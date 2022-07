Franklin D. Roosevelt fue elegido en medio de la crisis económica de los treinta y, gracias a sus impactantes políticas y manera de hacer gobierno, logró sacar a Estados Unidos de uno de los episodios más oscuros de su historia reciente. Precisamente es desde FDR que el mundo empezó a usar la marca arbitraria de los 100 primeros días de gobierno para medir la profundidad de las reformas y la clase de administración que un nuevo presidente realizará.

Después de permanecer prácticamente en silencio durante el periodo en que fue elegido y el día de su toma de poder, Roosevelt supo marcar claramente el inicio de sus labores. Desde entonces y durante poco más de tres meses, el presidente logró, entre otras: detener las corridas bancarias, sacar a Estados Unidos del parámetro oro, y la aprobación de reformas laborales y de tierras. Extraordinario.

Recientemente, el periodo de los primeros 100 días también ha sido vinculado con lo que en Colombia llamamos la luna de miel. Se trata de un periodo de calma que el país le entrega al presidente electo para que conforme su Gobierno, haga coaliciones y ponga a rodar sus iniciativas. En el caso de Gustavo Petro, esto ha sido evidente; no solamente los partidos políticos han respondido a sus llamados para conformar una estrategia de unidad, sino que también sus enemigos más acérrimos, como el Centro Democrático y el expresidente Uribe, han reconocido en el jefe de la Colombia Humana a un rival legítimo del debate y la discusión.

El pueblo colombiano también ha sido generoso con el nuevo presidente. Según la más reciente encuesta de Invamer, la aprobación de Gustavo Petro marca el 64 por ciento tras las elecciones del 19 de junio, un salto de 22 puntos desde el más reciente registro y el más alto que ha tenido el político en más de cinco años.

Con sus primeros nombramientos y tono como jefe de Estado electo, Petro ha logrado apaciguar parcialmente los miedos que rodean su victoria. Se ha mostrado como un hombre más moderado que el personaje de campaña, que, a decir verdad, también había suavizado sus posturas inicialmente interpretadas como radicales.

El nuevo grupo de gobierno tiene nombres que generan tranquilidad. El más certero y hasta ahora correctamente asertivo es el de José Antonio Ocampo, académico respetado y profesor admirado de prestantes instituciones internacionales. También apacigua el nombramiento de Alejandro Gaviria, exministro de Salud y poseedor de una gran fanaticada que le perdona sus malabarismos políticos. Como también genera confianza la llegada de Luis Carlos Reyes, reconocido economista estudioso de los temas tributarios.

Pero en el partido de la administración pública el problema no es cómo se comienza, sino cómo se termina. El presidente Petro tiene el reto de mantener esta bienvenida institucional y el beneficio de la duda que le otorga gran parte del país. Para lograrlo, como primera medida tendrá que apaciguar sus impulsos primarios que lo llevan a lanzar bravuconadas, como el mensaje de “no nos reten” que rápidamente prende los bombillos rojos de quienes tienen frescas las declaraciones y acciones de Hugo Chávez.

La luna de miel de 100 días de Gustavo Petro podrá extenderse o no, en gran parte, al manejo que logre darle a la difícil situación económica que el mundo enfrenta, y que en Colombia se multiplica más por la innegable sensación de incertidumbre que golpea a empresarios e inversionistas. Si el presidente y su equipo no caen en la tentación de formular soluciones populares en los gobiernos de izquierda populista como los controles de cambio para enfrentar la devaluación, mantiene la ortodoxia de la política monetaria que emana del Banco de la República y replantea en tiempos y profundidad temas como la reforma tributaria, el país seguirá dándole cuerda a su cometa de iniciativas. De lo contrario, rápidamente la nación empezará a recoger y como consecuencia volverá la polarización y una irremediable espiral de acciones y reacciones perversas. Colombia ha demostrado ser generosa, pero no tonta. El siete de agosto empiezan los 100 días.