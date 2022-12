23 deseos para el 23

Se fue el año. Para el nuevo ciclo que comienza, quiero compartir estos deseos para nuestro país y la región:

1. Ojalá haya más conductores del SITP en Bogotá como Yeisson Fino, quien en días pasados les dio un ejemplo de valentía a la ciudad y a los usuarios colados del sistema, al cuestionarlos por usar los buses sin pagar. Fue una lección contundente que debe invitarnos a la reflexión para que cuidemos las cosas que nos pertenecen a todos.

2. En este sentido, qué bueno sería que en 2023 haya menos accidentes de motos y que los usuarios de estos vehículos sean más respetuosos en las ciudades y en las carreteras. A los colombianos nos falta mucho civismo en las vías.

3. Ojalá aprendamos a considerar al peatón y al ciclista, y que los peatones y ciclistas también aprendan a respetar las señales de tránsito y los espacios asignados para su respectiva movilización.

4. Esperemos que 2023 sea un año en el que haya menos violencia en el interior de las familias. Ojalá haya más mamás y papás que entiendan que los golpes para “educar” a los bebés y a los niños no tienen ningún efecto positivo. Por el contrario, que las prácticas de crianza segura prevalezcan y que cada vez haya menos casos de maltrato, abandono, negligencia y muerte. Que en el año nuevo no haya más abuso sexual infantil y que los casos horribles de niños que son asesinados por sus padres no se registren en el territorio nacional. Es que la paz del mundo se siembra en los hogares.

5. Ojalá en ese sentido, y pasando al plano nacional, que la directora del ICBF, Concha Baracaldo, logre entender la importancia de esta entidad y la urgencia de diseñar e implementar una política efectiva de protección para los niños, niñas y adolescentes.

6. Y ya que hablo de funcionarias, pues si la doctora Baracaldo logra aprender sobre el ICBF, quién quita que, en 2023, Irene Vélez, la ilustre ministra de Minas y Energía, entienda que no es necesario decrecer la economía ni empobrecer a las poblaciones más vulnerables para proteger el medioambiente. Invoquemos a la ‘Pachamama’ para que la funcionaria encuentre el adecuado balance entre la naturaleza, su alma y la economía.

7. Cómo dejar a un lado los buenos deseos para la ministra de Salud, Carolina Corcho, que sí o sí modificará el sistema de salud de los colombianos. Esperemos que sus asesores puedan explicarle las aristas del sistema, que acepte de buena gana que el país cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo y que no es necesario crear ninguna crisis para que ella justifique su cambio.

8. Ojalá llegue la primera vacuna en contra de la viruela símica, que el actual Ministerio de Salud no ha sido capaz de traer al país.

9. Y que el desabastecimiento en medicamentos, responsabilidad también del MinSalud, para la tensión, cáncer, anticonceptivos, entre muchos, lleguen al país. No es necesario que muera más gente.

10. Esperemos que el ministro de Hacienda distribuya los 20 billones de la tributaria y que no le dé por subirles más los impuestos a la clase media, empresarios y a los alimentos que consumen todos los colombianos, incluyendo las poblaciones vulnerables.

11. Ojalá el senador Álex Flórez no vuelva a hacer otro escándalo de borracho.

12. Esperemos que el Ministerio de la Igualdad que le abrieron a Francia Márquez produzca resultados directamente proporcionales a la burocracia en la que se va a incurrir. Quién quita que, ya teniendo ministerio, la vicepresidenta pueda pasar más días en el país que en sus viajes en el exterior.

13. Esperemos que el dólar nunca se vuelva a acercar a los 5.000 pesos.

14. Roguemos al cielo para que la platica de las pensiones de más de 18 millones de colombianos no se convierta en plata de bolsillo del Gobierno del “cambio” y que los que con juicio han ahorrado para su vejez no vean desaparecer el esfuerzo de toda una vida, como pasó con el Gobierno “progre” de Argentina.

15. Confiemos en que las ONG que defienden los DD. HH. en América Latina condenen las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

16. Esperemos que Nicolás Maduro permita que haya elecciones libres, para ver si los 7,2 millones de exiliados pueden regresar algún día a su país.

17. Creamos que es posible que los cubanos logren algún día de 2023 ser libres de la horrible dictadura de los Castro.

18. Tengamos fe en que el dictador de Nicaragua les dará libertad a los presos políticos y a los sacerdotes de la Iglesia católica, a quienes les irrespetaron el debido proceso y los derechos humanos.

19. Ojalá Cristina Fernández de Kirchner pague todos sus delitos de corrupción y que la justicia de ese país recupere los 86.000 millones de dólares que ella y su familia se robaron con el cuentazo de que eran el “cambio”.

20. Ojalá en las elecciones del año entrante, los bogotanos elijan a una persona capacitada para sacar del hueco a donde la llevó el progre-gobierno de Claudia López, que también dijo que era el “cambio”.

21. Esperemos que en Medellín, Cali y Barranquilla elijan buenos alcaldes.

22. Confiemos en que a Manizales nunca más la vuelvan a estafar con Liberland.

23. Y que en cada rincón del país haya paz (de verdad), amor, abundancia y mucha salud. ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!