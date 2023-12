Alerta salud

He dicho siempre que para Petro, en la salud, el plan B es el plan A.

La destrucción de nuestro sistema de salud es un objetivo de valor en la famosa doctrina de la crisis explícita de la exministra Corcho. ¿Por qué afectar la estructura del sistema de salud puede ser útil para un presidente? Si se aplican los antivalores de esta administración se puede entrever la ruta que Petro y el ministro Jaramillo pretenden seguir.

La atrición financiera de las EPS impuesta desde el ministerio mediante el ajuste insuficiente de la UPC, el pago aleatorio de los presupuestos máximos y la demora intencional en el pago de los ajustes a estos presupuestos máximos ha generado ya efectos significativos: las EPS mejor calificadas y con amplias poblaciones a su cargo han entrado en una espiral de quiebra.

Esta restricción financiera inducida genera diversos efectos que empiezan a deteriorar el servicio de salud para el ciudadano.

Lo primero que vemos es la compresión de redes. Cumplir con la legislación vigente en el sentido de que se debe lograr la atención con una prestadora del domicilio del usuario es costoso para las EPS. Dispersa la contratación e impide economías a escala. Ante la insuficiencia de recursos, las EPS han empezado a concentrar la atención de sus pacientes en menos prestadores, en menos ciudades, buscando esas economías a escala.

El resultado es que el paciente debe movilizarse de una ciudad a otra y ello dilata la atención, retrasa el diagnóstico y el inicio de la ruta terapéutica, aumenta el gasto de bolsillo y en muchos casos rompe relaciones preexistentes entre médico tratante y paciente. Todos estos efectos encarecen a su vez el costo médico total en el mediano plazo. Sin embargo, cuando hay restricción de liquidez, la lógica estructural del sistema se abandona e impera el sentido de supervivencia y prima la presión por cumplir los compromisos de atención de cualquier manera, aun sobre el control del riesgo médico.

Las modalidades de pago pactadas con las EPS ya no se cumplen. En convenios de atención por evento, el radicado de cuentas se dificulta para los prestadores y las rotaciones de cartera se disparan. Devoluciones, omisión de radicación, glosas infundadas. En contratos de pago fijo global prospectivo, los pagos anticipados, tan importantes, lentamente dejan de cumplirse y entran a cartera vencida, perdiendo la modalidad su razón de ser. Los operadores logísticos suspenden la dispensación no hospitalaria y restringen la hospitalaria cuando no suspenden despachos del todo.

Muchos dirán, entre ellos Petro, que estos problemas ya venían sucediendo y que no son responsabilidad de la administración. Tienen parcialmente razón. Pero desde punto final las rotaciones de cartera se habían reducido sustancialmente y la disputa constante por recobros de atenciones no PBS se había superado con la institución del presupuesto máximo. Existía el propósito de depurar y concentrar las EPS y la convicción de evitar una crisis sistémica.

Lo que se busca ahora es justificar materialmente la utilización de facultades de inspección, vigilancia y control en cabeza del SuperSalud para tomar control para administrar de las más grandes EPS del país. Nótese cómo los odiadores de las EPS no propenden por su liquidación. Silenciosamente, controlan con sus alfiles, desde el inicio del Gobierno, cerca de siete millones de usuarios adicionales (Asmet 1,8, Famisanar 3, Savia 1,6 y otras).

No liquidar estas EPS permite repartirlas como botín político y controlar de manera absoluta su caja. Esta es munición adicional para torcer el debate que prontamente se iniciará en el Senado de la reforma a la salud.

Vistos los compromisos burocráticos asumidos en la Cámara de Representantes por el Gobierno, no puede perderse de vista que los representantes sobornados son subalternos o socios políticos de los senadores que supuestamente “frenarán” el debate de la reforma.

Parte de los votos en el Senado están pagados por anticipado, como lo conoció el país con el reconocimiento expreso del ministro Velasco de haberse comprado al Partido Conservador por anticipado para asegurarse de paso su colaboración en el Senado. Conociendo la perversa inmoralidad de los conservadores, Velasco ha querido ir a la fija.

Por ello, quienes luchamos por la salud de los colombianos no podemos sucumbir en el empeño ante los cantos de sirenas que nos aseguran que el senado es una muralla de protección y que allí, o si no en la Corte Constitucional, se frenará la nefasta y suicida reforma.

No la lucha es a pie y es claro que cuando el ministro Jaramillo busca romper la estantería con una crisis sistémica, lo que pretende es hacer la reforma por decreto amparado en una emergencia social y económica en la ya ensayada ruta de La Guajira, con la gran diferencia de que el Gobierno cuenta ya con un “propio” adicional en la Corte Constitucional.