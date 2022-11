100 días sin políticas claras en seguridad

Por: Jorge Enrique Vélez

Los comentarios y la poca gestión del Gobierno de Gustavo Petro le han quitado la importancia a estas dos instituciones que han sido prioritarias y fundamentales, a lo largo de nuestra historia, para la preservación de la democracia, en un país donde la delincuencia común, el narcotráfico y los grupos al margen de la ley actúan contra la ciudadanía en la mayoría del territorio colombiano.

El primer acto de este Gobierno fue llamar a calificar servicios a más de 70 generales de las Fuerzas Militares y de Policía. Lo que generó, por parte de ellos, una reacción de pasividad en sus actuaciones por el temor que representa un cambio total con las instrucciones y la nueva estrategia establecida por el Gobierno, que gira en torno a que el que no la cumpla a rajatabla los lineamientos impartidos, podrá tener las mismas consecuencias de los militares llamados a calificar servicios.

Y es por esto que están ocurriendo situaciones que voy a tratar de explicar en esta columna, que demuestran que el poder de nuestras fuerzas está totalmente diezmado por los mensajes contradictorios que llegan del alto Gobierno.

La incertidumbre se ha dado en los siguiente aspectos y actuaciones del Gobierno nacional y fundamentalmente por las políticas establecidas por el presidente Gustavo Petro y del ministro defensa Velázquez.

Es claro que el presidente Petro tuvo su fortaleza electoral en las zonas donde las comunidades indígenas tiene sus mayores asentamientos y es en estas regiones donde las guardias campesinas se les están dando serias autonomías, o se las están tomando sin ninguna objeción por parte del gobierno, las cuales ya comenzaron a someter a las fuerzas legítimamente constituidas.

Como ocurrió hace una semana donde fueron secuestrados una treintena de soldados porque capturaron a un miembro de las guerrillas que estaba liderando actividades de narcotráfico en la zona. Estos delincuentes encontraron resguardo y refugio y fueron liberados por parte de estas guardias con el silencio total del Gobierno.

Otro ejemplo claro ocurrió en Bogotá: En las protestas dirigidas por líderes feministas, en las que destruyeron varias estaciones de Transmilenio y bienes de particulares, se evidenciaron hechos con las mismas características a las protestas lideradas por la Primera Línea, sumándole la orden de no actuación a la Fuerza Pública ante los actos delincuenciales de estas terroristas.

Pero lo que más me preocupó fue cuando, por fin, condenaron a unos integrantes de la Primera Línea y personajes afectos al Gobierno y al Pacto Histórico, mostraron su simpatía a estos delincuentes y manifestaron públicamente el rechazo por las condenas que les fueron impuestas. Lo peor, descaradamente, fue el respaldo del jefe de la cartera de Defensa apoyando algunas iniciativas legislativas que evitarían que estos vándalos y terroristas sean castigados.

Nuestra Fuerza Pública está totalmente desmoralizada para liderar actividades operacionales que les corresponde institucionalmente ejercer, pues es claro y contundente que no existe ningún tipo de apoyo institucional por parte del Ministerio de Defensa. Lastimosamente esto no nos debería sorprender pues esa ha sido su forma de pensar antes de ocupar esta importante Cartera y mal haríamos en exigir otro tipo de actuación a la que no está ideológicamente convencido y no es política del Gobierno de turno.

La idea de cambiar la política de nuestras Fuerzas Militares y de Policía en tanto cambien su ideología para que sean fuerzas de paz y de la vida, dejan muchas dudas razonables en la efectividad de la misma, puesto que esta ha sido y siempre será la función principal que han tenido a lo largo de su existencia en sus principios y acciones.

El desmonte del servicio militar obligatorio con el sofisma de distracción del servicio social para La Paz. Es sin lugar a dudas la mayor intención populista por parte del Gobierno y los parlamentarios afines al Pacto Histórico, lo cual es lógico pues esa era su intención desde campaña.

Lo que no se entiende es que los partidos que fueron contrarios a esas políticas. “Los socios” como los llamó el ex vicepresidente Vargas Lleras, también entren en esta baraja. Qué bueno sería que la cabeza del ministerio les contara a los colombianos la verdad sobre la pérdida de la capacidad de las instituciones militares para cubrir la totalidad del territorio colombiano todo por acabar, sin ninguna razón estratégica, el servicio militar obligatorio.

Acá no acaban las políticas erradas por parte del Ministerio de Defensa. No se entiende cómo se redujo parte del presupuesto de las Fuerzas Militares y de Policía. Este hecho va a traer consecuencias inmediatas nefastas para el funcionamiento de la fuerza pública y el sostenimiento de la seguridad del país.

Situaciones como la no renovación de la aviación militar del país o, más grave aún, la poca capacidad para el mejoramiento de los equipos navales, donde nos encontramos totalmente incapacitados para vigilar la totalidad de nuestras aguas que están a merced de la libertad de movilidad de los narcotraficantes y buques extranjeros en nuestro territorio y más cuando en pocos meses tendremos el fallo sobre la plataforma continental extendida en el que Colombia ya ha perdido gran parte de su territorio en los últimos años.

El Gobierno debe aclararnos a todos los colombianos cuál va a ser el rumbo real en términos de las actuaciones de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. La inacción y parálisis solo generarían aún más temor en la ciudadanía, que de por sí ya está, en su mayoría, renuente a aprobar la gestión del presidente de turno. Peores serían las consecuencias y podríamos caer en la entrega total de la autoridad en favor de los delincuentes.

Para terminar de exponer esta preocupante situación que estamos viviendo, no puedo dejar de pensar en lo que pueda pasar con nuestra Policía Nacional si se lleva a cabo esa perjudicial idea de transformarla en una institución sin ninguna capacidad operacional, queriéndola convertir más bien en un grupo de Boy Scouts que en lo que han sido y son en su lucha sin cuartel contra las amenazas terroristas.