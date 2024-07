Francia, adrenalina y cine colombiano

Para el fin de semana le recomiendo 'Sumas y restas', la última película de Víctor Gaviria. Aunque también es una película sobre el narcotráfico, en la que en cada frase los personajes dicen dos groserías, muestran la estética traqueta en su máxima expresión y se le hace una oda a la opulencia y la "superación", vale la pena porque está muy bien hecha. Recrea muy bien la Medellín de los años 80 y, aunque me esforcé para pescar carros con placas amarillas y pantalones descaderados, no lo logré. Además, la selección de los actores naturales estuvo muy bien hecha. Se esforzaron para convencernos de que no es una película más sobre un tema trillado. 'Sumas y restas' confirma lo que muchos colombianos veníamos sospechando: sí se puede hacer buen cine en Colombia.

Ahora el plato fuerte: en la semana que arranca habrá un par de eventos que no se puede perder. El primero es 'Francia 2005 en Colombia', cuatro días dedicados a este país europeo. Es una buena oportunidad para que los franceses se acerquen a sus raíces y los colombianos puedan conocer el cine, la literatura, la música y la educación francesas. Habrá para todos los gustos: feria de universidades francesas, ciclo de cine, concierto de música medieval francesa, exposiciones fotográficas, taller de cocina francesa y seminario internacional sobre el agua, entre otros eventos. Se realizará entre el 26 y el 29 de octubre.