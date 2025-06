A pesar de los años

Desde esa noche fuimos inseparables. No solo éramos novios; éramos parceros, cómplices de todo lo que implicaba tener quince años y sentir que el mundo nos pertenecía. Nos volábamos del colegio con la ligereza de quienes no pensaban en el futuro, solo en estar juntos. Nos divertíamos con lo más mínimo, nos inventábamos aventuras y rumbas que nadie más entendía, pero que para nosotros eran vida pura. Éramos, en pocas palabras, unos irresponsables felices.

El 8 de marzo de 1994, Día de la Mujer, me regaló un ramo de flores. No era una fecha especial entre nosotros, ni una disculpa. Era simplemente un gesto espontáneo de amor. De ese ramo, guardé una rosa. La sequé, como quien guarda un pedazo de historia. La puse entre las páginas de un libro, como se guardan los secretos que no se quieren perder. Esa rosa me ha acompañado durante 31 años. Silenciosa, frágil, pero intacta como los recuerdos. Y entonces, 26 años después de no saber absolutamente nada el uno del otro, volvieron a cruzarse nuestros caminos.