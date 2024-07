Foro en la Nacional

En la Universidad Nacional se vive una tensa calma desde el pasado 28 de noviembre, cuando su rector, Ramón Fayad, decidió cerrar sus puertas y cancelar las clases de pregrado hasta el próximo 16 de enero. La medida fue una respuesta a la oposición pacífica que vienen adelantando profesores y estudiantes en contra de la reforma académica, propuesta en septiembre de 2004 por el ex rector Marco Palacios.

Entre otras propuestas, la reforma busca introducir el sistema de créditos existente en la mayoría de universidades públicas y privadas del mundo; reducir el tiempo de algunas carreras; flexibilizar los requisitos para graduarse y fomentar más investigación. Para los opositores, algunos de estos cambios reducirían la calidad de la educación y convertirían a la universidad en un instituto tecnológico.

El debate sobre el cierre y la reforma académica no se reduce a los departamentos, en donde se discute la reforma desde el pasado 30 de noviembre. Daniel, un usuario de los Foros de Discusión de Semana.com abrió el 20 de noviembre un foro titulado "S.O.S. por la Universidad Nacional". Hasta ayer (lunes 05 de diciembre) tenía más de 230 respuestas y casi 2.200 vistas.

Los comentarios se pueden dividir en dos: los que están en contra de la reforma y los que están a favor. Semana.com publica los mejores comentarios de los usuarios del foro:

A FAVOR DE LA REFORMA

Lore: Si quieren que la UN sea productiva y aprovechable para los adelantos científicos, tecnológicos y sociales del siglo XXI debe haber un cambio radical de todos los paradigmas retrógrados y burocráticos que la han caracterizado desde el siglo pasado.

Gustavo A. Betancur: La sociedad colombiana ha invertido demasiados millones en la Universidad Nacional como para exigirle a ésta resultados prácticos, no miles de tesis de grado que ni siquiera son estudiadas, investigadas o mejoradas por los estudiantes de dicha Universidad. Las tesis de grado son piezas de museo que de vez en cuando son desempolvadas por una empleada de servicio para que la polilla no se las coma. Además, hay que recordar el carácter publico de la Universidad Nacional de Colombia. Dicho carácter le implica una obligación con el país, ya que no es posible que solo se dedique a producir profesionales en masa (de una calidad cuestionable) que no le aportan nada al país y que solo buscan un lucro personal e individual de cuenta de una educación y de un titulo universitario logrado a bajo costo con los recursos y el presupuesto de todos los contribuyentes.

Camilo: Es necesario invertir en la U. Nacional y hacer cambios en ella para que mejore y para que no solo sean los estudiantes los que escalen social y económicamente. Lo que se necesita también es que sea Colombia la que escale y se haga competente a nivel internacional. Colombia tiene que ser competitiva y para eso no solo se necesita buena comida, se necesita mas gente mejor capacitada ¿o es que a punta de comida Colombia sale del estancamiento?

Resaca: Creo que la UN debe sacar gente para que mande, que esté motivada y capacitada para salir a mandar y gobernar siendo también capaz de ponerle la pata a la competencia (capitalista) del todo el mundo en igualdad de condiciones. No podemos seguir viviendo en un mundo de ilusiones con aires socialistas, tenemos que salir a competir y a ganar en el mundo actual con lar reglas que lo rigen. Es un hecho que de abajo hacia arriba nada se logra, el cambio debe comenzar por lo alto y allá debemos llegar los egresados.

Daniel: La universidad necesita un proceso de auto evaluación crítico del que deben salir las directrices organizativas que garanticen la mejora de la institución en todos los sentidos, y el paro ha servido como escenario de discusión. Personalmente creo que fue un mal necesario. Había que pellizcarse. El paro de la universidad es por petición de unas demandas específicas frente a unos acuerdos y resoluciones que afectan la calidad de los pregrados e institutos de investigación. No es una protesta roja ni de corte socialista. Es simplemente una defensa de la calidad.