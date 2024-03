A Antioquia no la vamos a dejar dividir

Si hay algo que caracteriza al presidente de los colombianos es su constante intento de dividir y aislar a aquellos que no comparten sus ideales. Por lo tanto, nunca será su prioridad unir al pueblo colombiano, a pesar de haber jurado cumplir fielmente la Constitución y las leyes de nuestro país el día de su posesión, manifestando: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

Esto se confirma con las actitudes y acciones del jefe de Estado, dejando en claro que el desarrollo y la unidad de Antioquia no se encuentran entre sus prioridades. Su falta de compromiso con el departamento quedó patente durante su reciente visita al municipio de Apartadó, donde expresó su deseo de que este municipio forme parte del nuevo departamento de Urabá. Esto, junto con sus acciones y las de sus funcionarios, evidencia su intención de dividir Antioquia, privándola de su acceso al mar y aislando su conexión con el río Magdalena.

Pero permítanme presentarles un recordatorio que demuestra que el presidente no está improvisando en su estrategia de separar Urabá de Antioquia. Él comprende que permitir la finalización de las obras que conectan no solo a Medellín, sino también al centro del país, con los puertos de Urabá, seguirá fortaleciendo la unidad y el progreso del departamento.

Es por eso que no aceptará ninguna de las solicitudes ni obligaciones pendientes para terminar la obra, y los antioqueños tendremos que dedicarnos a defender la unidad de nuestro departamento, donde Urabá es uno de los ejes fundamentales de nuestro desarrollo.

Esta no es simplemente otra de las improvisaciones a las que el presidente nos tiene acostumbrados; es una estrategia meticulosamente planificada. Todo comenzó durante su campaña presidencial, cuando su hermano, encargado de jugar sucio, negoció votos en Urabá desde las cárceles en favor del presidente. Recordarán una entrevista en el programa Los informantes de Caracol, en la que Juan Fernando Petro declaró: “El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que... Uribe lo entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’”. Aquí, Juan Fernando Petro dejó entrever que había ganado gracias a votos “dirigidos” desde las cárceles.

Pero esto no fue todo. Sabiendo que su hermano, quien es presidente, vendría de gira a Urabá, se reunió en secreto, como lo expliqué en una columna anterior, con los alcaldes de Urabá para conocer sus prioridades. Casualmente, estas prioridades fueron los compromisos que, en sus discursos populistas, asumió durante su visita a Urabá con cada uno de ellos, desconociendo el liderazgo del gobernador de Antioquia y de los líderes de nuestro departamento.

Control político: al lograr el aislamiento de Antioquia debido a la falta de apoyo del gobierno central, la administración en el poder podría buscar consolidar su influencia y control sobre el territorio mediante la creación del nuevo departamento de Urabá. Esto limitaría las interacciones con regiones no alineadas, como Antioquia, y les permitiría mantener su dominio político sobre el país.

No hay dudas de que la estrategia más importante del presidente Petro para lograr este objetivo es ejercer presión política, aprovechando el contexto de división que él mismo ha generado. Al priorizar el conflicto político, que ya existe con el gobierno de Antioquia, y fomentar un posible estallido social, similar al que lo llevó a la Presidencia, la estrategia de aislar Antioquia de Urabá claramente busca presionar para provocar un cambio de actitud o postura por parte de la dirigencia antioqueña y, por supuesto, de todos los antioqueños.

Por esta razón, hago un llamado al señor gobernador Andrés Julián Rendón y a todo el pueblo antioqueño para que continuemos colaborando, pero no para financiar una obra, sino para unirnos en defensa de nuestro departamento. No permitamos que el presidente de los colombianos logre aislarnos, no solo del mar, sino también del río Magdalena, como es su intención para alcanzar sus objetivos. Si Antioquia permanece unida, Colombia estará protegida contra la continuidad del gobierno del cambio, y el presidente Petro lo sabe muy bien.