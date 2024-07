Resumen informes Fundación Ideas para la Paz

Informe # 19.

Límites estratégicos. El ataque a Teteyé sigue la misma lógica del ataque a Toribío y deja ya entrever con claridad la respuesta de las FARC al Plan Patriota. El altercado diplomático con el Ecuador opacó la pregunta clave: ¿la estrategia está llegando a sus límites? Informe de la semana del 25 de junio al 1 de julio. Ideas para la Paz.



Informe # 18.

Medio tiempo. El Congreso finalmente aprobó la ley de Justicia y Paz. La pregunta ahora es cuál será su futuro en vista de las debilidades que aún contiene y que han motivado una lluvia de críticas. Informe de la semana del 18 al 24 de junio. Ideas para la Paz.



Informe # 17.

La derrota de la coca. La desmovilización de la compañía "Héroes de Anorí" del ELN coincidió con la publicación del último estudio de UNODC sobre cultivos de coca en Colombia. Las cifras de ese estudio sugieren una hipótesis que explicaría el contexto de la desmovilización: al ELN lo está derrotando la coca. Informe de la semana del 11 al 17 de junio. Ideas para la Paz.



Informe # 16.

Relaciones Públicas. Las declaraciones por vez primera de Vicente Castaño causaron una fuerte controversia. El ejercicio de relaciones públicas se convirtió en una ocasión para hacer públicas las relaciones de las autodefensas con la política y la sociedad en general. ¿Le servirá a su propósito? Informe de la semana del 4 al 10 de junio. Ideas para la Paz.



Informe # 15.

Orden de captura. Con la entrega y la no extradición de Don Berna queda claro el panorama de la negociación con los paramilitares, luego de un torbellino de acontecimientos: se llevarán a cabo las desmovilizaciones masivas programadas y pasará el proyecto de Justicia y Paz. ¿Qué motivó la persecución jurídica de uno de los más fuertes paramilitares? El origen y el momento de la orden de captura dan algunas pistas sobre lo acontecido. Informe de la semana del 28 de mayo al 3 de junio. Ideas para la Paz.



Informe # 14.

El sitio de Argelia. La situación por las minas en el suroriente de Antioquia es cada vez más grave. El minado se ha convertido no sólo en la defensa ideal, sino también en un instrumento para ejercer control sobre la gente y el territorio. El desplazamiento es el efecto más visible pero no el único. El confinamiento hace también parte del drama oculto de la población. Informe de la semana del 21 al 27 de mayo. Ideas para la Paz.



- Informe # 13.

La sedición paramilitar. La exitosa apelación del artículo 64 que otorga reconocimiento político a los paramilitares bajo la figura de "sedición" lo reintroducirá -si es aprobado en las Comisiones Segunda y Sexta- al proyecto de ley que será votado en sesiones plenarias. Lo que abre nuevamente la discusión sobre la conveniencia del "delito político" en general y de su aplicación a los paramilitares en particular. Un debate que tiene que tener en cuenta tanto la jurisprudencia constitucional en la materia, como su conveniencia para la negociación actual y para futuros procesos de paz. Informe de la semana del 14 al 20 de mayo. Ideas para la Paz.



- Informe # 12.

Art. 18 Mientras que el proyecto de ley de verdad, justicia y reparación entra en la recta final, crecen las dudas sobre su aprobación en el Congreso y su viabilidad en el futuro. Mucho depende de la forma que tome finalmente el artículo 18 -"Formulación de imputación",que determina los tiempos de la investigación-y de la lucidez en sus reacciones tanto de los congresistas como de los paramilitares. Informe de la semana del 7 al 13 de mayo. Ideas para la Paz.



- Informe # 11.

¿El último aliento? El tema del secuestro se interpuso una vez más en el camino de la paz con el ELN.Aunque en diez meses hubo avances, la figura de la facilitación demostró sus limitaciones.Del tiempo que transcurra antes de reanimar los contactos y de la llegada de la temporada electoral dependerá el que el proceso reviva, o termine de asfixiarse.Hechos y análisis de la semana del 30 de abril al 6 de mayo. Ideas para la Paz.



