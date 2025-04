Aniversario del terror

Se reitera: el M-19 no fue un movimiento democrático. Aunque no se niega que algunos de sus miembros firmaron la paz y participan legítimamente en política, su origen, métodos y hechos violentos lo definen como un grupo guerrillero. Celebrarlo desde el poder es una falta de respeto con la historia y las víctimas. No se puede glorificar un pasado violento. Petro, como presidente, no puede seguir actuando como activista del pasado; utiliza su rol para legitimar la narrativa de que su lucha armada tuvo un “propósito noble”, olvidando que ese relato borra la tragedia que vivió Colombia en esos años.