos. Lo que es cierto es que ser homosexual no es el resultado de que se lo enseñen o que se lo prendamn como siu fuera enf. cointagiosa, empezando porque eso no es ninguna en fermedad. las causa exactaaun nno se conoce, y por tanto no se debe calificar ni como enfermedad ni como aberración, sino un estado de preferenci sexual diferente al de la mayoría. Piensen en los encarcelados cómo tienen rtelaciones homosexuales y al ssalir de la cárcel se olvidad de sus congéneres y se van donde las putas o hacen poareja con una mujer. A este respecto hubo un libro muy intereszante "La visda sexual de Robinson Crfusoe" escrita por un francés en la que voltea stodo el lñibro de De Foe y muestra Robinson copulando con todos los animales y con el induo o negr4o Viernes, y cuando el barco los rescata lo primero que hacen es ir donde las proistitutas y se olvidan de la circunatnbcia shomosexual. drde manera que es distinta Una criucuns

Augusto (Jun 2, 2005 6:50:19 PM)

Yo creo que el punto "G". Varias mujeres se me han benido (exitado con orgsmo) con una ciert penetración, como hacia arriva de l vagina creo yo

moderador (Jun 2, 2005 6:51:07 PM)

El tiempo està por acabarse

moderador (Jun 2, 2005 6:51:22 PM)

por favor empiecen con las conclusiones

Jack (Jun 2, 2005 6:51:25 PM)

Me parece que al artículo de Semana le faltó información sobre el homosexualismo. Es más deberían hacer un especial de Colombia Homosexual, ya cambio lo hizo, pero Semana tiene más análisis, seria muy bueno

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:51:37 PM)

Para el manejo de la persona con preferencia homosexual es fundamental que la misma persona lo acepte, se ponga en sintonia consigo mismo y con su rol sexual. A la fecha hay multiples vias, tratados y libors para orientar la gestion familiar de la homosexualidad

Augusto (Jun 2, 2005 6:51:45 PM)

MELISA, es cierto, el punto "G" existe y me parece que lo he encontrado....hacia arriva de la vagina, punto medio

ALONSO (Jun 2, 2005 6:52:08 PM)

El Punto G? Claro que existe! Lo quer pasa es que algunos investigadores fracasaron en encontrarlo y lo negaron., Pero ojo! Cuando se publico hace 26 años el libro sobre el Punto G, los mismos autores advirtieron, y estoy de acuerdo, en que si alguna mujer no encuentra el Punto G, pues que goce de los otros: los senos., el cl´itoris (PUnto C!!) y los demás y no se empecine qen que si no encuenhtra el Punto es una desgraciada. El sexo se gozaq con todos los Puntos!!

Augusto (Jun 2, 2005 6:52:36 PM)

SRS. el sexo es rico. Hay que hacerlo bien, con tranquilidad y con gnas de ambos

moderador (Jun 2, 2005 6:53:14 PM)

El doctor Carlos Arturo Dìaz, ginecòlogo se disculpa ante todos ustedes pero no le fue posible entrar al chat

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:53:18 PM)

En canada hoy la aceptacion de la condicion sexual de los homoxeuales alcanza el 50% de la sociedad y aquí se ve mas aberraciones sexuales de los hetero sexuales que de los homoxeuales en si.

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:53:21 PM)

El punto G existe. Esta ubicado a unos 3-4 centimetros de la entrada anterosuperior de la vagina, concentra muchos receptores nerviosos y responde altamente al estimulo. El orgasmo puede ser generado desde el punto G.

moderador (Jun 2, 2005 6:53:36 PM)

¡Còmo se estimula?

Augusto (Jun 2, 2005 6:54:06 PM)

DR. ACUÑA, de acuerdo, hay que buscarle al placer entre dos seres....pezones, clítoris, glande, testículos y todo lo que pertenece al sexo

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:54:25 PM)

Alguien me decia que lo de la sexualidad no es cuestion de clases pero a la gente (sobre todo a los adolecentes) si hay que hablarles sin tapujos sobre el tema... No les parece doctores?

ALONSO (Jun 2, 2005 6:54:35 PM)

Quiene encontar o buscar el Punto G: acue´tese y pase su dedo a la vagina, pero es nmeceszaqrfio acostarse desnuda, flexionar las piernas sobre el abdomen, pasar el dedo a la vagina hy a unos 4-5 cmtrs. de la entrada hacia adelante está el Punto, que se excita con golpecitos con el dedo. El Punto G se excita distinrop al clítoris . Este reuqiere de frotes sueves y progresivos. El Punto G, de golpeteos algo bruscos e intermitenmtes. Por ellos algunas mujeres disgrutan m´as los coitos y percoiben mejores orgasmos cuando asumen la posición superior, sobre el hombvre, porque así el penbe va directo al Punto-

moderador (Jun 2, 2005 6:55:37 PM)

Negrito, ¿cuàl es su nombre para saber sobre el artìculo?

Augusto (Jun 2, 2005 6:55:42 PM)

MODERADOR, el punto "G" se estimula con la penetración suavecita y si coincide con la eyaculación....del otro mundo mi amor

ALONSO (Jun 2, 2005 6:55:46 PM)

A los adcolescentes hay que hablarles poco a poco. Por qaue ADOLESCER, quiere decir CRECER, de manera que no porque estemos muy modernbos y liberados y sabidos vamos a soltarle las parrafadas de4 una sola vez, todo es progresivo y hay que ir aprendiendo poco a poco.

Liliana_Arias (Jun 2, 2005 6:56:00 PM)

Puede ser auto o heteroestimulacion. Ya el Dr. Acuña lo explico, les agrego que al introducir el dedo, la textura de la mucosa cambia, se vuelve mas rugosa, protuberante

El Negrito del Batey (Jun 2, 2005 6:56:12 PM)

Doctor acunia..... aqui entre cheberes.... Es fundamental la sexualidad para mantener una vida alegre?

ALONSO (Jun 2, 2005 6:56:35 PM)

Cierto dora. , así es, usted lo sabe mejor que yo que no tengo punto G, punto a su favor!!

Augusto (Jun 2, 2005 6:56:53 PM)

Se nos acabó el ratico...buenos sexos para todos y h´ganme caso: ganas y tranquilidad que el resto viene solo

moderador (Jun 2, 2005 6:57:12 PM)

