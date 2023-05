El trabajo es una parte fundamental de la vida, pero no puede ser la vida misma. La adicción al trabajo termina siendo muy peligrosa para la estabilidad emocional y claramente para que un equipo se inspire en un líder que no sabe respetar sus propios límites ni respetar los de su equipo.

Muchos se sienten todavía orgullosos de decir que son adictos al trabajo. Les genera ansiedad no tener cosas pendientes y sacando pecho se entusiasman de decir en voz alta que tienen reuniones hasta muy tarde o que deben trabajar extratiempos.

Alguna vez trabajé en una empresa cuya cultura amaba los horarios extra. Era muy mal visto que la gente saliera en horario normal de la oficina, así que había que quedarse hasta tarde siempre por “si acaso”. Eran otras épocas y ahora la gente busca más tener sus propios espacios, llegar a casa a ver a la familia, la mascota o simplemente a hacer sus cosas personales.

Los más jóvenes no quieren tener estos horarios 24/7 y la verdad yo estoy totalmente de acuerdo. El tema se plantea complejo cuando el jefe es adicto al trabajo y quiere que su equipo trabaje al mismo ritmo que él. Recuerdo a alguien, en alguna otra vida corporativa, que decía que no podía irse temprano porque no sabía que hacer en su casa. Obviamente generaba todo un “trancón” por que nadie podía irse antes que él.

La gente necesita su espacio, conectar con otras cosas diferentes al trabajo para generar un mejor desempeño, así que pensar, en que si somos adictos al trabajo somos leídos como tremendamente importantes, es un gran error. De hecho, esas reuniones eternas que terminan a altas horas de la noche me parecen ineficientes, creo que las cosas con una agenda clara y objetivos concretos ofrecen resultados mejores.

La adicción al trabajo, también conocida como “workaholism” o “workoholismo”, se refiere a un patrón de comportamiento en el que una persona tiene una necesidad compulsiva de trabajar y dedica la mayor parte de su tiempo y energía a su trabajo, a menudo a expensas de su salud física y mental, así como de sus relaciones personales y familiares.

Está claro, entonces, que además de poner en riesgo el ambiente del equipo, el desempeño y la motivación, el adicto al trabajo tiene riesgos individuales asociados con su exceso laboral. Algunos pueden ser:

1.Estrés y agotamiento: La necesidad constante de trabajar puede generar altos niveles de estrés y agotamiento emocional, lo que puede afectar la salud física y mental de la persona. La falta de tiempo libre y de actividades recreativas puede aumentar los niveles de cansancio y disminuir la capacidad de recuperación de la persona.

2. Problemas de salud: puede llevar a problemas de salud física, como trastornos del sueño, dolores de cabeza, dolor muscular, problemas gastrointestinales y problemas cardiovasculares, debido al sedentarismo y a la falta de actividad física.

3. Problemas emocionales: Las personas adictas al trabajo pueden experimentar sentimientos de ansiedad, depresión, aislamiento social y problemas de autoestima y seguridad.

4. Problemas en las relaciones interpersonales: el exceso de trabajo puede generar conflictos y tensiones en las relaciones personales y familiares, ya que la persona adicta puede descuidar sus responsabilidades familiares y sociales.

5. Dificultad para desconectar: pueden tener dificultad para desconectar del trabajo y disfrutar de su tiempo libre. Esto puede generar un círculo vicioso de estrés y ansiedad, ya que la persona no puede relajarse y descansar, tiende al sobre pensamiento y no puede dejar de ver su celular de manera casi permanente.

Un buen momento de reflexión entonces es mirar hacia adentro y entender si estas en la frontera de la adicción al trabajo o si alguien de tu equipo está cerca a esto. Es importante aprender a equilibrar el trabajo con la vida personal y dejar fluir la vida de manera que siempre haya posibilidad de vivir las pasiones personales sin descuidar lo profesional.

El trabajo es una parte fundamental de la vida, pero no puede ser la vida misma, la adicción al trabajo termina siendo muy peligrosa para la estabilidad emocional y claramente para que un equipo se inspire en un líder que no sabe respetar sus propios límites ni respetar los de su equipo.

Cuidado con mostrarte adicto. ¿Qué te hace falta para tener más balance?

Incluso el néctar es venenoso si se toma en exceso. - Proverbio hindú