2023 o nunca

Si Colombia no quiere seguir en manos de la izquierda, de la politiquería de la mermelada y de lo nocivo que esto para la mayoría de los colombianos que no estamos de acuerdo en cómo se está gobernando el país en manos de Petro y sus aliados, y no lo digo yo, lo dicen recientes encuestas como la de Invamer; debemos trabajar unidos para iniciar el verdadero cambio en las elecciones locales del 2023, en el que las regiones le demostrarán al Gobierno nacional su descontento y que no están avalando ni apoyando sus políticas nacionales y mucho menos las internaciones, las cuales son dictadas directamente por el Foro de Sao Paulo, como ya vimos en los últimos días con la actitud de apoyo del Gobierno colombiano con el hoy detenido Pedro Castillo, quien intentó hurtar el poder supremo del Perú, desconociendo su democracia y sus instituciones.

Al descontento de la ciudadanía en general se le han unido una gran cantidad de líderes que pertenecieron a la campaña Petro, como es el caso de muchos miembros del Partido Verde que fueron, incluso, directivos de su campaña presidencial. En pocos meses se cansaron de una política de la cual no saben ni por qué votaron y por este motivo se están convirtiendo en sus mayores contradictores.

Ya aterrizaron de la luna de miel, que entre otras cosas fue demasiado corta, y se dieron cuenta que eligieron la pareja equivocada y lo evidencian temas como la reforma política y la del sistema electoral.

La gran ventaja por la reforma política que se dio en materia de elecciones la tendrá Bogotá́, donde habrá segunda vuelta, y será claramente el enfrentamiento entre el candidato del petrismo y el de las otras fuerzas unidas quienes se enfrentarán en esta. Cabe aclarar que esta reforma se aprobó en el Acto Legislativo 003 de 2019, es decir, en el Gobierno anterior. Situación que desafortunadamente no va ocurrir en otras ciudades y departamentos donde lo que busca el Gobierno, con sus estrategias políticas, es dividir las fuerzas opositoras para que tengamos varios candidatos y así ellos puedan ganar con sus candidatos únicos.

Es por esto que, si no tomamos las decisiones y estrategias para evitar que esto ocurra, y si no establecemos las prioridades y decisiones democráticas para tener candidatos únicos en alcaldías y gobernaciones, ojalá en todo el territorio, para que nos representen a todos (partidos de oposición, organizaciones cívicas y ciudadanos del común) y nos lleven a recuperar el poder democrático regional ―y hago énfasis, si no logramos candidatos de coalición―, lamento decir que esta va a ser la última oportunidad que tenemos de recuperar el rumbo del país.

Pero no me voy a quedar dando el diagnóstico y lamentándome sobre lo que ya es una realidad. Por eso, para llegar a tener candidatos únicos y poder recuperar nuestras ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta, para dar ejemplos, quiero aportar y proponer una metodología que puede ser muy productiva y nos permita, de una forma democrática y consensuada, volver a sentirnos orgullosos de lo que tenemos, en todos los sentidos.

La idea que propongo, y que ya he socializado con muchos sectores y han dado su aval, sería la de realizar varias encuestas, en diferentes momentos, que permitan que todos los candidatos que representen la oposición puedan participar, y que, con base en sus actividades proselitistas, se geste un proceso eliminatorio con el fin de llegar a las elecciones de octubre del 2023 con un candidato único para alcaldías y gobernaciones.

Pondré un el ejemplo de cómo creería yo que se debería hacer este proceso.

1. Si los precandidatos a la alcaldía de Medellín fueran 10, con ellos se haría una primera encuesta con una firma escogida entre todos y donde se acuerden las condiciones que les dé las garantías de las mismas.

2. De esa primera encuesta, que podría ser la última semana de febrero o principios marzo para que les dé tiempo de hacer campaña tres meses, se escogerían los 5 candidatos con la mayor intención de voto entre ellos.

3. Estos 5 candidatos irían a una segunda encuesta, que podría ser dos meses más adelante, donde “pasarían a la ronda final” los tres primeros con mayor reconocimiento e intención de voto por parte de la ciudadanía.

4. La tercera y última encuesta para escoger candidato único, sería una semana antes de las inscripciones donde el ganador sería el candidato único.

5. Con este proceso, de una forma democrática, tendríamos no solo candidatos únicos, sino programas únicos, para enfrentar conjuntamente a los candidatos del Gobierno nacional, manera en la que recuperaríamos la confianza en nuestras instituciones y en nuestros gobernantes.

Esta metodología debe tener unas condiciones para que pueda ser efectivo, justo y transparente, por lo que, de entrada, sugeriría lo siguiente:

· Que las personas que quieran inscribirse sean avaladas por los partidos o cuenten con las firmas necesarias con las que cumplan los requisitos para tener el aval para oficializar una candidatura.

· Que las encuestas sean financiadas por agentes externos a los candidatos o a las instituciones, llámese partidos u organizaciones cívicas, para darle más transparencia al proceso.

· Los candidatos y sus equipos de trabajo deben realizar esfuerzos conjuntos para que los programas de gobierno concilien en la mayor cantidad de cosas. Esto permitiría una unidad a la hora de apoyar al candidato único, siempre en beneficio de la ciudad, distrito o departamento, según sea el caso.

· Todos los candidatos que hagan parte del sistema de selección deben firmar un acuerdo de respetar y apoyar los resultados que de este mecanismo resulten.

· Se debe hacer actividades de campaña entre los tiempos de cada una de las encuestas como: debates, actividades conjuntas en universidades, reuniones con los gremios, etc. Para que la ciudadanía los conozca y tenga clara la intención y la modalidad de selección para recuperar el poder.

· Se debe buscar igual y equitativo tratamiento de los medios de comunicaciones regionales para buscar un equilibrio en sus apariciones.

· Los candidatos que vayan saliendo del proceso se deben comprometer hacer parte da la campaña y del proceso para que el candidato único sea elegido como alcalde o gobernador en las elecciones del 2023.

Esta son algunas de muchas condiciones, y de desarrollarse la propuesta, seguramente se sumarán otras más para que la elección del candidato único que competirá contra el candidato del Gobierno nacional y sus aliados, se vea fortalecida y siguiendo los lineamientos democráticos de nuestra carta magna.

Como titulé esta columna, si en el 2023 no recuperamos nuestra democracia, será el fin del estado de derecho, el cual, así tenga un montón de debilidades, nunca lo volveríamos a tener.

Esperemos que en el 2023 esa revolución ciudadana, como la definí en una columna anterior, esté por encima de los partidos políticos y sus directivos, que vendieron sus ideales y engañaron a los votantes por una mermelada que ya los empezó a indigestar. Sus electores se las van a cobrar en las próximas elecciones votando por candidatos únicos que no tienen nada que ver con estos partidos torcidos y serán los más acérrimos contradictores del petrismo y todo lo que representa.

Nos estamos jugando el futuro de nuestra generación y de las que vendrán. Llegó el momento de la revolución ciudadana.

A todos los lectores de SEMANA, y especialmente a los de esta columna, una feliz navidad en familia.