Aparecieron los 500

Las elecciones presidenciales del 2022 estuvieron colmadas de incertidumbre, revuelo y un conjunto de factores que le dieron el triunfo al presidente Petro. Indudablemente, un elemento importante de dicho resultado fueron los jóvenes, pues una gran mayoría apoyó al hoy mandatario. El respaldo de la juventud a partidos de izquierda es un fenómeno que se está dando no solamente en Colombia, sino a nivel casi mundial, que ha llevado a los jóvenes a creer en el progresismo. Un claro ejemplo que acompaña el éxito del presidente Petro es el de Gabriel Boric en Chile. Dicha agenda progresista es auspiciada por multimillonarios alrededor del mundo, quienes buscan cumplir un minucioso programa de liberalismo desmesurado y sin límites, lo que ha llevado a varios países a irse en esa dirección.

La realidad de Colombia es que muchos jóvenes fueron adoctrinados a favor de la izquierda, presentando como superhéroes a políticos con esa ideología y satanizando a los que no lo fueran. Es un trabajo de años que sin duda fue de mucho peso para el resultado electoral del 2022. Dicha situación es sumamente preocupante, ya que los niños y jóvenes deben estudiar y aprender la historia del país con hechos y verdades para que en el futuro puedan tomar sus propias decisiones sin que sus cabezas estén manipuladas y parcializadas. Muchos de los jóvenes (algunos que votaron por primera vez) que le dieron su voto a la izquierda en las pasadas elecciones no solo detestan el pensamiento de centro y de derecha, sino que son intolerantes y agresivos hacia cualquier persona que no piense como ellos. Aseguran que el presidente Uribe es lo peor que le ha pasado al país, sin ni siquiera haber nacido ni vivido durante las épocas de secuestro y violencia que se vivían antes de su mandato. Defienden a la izquierda y al Gobierno a capa y espada, así existan hechos y situaciones que demuestren lo contrario.

Esto es adoctrinamiento en todo su esplendor, un trabajo de años del que muchos no nos dimos cuenta y del cual es imposible retroceder. Lo tienen tan grabado en sus cabezas desde pequeños que tristemente esa es la historia que fielmente creerán. Ya el daño está hecho, pero como ciudadanos debemos exigir que aquellos docentes adoctrinadores, utilitarios y con agendas ocultas sean expulsados inmediatamente de sus cargos, ya que son un peligro para nuestra sociedad y están educando individuos sin ideales propios. Cada persona es libre de tener sus propias opiniones e ideas sin ser manipulado y adoctrinado por un profesor toda su niñez y adolescencia. Esta misma agenda que adoctrina a favor de la izquierda es la que busca fomentar en nuestros niños los movimientos LGTBIQ+ y los cambios de género. Si bien es cierto que cada uno es libre de escoger su orientación sexual, debe hacerlo a una edad pensante y sin haber sido instruido ni manipulado por nadie.

Queda claro que Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) es de la organización de la que estoy hablando, organización que ha adoctrinado a nuestros niños y que aportó 500 millones de pesos al partido Colombia Humana para respaldar la campaña presidencial del 2022. Tienen tan poca vergüenza que no les bastó el aleccionamiento a nuestros niños, sino que también aportaron dinero a la campaña del presidente Petro. Fecode tendrá mucho que explicarle a las autoridades competentes, pero mientras tanto está en los ciudadanos exigir darle fin a este terrible e inadmisible adoctrinamiento.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”-Nelson Mandela.