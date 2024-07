El proyecto de reelección ocupó la mayor parte del tiempo del Congreso durante el 2004. A comienzos de año, un amplio grupo de parlamentarios de la llamada 'bancada uribista' presentó una iniciativa para permitir que los presidentes de la República puedan competir por su reelección inmediata estando en el desempeño de su cargo.

La reelección no está permitida actualmente por la Constitución de 1991. En opinión de los constituyentes que elaboraron la carta política, la tradición personalista de la política colombiana hacía inviable la existencia de esta figura .

Sin embargo, los que hoy promueven la reelección argumentan que los colombianos ya cuentan con la cultura política suficiente como para decidir cuándo quieren que un mandatario siga en el poder y cuándo no. Además señalan que el presidente Álvaro Uribe -en particular- ha realizado una gestión positiva que le ha traído una enorme popularidad.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de reelección requiere ocho debates: cuatro en la Cámara y cuatro en el Senado. Si bien las primeras discusiones que tuvo la iniciativa en el Congreso estuvieron cargadas de planteamientos ideológicos alrededor de la conveniencia o no de la reelección, poco a poco fueron perdiendo calidad y se convirtieron en rencillas entre congresistas de los diferentes partidos.

En particular desde que a mediados de 2004, el presidente Uribe y los conservadores firmaron un 'acuerdo programático' que garantizó el apoyo de su partido a la reelección , los miembros de partidos y movimientos uribistas empezaron a sentir recelos con el gobierno.

Pero también desde que el presidente Uribe dijo abiertamente que le interesaría quedarse cuatro años más empezaron a darse las primeras divisiones partidistas por cuenta de la reelección. Mientras el liberalismo oficialista, en desacuerdo con la reelección, amenazó con expulsar a los liberales uribistas, las declaraciones del ex presidente Andrés Pastrana en contra de la reelección pusieron a dudar a algunos conservadores.

El escenario más complicado para la reelección fue el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, en donde el proyecto logró pasar por el voto de la representante santandereana Yidis Medina y por la ausencia en el debate del parlamentario conservador Teodolindo Avendaño. La decisión de Medina y la misteriosa desaparición de Avendaño fueron causa de la sensación generalizada de que el gobierno estaba repartiendo cuotas burocráticas a cambio de apoyos para la reelección.

En agosto de ese año, un grupo de parlamentarios liderados por los senadores Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo propusieron un proyecto de ley para abrirle paso al sistema parlamentario en Colombia. Nunca quedó claro si desde Palacio la propuesta del parlamentarismo se vio como una piedra en el zapato contra el proyecto de reelección o si, por el contrario, el cambio de sistema era una opción considerada por el gobierno como un 'plan B' para que el Presidente pueda mantenerse en el poder por cuatro años más, dado que cuenta con las mayorías parlamentarias.

Como se anticipaba, el proyecto fue aprobado el 3 de noviembre en la comisión primera de la Cámara y el 30 en plenaria. Ahora será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra. Y sin duda su decisión estará marcada por las diferentes concepciones del derecho que tienen los magistrados, así como la jurisprudencia que han sentado frente a otras iniciativas del gobierno.

En términos de posibilidades, hay tres fallos que podría plantear la Corte. Podría tumbar la reelección, si encuentra que durante el trámite del acto legislativo en el Congreso se incurrió en vicios de forma que lo hacen inexequible.

También podría modular la iniciativa (diciendo que la reeleccion es aprobada, pero desde 2010, o que es inconstitucional mientras no exista una ley de garantías para la oposición).

Pero la tesis que más fuerza toma es la de la competencia: la mayoría de los magistrados podría decir que el proyecto de reelección es inconstitucional por que supone un cambio de la Carta Política de 1991 que solo puede hacer el Constituyente Primario. Es decir, el pueblo. Las expectativas frente al pronunciamiento de la Corte son cada vez mayores por que, sin duda, la suya frente a la reelección, será la decisión política del año. Se espera que la Corte tenga una decisión para Octubre.

Por ahora, y a pesar de la incertidumbre, los candidatos han empezado a agitar sus banderas, esbozar sus programas de gobierno. Entre los que ya se han lanzado se encuentran el ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus -quien aún no ha definido desde que plataforma política competirá, Enrique Peñalosa -quien posiblemente participará en la consulta del Partido Liberal-y Rodrigo Rivera, que también competirá por ser el candidato de este partido.

A la par que los candidatos presidenciales destapan sus cartas, los parlamentarios que esperan ser reelegidos también empiezan a definir en qie listas a congreso estarán. El uribismo, por su parte, apuesta a tener al menos cuatro listas, una coordinada por el ex ministro juan manuel santos, la conservadora, la de Equipo Colombia y la de Cambio Radical.

Mientras piensan en su campaña electoral, los congresistas también tendran que sacar adelante la ley que reglamenta la reelección y determina las garantias para la competencia electoral si esta figura es aprobada por la Corte Constitucional. Si esta ley no sale del congreso antes del proximo 20 de junio, la reglamentará el Consejo de Estado. Y esto le preocupa a los reeleccionistas, por que la Corte Constitucional puede decir en su fallo que esta decisión desborda las competencias judiciales del Consejo y, por tanto, invalida el proyecto de reelección.

Lo cierto es que los reeleccionistas y el país político necesitan paciencia. Y a pesar de que el país político esta cada vez mas movido por cuenta de la reelección, a los colombianos les queda esperar un fallo de la corte frente al cual cada vez hay mas expectativas. Casi las mismas que hay frente a la posibilidad de que el presidente Uribe mantenga sus altos niveles de popularidad.