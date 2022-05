¿Aceptará una derrota?

Gustavo Petro sabe que, de acuerdo con la jornada electoral del pasado 13 de marzo, con los votos que hay sobre la mesa, no tiene todavía los que necesita para ganar la presidencia. Es un hecho que habrá segunda vuelta y que será una competencia entre el líder de la extrema izquierda y Fico Gutiérrez.

Este año el total de sufragantes para las presidenciales estaría alrededor de los 20 millones de colombianos, teniendo en cuenta que para el Senado la votación fue cercana a los 17,5 millones y que en las tres consultas participaron cerca de 12,2 millones de ciudadanos.

Los números están disponibles de manera pública y todos estamos viendo las mismas cifras. La sumatoria de los votos al Senado de la pasada jornada electoral, por un lado, para la izquierda del Pacto Histórico, el Partido Verde y Fuerza Ciudadana fueron 4,6 millones. Por otro lado, en el espectro de la centroderecha y derecha, los votos del Partido Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, La U, Colombia Justa Libres y Mira sumaron 9,9 millones. Y, si bien no todos estos votos se le pueden contabilizar a Fico, sí termina siendo un marco de referencia que explica las estrategias que los candidatos están ejecutando en la fase final de la campaña.

La más notoria se podría llamar la del desespero en las toldas petristas. El comienzo de esta semana fue funesto.

El abogado Miguel Ángel del Río Malo le indicó, con mucha naturalidad, al periodista Juan Esteban Silva, de esta casa editorial, que habían infiltrado la campaña de Fico con voluntarios petristas para buscar supuestas evidencias de compra de votos. Algo así como que estarían cometiendo un delito para hacer caer en otro a la campaña de Fico. El abogado Del Río Malo, en entrevista con Vicky Dávila, dijo que sí había hablado de infiltración, pero no en el sentido de lo que se había entendido, sino en otro, que no pudo explicar. Después de este hecho tan grave, y que ojalá sea investigado, la campaña de Petro anunció que al candidato le habían hecho amenazas de muerte y que, por lo tanto, cancelaban la agenda de eventos en el Eje Cafetero. De esta forma, el escándalo de la infiltración quedó en el olvido y la opinión se concentró en debatir si le creían a Petro o no.

En medio de las noticias, el senador Gustavo Bolívar, que tiene el don de ser inoportuno, publicó un video macabro en el que le hacían un entierro “simbólico” a Fico Gutiérrez. Ante las críticas que recibió, alegó que no tenía nada de malo sepultar al principal contrincante de Petro y que lo que sucedía era que el “uribismo” (así llaman a todos los colombianos que no son petristas) no entendía la idiosincrasia de la costa.

Paralela a la estrategia del desespero, los principales voceros de la campaña de Petro siguen ejecutando la del miedo. El objetivo es dejar entrever que, en caso de perder, el país arderá como en el paro del año pasado. Desde las elecciones de 2018, Petro ha afirmado que le “robaron” su triunfo. Pero en junio de ese año, Iván Duque obtuvo 10.373.080 de votos frente a los 8.034.189 de Petro. Es decir, una diferencia de 2.338.891 de votos.

Este año no habrá más de 20 o 21 millones de votos. Por lo tanto, y con base en las elecciones al Congreso, ¿de dónde le van a robar los votos a Petro? Esos son los números que, repito, estamos viendo todos.

Con la claridad numérica se comprende muy bien por qué necesitaba tanto el apoyo del Partido Liberal de Cesar Gaviria, es decir, 2.074.408 votos. De esta forma, decir que le van a robar las elecciones y que su vida corre peligro forma parte de la narrativa necesaria para mover a su electorado hacia las urnas con rabia y terror.

Ninguna campaña puede hacerle trampa a su contendor. El tema de las infiltraciones de Petro a Fico debe ser esclarecido lo antes posible, porque, en caso de que el abogado Del Río Malo presente denuncias, quedará en el ambiente la duda de si son reales o inventadas. Colombia no aguanta más violencia, mentiras y escándalos.

Pero los petristas no parecen entenderlo. Pasaron del Pacto de la Picota a las infiltraciones, a las amenazas de muerte y a sacar a Petro en plaza pública con chaleco blindado y escudos antibalas, en un abrir y cerrar de ojos. Y para rematar, con la extradición de alias Otoniel, tuvieron que defender la posición (que tanto disgusta a las mayorías silenciosas que ganaron el plebiscito) de que el capo se llevaba supuestamente la verdad a Estados Unidos. Con la reiteración de esa narrativa, queda claro que para Petro es más importante perseguir a sus opositores que condenar los actos delictivos de quienes lo rodean, sus potenciales aliados y los criminales a quienes prefiere, como un dios, otorgarles un ‘perdón social’.

A la estrategia del miedo y la rabia llegará la de la confusión. En este punto de la campaña, con un ambiente tan enrarecido y peligroso, el líder de la extrema izquierda no ha dicho si está dispuesto a aceptar los resultados electorales en la segunda vuelta. Todo parece indicar que estará de acuerdo solo si gana. Entonces vendrá la siguiente fase, que esperemos no sea la de usar la violencia para tomarse el poder por la fuerza y cambiar, como ya lo hicieron en el plebiscito, el resultado en las urnas.