A veces predecible, a veces impredecible

Van Camps, la única compañía atunera colombiana, de propiedad del grupo Carrizosa, fue recientemente el objetivo de una campaña de desprestigio proveniente, nada más y nada menos, de la ministra de Trabajo. Las acusaciones incluían afirmaciones como que la compañía impedía a sus trabajadoras ir al baño en horario de trabajo y que en unos casos las obligaba a utilizar pañales, bajo el riesgo de ser despedidas por demorarse demasiado realizando sus necesidades personales.

La marca Van Camps pertenece a la empresa Seatech International, una empresa de tamaño significativo para el mercado colombiano. Con un patrimonio de alrededor de 200 mil millones de pesos y ventas de más de 600 mil millones, esta empresa de más 1800 empleados hace mucho tiempo tiene 1300 empleados afiliados al sindicato Sintramar, que negó de tajo las afirmaciones de la ministra cuando anunció que en dicha compañía “se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”.

Las declaraciones de la ministra eran predecibles en un entorno en el que para hacer aprobar la reforma laboral en el congreso la estrategia visible es personificar vilmente a las empresas como explotadoras.

Esta misma táctica parece utilizarse por medio de la Dian, que a fin de año selló el almacén Éxito de Unicentro, y por una plétora de influenciadores de izquierda que atacan a diestra y siniestra a las corporaciones como, por ejemplo, Coca Cola.

Hay que clarificar principalmente que los trabajadores que tienen la suerte de trabajar para empresas formales son afortunados, comparados con más del 50% de ellos que tienen empleos informales donde no reciben ni pagos por vacaciones y horas extras, ni cobertura de salud y pensión. Atacar a las empresas desde la institucionalidad del Estado es un exabrupto si se tiene en cuenta que ellas son las que ofrecen el empleo de calidad. Por otro lado, la responsabilidad de que la participación de los empleos formales no sea más alta en el mercado laboral es directa e inexcusablemente atribuible al Estado, que por medio del legislativo no ha construido un marco legal apropiado y del ejecutivo que no hace esfuerzo alguno para poner en cintura a los empleadores informales.

Es claro que una reforma laboral se necesita, pero completamente opuesta a la propuesta por el gobierno Petro. Para formalizar el empleo informal hay que disminuir las cargas laborales de las empresas, que hoy en Colombia llegan al 55% del salario del trabajador, antes de impuestos. Es decir que antes de pagar impuestos la regulación estatal ya le quita al trabajador el 35% de lo que paga la empresa, mientras que los informales no pagan un peso.

La reforma actual busca dar mayores ingresos y mayor estabilidad a los trabajadores formales, lo cual los hace más costosos para los empleadores. ¿Con qué justificación se formalizarían los negocios hoy informales ante tal aumento en sus costos? Muchas de ella saldrían del mercado.

A pesar de lo previsible de los ataques a las empresas, la reforma laboral es altamente inconveniente. No soluciona los problemas falsamente denunciados, y busca, como en el caso de los jóvenes que van a recibir subsidios por no matar, favorecer a aquellos sindicatos que apoyaron la campaña presidencial de Gustavo Petro. Más que del mercado laboral, estamos hablando es de un mercado persa.