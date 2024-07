Rock a la carta

Contexto: En esta sección siempre recomendamos dos o tres eventos para no correr el riesgo de no atinarles a los diferentes gustos de nuestros lectores. Pero por nada del mundo dejaremos que alguna obra de teatro, concierto o película opaquen la grandeza del recomendado de esta semana: 'Rock al parque'. Durante todo el puente, los bogotanos y colombianos que visitan la capital para asistir a este 'Woodstock' criollo podrán disfrutar de algunas de las mejores bandas de Latinoamérica, Estados Unidos y Finlandia.El cartel de estrellas va desde Kraken, que este año llega acompañado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (al mejor estilo de la banda sueca 'Therion', el exponente más importante de este género); pasando por la argentina 'Miranda' (su último sencillo, 'Don', está en los primeros lugares de las carteleras colombianas); y terminando en 'Nawal', un grupo de 'reggae' (sí, va a haber 'reggae' en 'Rock al parque'). Imposible que una de las 40 bandas que se presentarán no satisfaga el exigente gusto de nuestros lectores. Por eso, la única excusa para no darse una vuelta por el Simón Bolívar este puente es tener un paseo a alguno de los destinos de la geografía de nuestro país. Camilo Amaya habló con Mike Muir, líder de la banda 'Suicidal Tendencies', que viene por primera vez al Festival