Alerta naranja

No, no es el huracán sobre San Andrés. O las inundaciones de La Mojana, que nadie prevé y que sus habitantes sufren en impotencia. Son las declaraciones constantes del presidente Gustavo Petro que tienen repercusiones aún mayores que los dos desastres antes mencionados.

Petro aún no ha entendido que no es el influencer o tuitero de antes. O que no es el jefe de la oposición. Él es el presidente de 50 millones de colombianos, de los cuales 37 no votaron por él.

Y tiene que ser consciente de que cada trino, o cada declaración, genera efectos inesperados que trascienden las fronteras, por un lado, y tienen impactos que afectan negativamente a millones de personas.

El presidente no ha entendido, y en eso se parece muchísimo a Donald Trump y a otros populistas de izquierda, que cuando habla o trina logra controlar el debate político, por lo menos en los medios tradicionales. Pero los efectos negativos que genera tienen que ver más con la pérdida de confianza del ciudadano hacia esa figura, por un lado, y el temor que inspira para acelerar la toma de decisiones con efectos negativos para la economía y para el empleo.

En las últimas semanas, hemos tenido varias declaraciones del presidente, cuyos efectos se ven algunos ya y pronto se verán otros. La primera declaración tiene que ver con el control de cambios que planteó en un trino. Difícil mediar la directa causalidad con la declaración, pero lo que sí es cierto es que Colombia hoy tiene la moneda más devaluada del continente y una de las cinco monedas más devaluadas del mundo.

Esta declaración no solo asustó a potenciales inversionistas extranjeros, sino que generó la aceleración de la salida de capitales, que de nuevo devalúa la moneda. Nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con un dólar cercano a los 5.000 pesos, lo que encarece la importación de productos, muchos de ellos alimentos, generando inflación en Colombia.

Petro con su declaración, además, contribuye con el temor que hay en muchos sectores económicos a sus políticas, y no hay nada más cobarde que el capital, y lo que es peor, aún consolida el espiral inflacionario que afecta brutalmente a la clase media y que es el peor impuesto a los pobres. Su segunda declaración tuvo un impacto aún mayor. La del enemigo dentro del Gobierno. Inmediatamente se especuló que era el ministro de Hacienda, quien dijo que no había recursos para comprar los 3 millones de hectáreas de tierras, el fabuloso negocio económico y político que logró el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.

El único funcionario del Gobierno que genera confianza es el ministro José Antonio Ocampo. Con esa declaración, hoy su futuro en el Gobierno es incierto, pero lo que sí pasó es que muchos planes de inversión y de generación de riqueza se transformaron en planes de recorte en empleo y gasto. Si algo contribuye, con la reforma tributaria, a fortalecer la recesión que viene para Colombia es esta inseguridad y temor que hay en todos los sectores económicos por esta incertidumbre y los mensajes equivocados del presidente y sus ministros.

Y el tercero en esta semana solo reafirma los otros dos. Petro se va lanza en ristre contra la decisión del Banco de la República de subir intereses. Esta decisión del banco central, al igual que en casi todos los otros países del mundo, tiene un objetivo: bajar la inflación. Petro aún no entiende que la inflación acaba la clase media y empobrece a los más pobres. Qué cree que van a hacer las empresas, todas, cuando el salario mínimo suba 15 o 20 por ciento. Pues recortar empleo.

Es un círculo vicioso que, con su brujería económica, llamada economía popular, Petro pretende negar y, lo que es peor aún, no tomar acciones para frenar. Petro no entiende que Chávez, su ídolo político, fue popular y pudo hacer lo que hizo por el barril de petróleo a 100 dólares. Colombia no tiene esa riqueza y tiene una economía mucho más frágil, pues los grandes generadores de riqueza y de empleo son las pequeñas y medianas empresas, que mueren con cualquier sobresalto económico.

La sociedad colombiana tiene que entender que Petro no es Samper, a pesar del poder que este último tiene en este Gobierno. Es un presidente que quiere acabar el establecimiento. Quiere crear un establecimiento nuevo, como lo trató de hacer Chávez, y ya sabemos el resultado, y lo quiere hacer Ortega. Las fórmulas tradicionales de alarma o de alerta, los comunicados, las declaraciones o las entrevistas en medios tradicionales no son suficientes para proteger una economía y unos sectores que necesitan reformas, pero que deben entender que el objetivo de este Gobierno es acabarlos.

El sector financiero, la banca central, el sector de salud, el sector minero-energético, son el objetivo prioritario. El ganadero ya hizo su negocio, muy bueno por cierto, pero eso es para otra columna, pero que no les quepa duda a los sectores antes mencionados, van por ellos. Lo que está en juego es la supervivencia y para sobrevivir hay que actuar de otra manera.

La marcha en la zona minera de esta semana es una primera acción. Buena y necesaria, pero insuficiente. ¿Será que al fin los líderes de estos sectores, de los gremios que los representan y de las innumerables empresas que van a desaparecer, van a despertar? La Andi solo tiene que ver lo que pasó con su similar en Venezuela. E igual los industriales, los banqueros, agricultores y comerciantes.

A todos ellos un solo consejo. Petro se radicaliza cada día, por eso aprendan del ejemplo vecino y no repitan lo que pasó en Venezuela. Anticipen las batallas, preparen escenarios, manejen medios y redes sociales con agresividad, dejen claro en todo Colombia por qué toman decisiones de empleo o de cierre. Y actúen en consecuencia.