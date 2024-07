Sergio Naranjo II

Transporte



Semana.com: ¿Qué hará en torno al problema vial y su atraso de más de 10 años que está ocasionando graves problemas a la ciudad?



S.N.: Las últimas obras de infraestructura y de atención vial que se construyeron en la ciudad de Medellín para atender el problema de la movilidad fueron las que se ejecutaron durante mi pasada administración, entre 1995 y 1997, hace 6 años. De ellas se destacan 22 intervenciones como: la terminación del Metro, los intercambios del Punto Cero, la Aguacatala, Palos Verdes, la Calle 10 y el Tesoro-los Balsos, las paralelas de la Iguaná, la avenida Regional desde la variante de Caldas hasta la Aguacatala, y numerosas glorietas, bulevares, ampliaciones, y una total atención al pavimento en donde no se encontraba un solo hueco en toda la ciudad.



Teniendo en cuenta que el aumento de los automotores es del 15% anual y el de las vía es de sólo el 1%, observamos un marcado desequilibrio entre los dos, cuya consecuencia es la lentitud de la circulación vehicular y el deterioro en la calidad de vida. Por ese motivo, atenderemos todo lo relacionado con este tema entre las principales prioridades de mi Gobierno.



La eficiencia de la movilidad urbana depende de la planificación, de la educación, de la integración, de la organización y de la adecuada utilización de los diferentes medios, modos y sistemas de transporte, incluida la tenencia de vehículos y la asignación de los usos del suelo. Por ese motivo, acudiremos al mejor aprovechamiento de todos estos mecanismos que ayudarán a la solución del problema.



En concertación con los transportadores públicos, los usuarios y el Metro promoveremos un verdadero sistema integrado que le sirva y beneficie a todos. También estamos estudiando nuevos modos de transporte que demanden menos espacio vial por persona y propuestas como la de crear un corredor solo bus, la del metroplus, la del bus ligero, las estaciones de acopio de pasajeros y el control de la invasión de vías por parte de venteros ambulantes o de vehículos. El tema no sólo es de inversión física sino también cultural y tener en cuenta al peatón.



Para la toma de decisiones de todos los procesos que con respecto a la movilidad y el sector del transporte público tome la ciudad, deberá hacer parte el Área Metropolitana, con una autoridad única competente que sume recursos y resuelva el problema en conjunto.



Semana.com: ¿Qué ha pensado acerca del sistema de Metrocable que se está construyendo en la comuna nororiental? ¿Piensa aplicarlo en otros sitios neurálgicos y de gran concentración poblacional?



S.N.: La experiencia internacional muestra que el metrocable tradicionalmente ha sido un medio de transporte turístico. Esta es la primera vez que se utiliza para transporte masivo por lo que estaremos atentos a optimizar su funcionamiento y efectos en los usuarios. En seguida analizaremos su impacto, el costo por persona y la rentabilidad con el fin de considerar futuras aplicaciones en otros lugares que necesitan solución.



De todas maneras, se debe tener en cuenta que muchos barrios del Valle de Aburrá, en donde la pendiente es muy alta, exigen sistemas de adherencia artificial: cable o cremallera. Por otro lado, es necesaria una respuesta de transporte masivo que permita minimizar el tiempo de viaje y que considere una tarifa integrada con el fin de que el habitante se traslade al menor costo posible.



Privatización y descentralización



Semana.com: ¿Entre sus métodos para conseguir recursos está la venta de empresas estatales?



S.N.: No.



Parques, clubes y espacio público



Semana.com: ¿Cuál será su postura frente al tema de volver el campo de golf del Club El Campestre, un parque para la zona de El Poblado?



S.N.: En todas las zonas, pero en unas más que en otras, como en las comunas del norte, la ciudad requiere nuevos espacios, generosos pulmones verdes para mejorar la propuesta ambiental. Actualmente el campo de golf del club Campestre es una magnífica área generadora de oxígeno para la ciudad. Pero es indispensable tener en cuenta las intenciones de sus dueños para poder definir si puede abrirse al público, como parque y de qué tipo, lo que concertaríamos con la ciudadanía, para que también contribuya a la educación y a la cultura.



