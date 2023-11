A quien pueda interesar

Guillermo T. es un guasón atrevido. Dice encontrar enormes similitudes entre Michel de Montaigne, el gran escritor francés del siglo XVI, y este servidor: ambos hemos padecido cálculos biliares, tenemos ancestros hispánicos, detestamos el fanatismo y pasamos largos periodos en el campo absortos entre libros, nubes y pájaros. La diferencia relevante es el enorme prestigio del autor de Ensayos, mientras que a mis modestos ejercicios de tantos años nadie los recuerda. Me consuelo pensando que las cosas pueden cambiar con el paso de los siglos y que es cuestión de esperar... Por ahora, me dirijo a mis conciudadanos para proponer un gran movimiento social y pluripartidista de oposición al Gobierno.

En un régimen presidencialista como el nuestro, las crisis de representatividad del Gobierno no afectan la duración del mandato presidencial, ni suscitan elecciones anticipadas, como sí sucede en los sistemas parlamentarios. El camino es otro. La configuración de nuevas mayorías en el Congreso. No solo pensando en un futuro que puede ser tan remoto como agosto de 2026, sino también para intentar cambiar el rumbo del país en el corto plazo. La gravedad de la situación no da espera.

El mecanismo es sencillo y profundo: tomar el control de la agenda del Congreso, tanto para el ejercicio de debates políticos rigurosos, como para expedir leyes que son urgentes. El objetivo no es la preservación del status quo, sino, por el contrario, sacar al país de la parálisis en la que se encuentra sumido.

A primera vista surgen, como asuntos pertinentes de esa alianza nacional de oposición, algunos de los que tocan las iniciativas petristas: salud, pensiones, educación, energía, pero el contenido de las reformas sería sustancialmente diferente. Además, surge como indispensable un riguroso análisis de las estrategias para lograr que la economía crezca y, por ende, el empleo y el bienestar social.

En este contexto, volveríamos a discutir los temas de productividad, competitividad internacional, empleo formal, desarrollo empresarial, asuntos todos estos que, siendo cruciales para el futuro de Colombia, el Gobierno desprecia. Así mismo, la superación de la pobreza y la disminución de la desigualdad que una política de subsidios sin adecuada focalización y evaluación no puede resolver. La enorme y redundante burocracia creada para darle algún oficio a la vicepresidente Márquez tendría que ser objeto de un examen riguroso.

Sin embargo, debo decir que, siendo este portafolio de preocupaciones de singular importancia, no sería el punto de partida de la alianza. Existen asuntos más apremiantes.

Habría que comenzar con el rechazo categórico a la supuesta ‘paz total’, cuyas bases conceptuales son erróneas: la idea de que Colombia tiene que resolver un conflicto político interno inexistente. El desafío que padecemos es el de una delincuencia multinacional que viene creciendo de manera acelerada en toda la región. Ha dejado de ser un problema focalizado en México y Colombia; desde sus territorios se ha dispersado hacia Venezuela, Ecuador, Chile y Costa Rica. En ninguno de estos países se les da a los delincuentes, como sucede entre nosotros, la noble categoría de defensores de la justicia social, ni se les abre el camino para negociar acuerdos de paz. Salvo en México, se les combate.

Haber claudicado en la obligación de preservar el orden público mediante treguas injustificadas ha producido resultados fatídicos. Las asonadas contra los cuerpos armados del Estado se han vuelto recurrentes. Se sabe que han sido manipuladas por actores ilegales, los cuales son igualmente responsables de los recientes ataques contra las autoridades electorales. El secuestro del padre de un célebre deportista ha puesto de presente, una vez más, que el ELN carece de unidad de mando. Negociar con esa federación delincuencial a nada conduce. Todos los gobiernos que lo han intentado fracasaron. Las disculpas ofrecidas por los elenos son cínicas: no sabíamos de quién se trataba. O sea que pueden seguir secuestrando a personas que carezcan de notoriedad social. Qué pena, dirán: nos toca financiar la revolución.

Otro punto central de la agenda común tendría que ser la defensa de las instituciones a las que Petro amenaza con regularidad desde distintos flancos. Recordemos algunos episodios recientes de esta saga ofensiva:

La movilización popular de sus partidarios, financiada con recursos del Estado, es una forma de ejercer presión indebida contra el Congreso y los jueces, que genera el riesgo de un nuevo estallido social tan grave como los ocurridos en años recientes. Su falta de respeto por la prensa, un elemento central de la democracia, y por quienes trabajan en los medios de comunicación, ha dado lugar a justificadas protestas internacionales.

Su interferencia en el proceso electoral de Bogotá fue descarada. Hizo campaña en ciertos barrios a favor de su candidato. Dijo que él -como si estuviere a su alcance cambiar las leyes cuando le venga en gana- financiaría la totalidad del metro de la ciudad; no puede. Añadió que podría convocarse a un plebiscito para resolver sus disputas con las autoridades capitalinas; la Constitución no contempla esa opción. Y si la contemplare, por esa vía no se pueden modificar contratos vigentes. Conocidos los resultados de los comicios regionales, anunció mecanismos preferenciales de asignación de recursos para gobernantes afines. Una ruptura inaudita de las reglas sobre asignación imparcial de recursos nacionales a las entidades territoriales.

Con mucho valor civil, María Jimena Duzán se ha dirigido a Petro para que reconozca su eventual problema de drogadicción, respecto del cual los indicios son reiterados, se someta a terapia… y siga gobernando. La cuestión es más compleja. Petro puede adolecer, además, de dolencias congénitas que explican su habitual dificultad para relacionarse con el mundo exterior. Y si accediere al noble consejo de esa distinguida periodista y cuenta la verdad, es evidente que el Senado tendría que adelantar las diligencias que la Constitución contempla para declararlo en incapacidad de ejercer el cargo. Petro sabe que este riesgo existe. Para desprestigiarlo lo denomina golpe blando. En esa categoría incluye también su destitución por eventual financiamiento irregular de su campaña. Apenas comenzamos a transitar esos caminos. La alianza nacional de oposición tendría que actuar en ambas materias con exquisita prudencia, pero, igualmente, sin temor.

Briznas poéticas. Marguerite Yourcenar escribe: “La posibilidad de quitarse la máscara en todas las ocasiones es una de las raras ventajas que reconozco a la vejez”.