- Informe # 10.

¿Quién manda a quién? El esfuerzo por modernizar el mando de las fuerzas militares en comandos conjuntos ha chocado con los intereses de oficiales aferrados a las estructuras de poder del pasado. Son un paso esencial para la modernización de las fuerzas, pero también dejan interrogantes sobre su verdadero alcance. Hechos y análisis de la semana del 22 al 29 de abril. Ideas para la Paz.



- Informe # 9.

Las elecciones en el macizo. El ataque a Toribío es el primer anticipo de la campaña sistemática que las FARC iniciarán para desprestigiar al Presidente de cara a las elecciones. Ninguno de los dos consiguió lo que quería: las FARC no lograron desalojar a la Policía de una zona estratégica. Pero el Estado tampoco ha logrado desarrollar un esquema de seguridad adecuado. Hechos y análisis de la semana del 15 al 22 de abril. Ideas para la Paz.



- Informe # 8.

Operando en el vacío. Arauca sigue siendo el hueso más duro de roer. La emboscada en Tame es la última prueba de que no es posible "rehabilitar" sin una política coherente del Estado. Sin el apoyo de la gente cualquier estrategia navega en el vacío, incluso la estrategia militar. Hechos y análisis de la semana del 8 al 15 de abril. Ideas para la Paz.



- Informe # 7.

El fantasma de San Onofre Los restos de 53 personas asesinadas por presuntos grupos paramilitares fueron halladas en fosas comunes por la Fiscalía y la Infantería de Marina en zona rural del municipio de San Onofre, Sucre. Hechos y análisis de la semana del 1 al 8 de abril. Ideas para la Paz.



- Informe # 6.

Guayana calibre 7.62. Venezuela se fue de compras. Los millonarios contratos para la adquisición de material militar fueron el telón oculto de la cumbre de Ciudad Guayana. Mientras unos alegan el propósito estrictamente defensivo y de renovación normal de armamento, otros prenden las alarmas. La clave del asunto está en la adquisición y futura producción de munición 7.62. Hechos y análisis de la semana del 22 al 31 de marzo. Ideas para la Paz.



- Informe # 5.

Ruido en el perímetro. El aparente intentó de toma de Puerto Inírida recordó por momentos las grandes acciones de las FARC de los años 90. En realidad se trata de un hostigamiento que responde a la misma lógica de las acciones que ocurrieron días más tarde en el piedemonte caqueteño: hacer ruido en el perímetro del Plan Patriota, para dislocar la fuerza allí concentrada, y obtener ventajas tácticas. Hechos y análisis de la semana del 10 al 18 de marzo. Ideas para la Paz.



- Informe # 4.

La resbalosa. Lo único claro en los crímenes de San José de Apartadó es que todo es confuso. Sin embargo, las "lógicas de terror" detrás de los hechos y el lugar donde ocurrieron pueden dar pistas para su esclarecimiento. Hechos y análisis de la semana del 25 de febrero al 3 de marzo. Ideas para la Paz.



- Informe # 3.

Pescando en río revuelto. La declaración de Raúl Reyes sobre "el fin del repliegue" muestra que las FARC intentan sacarle todo el provecho posible al momento político. Pero las ganancias de hoy les pueden salir caras más adelante. Hechos y análisis de la semana del 17 al 24 de febrero. Ideas para la Paz.



- Informe # 2.

Mucho ruído, ¿pocas nueces? No hay una contraofensiva de las FARC sino un aprovechamiento de los espacios que se abren y de los errores que comete la Fuerza Pública. Hechos y análisis de la semana del 10 al 17 de febrero. Ideas para la Paz.



- Informe # 1.

¿Contraofensiva de las Farc? La semana se caracterizó por una repentina ofensiva de las FARC en el sur occidente del país. El hecho central fue el ataque al puesto de infantes de marina de Iscuandé, en el litoral pacífico de Nariño. Hechos y análisis de la semana del 2 al 9 de febrero. Ideas para la Paz.