Semana.com: ¿Qué va a hacer en materia de otros parques que necesita la ciudad teniendo en cuenta las pocas zonas verdes con que cuenta?



S.N.: La ciudad presenta carencia de suficiente espacio público: mientras las conferencias sobre hábitat y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que el área de espacio público por habitante no sea inferior a 10 m2/hab, con un deseable de 15 m2/hab, en Medellín sólo disponemos de 4.3 m2/hab. Además, tenemos una inadecuada distribución del espacio existente; invasión debido a una inaceptable laxitud de las autoridades ambientales, de gobierno y de planeación, lo que ha permitido la toma de algunos espacios generales, por particulares, incluyendo lugares con riesgo como los retiros del río y de las quebradas.



Desarrollaremos parques lineales a lo largo del río Medellín y de sus quebradas afluentes, e incentivaremos la construcción de soluciones de vivienda e institucionales, en altura, para liberar espacios comunes en zonas altamente densificadas, con el fin de que haya lugares de recreación cercanos a la gente. Tendremos acciones concretas de mejoramiento de los parques actuales, como el de Bolívar, y de ejes, como Junín y La Playa.



Construiremos en el Parque Tulio Ospina un complejo polideportivo para 24 disciplinas a motor que sea ecológico, educativo y recreacional, lo que generará empleo, otorgará la seguridad a los practicantes y será un nuevo pulmón verde.



En el sector de la Feria de la Ganados haré uso de todos los recursos para que continúe en su ubicación actual con el fin de proteger los 6.000 empleos entre directos e indirectos que se generan en este lugar. Se remodelará y mejorará el Coliseo Aurelio Mejía y, de ser necesario ejecutar el Plan Parcial, que sólo se implementará de manera absolutamente concertada.



Daremos relevancia a los corredores turísticos, como la carrera 70 ó la Vía Las Palmas y la construcción del Centro Internacional de Negocios con amplias zonas verdes. Además de los nuevos proyectos propuestos, continuaremos con los que se encuentra en construcción: el Centro Internacional de Convenciones, la Plaza de la Luz, la recuperación de los edificios Carré y Vásquez, la Plaza de los Deseos y la Biblioteca en el antiguo Pasaje Sucre.



Semana.com: ¿Cuál su política respecto al tema del espacio público?



S.N.: Las metrópolis son el centro de comunicación permanente, el lugar por excelencia donde se desarrolla y se vive el sentido de lo público; los espacios de todos constituyen un punto de encuentro vital para los habitantes de la ciudad. Por ello, adoptaré una política de rescate y de conservación del espacio público, pero dentro de un marco más avanzado: el del manejo del paisaje, tanto urbano como rural, del que hacen parte no sólo lo árboles sino toda la vegetación, los prados y los jardines, el amoblamiento, las vías, los elementos de unión con las viviendas, con los edificios institucionales, además de los olores y los sonidos. Todo ello de manera armoniosa, funcional, tranquilizante y creativa con el fin de tener cada día un mejor lugar para vivir.



El corazón palpitante de las urbes es su Centro, el lugar de la interrelación, del contacto por excelencia. Continuaremos con su recuperación de manera que pueda ser utilizado y aprovechado por todos. Le daremos el tratamiento adecuado a las ventas ambulantes, permitiendo que el espacio público sea para todos pero ofreciéndoles a estas personas trabajadoras un lugar adecuado en donde puedan correctamente realizar su actividad dentro de la formalidad, la legalidad y la institucionalidad.



Es impensable el respeto del espacio público sin formar a los ciudadanos en estos aspectos. Al desarrollar e incentivar maneras de percibir y de vivir la cultura garantizamos que ésta sea pluralista, diferenciada, tolerante e inspiradora de la pluridimensionalidad y complejidad humana. Una ciudad con un espacio público generoso, estimulante, pero inspirador de respeto, puede aspirar a que quienes viven en ella se comporten de la misma manera.



