Apoyos y votos

Después de diez días de conocerse los resultados para la segunda vuelta presidencial, en la que pasaron Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, se han conocido los diferentes apoyos políticos para las campañas de los dos candidatos. Hernández cuenta con el apoyo del Partido Nuevo Liberalismo y del Partido Conservador. Lo respaldarán también el ex precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Carlos Amaya, y el ex candidato presidencial Fico Gutiérrez. Se le suman los políticos Horacio José Serpa, Ciro Fernández y Nubia López, entre otros.

Cabe recalcar que el candidato Hernández siempre ha dicho que los apoyos a su campaña son bienvenidos, pero ha dejado en claro que es un candidato independiente y que su único compromiso es con los ciudadanos. Como ha twitteado en varias oportunidades tras recibir apoyos: ”Como siempre, recibo con agradecimiento el apoyo que cualquiera quiera ofrecer, pero mi única alianza es con el pueblo colombiano”.

Por su parte, a Gustavo Petro se le suman Luis Gilberto Murillo, ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Mabel Lara, integrante del Nuevo Liberalismo, Antonio Navarro Wolf de la Alianza Verde, Ariel Ávila, Sandra Borda y Antanas Mockus, entre otros. Alejandro Gaviria, ex precandidato presidencial por la Centro Esperanza, también anunció su soporte a Petro, adhesión que a muchos de sus seguidores tomó por sorpresa.

Tras conversaciones fallidas con Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo dejó a sus militantes en libertad para escoger a su candidato para la segunda vuelta. Jorge Enrique Robledo, ex pre candidato presidencial por la Centro Esperanza, dijo que va a votar en blanco, y el Partido de la U dejó a sus votantes en libertad de votar por cualquiera de los candidatos. Falta que salgan a la luz pública muchos respaldos, entre ellos el del Partido Liberal, que será de gran peso para estas elecciones.

Así como se ha conocido el apoyo a las campañas de los dos candidatos, también se ha vuelto popular el voto en blanco. En las redes sociales se pueden leer comentarios como el de Aracely: “amigo Fiquista te invito a votar en blanco estas elecciones”, o el de Valentina: “amigo antipetrista lo invito a tomarse un café para mostrarle que el voto en blanco es el camino para estas elecciones”.

¿De cuando a acá el voto en blanco se volvió tan popular para la campaña del Pacto Histórico? Desde que se dieron cuenta que cada voto en blanco es uno menos para Rodolfo Hernández, su contrincante. Por eso si su candidato no quedó, vote por el que más se le parezca, y acuérdese que cada voto en blanco es un voto a favor del candidato que usted no quiere que gane. Muchos están tratando de dividir al pueblo colombiano; no se deje. Acuérdese que en estas elecciones hay que unir fuerzas, no dividirlas. Como se puede apreciar, la política es versátil y dinámica; hay apoyos que no se entienden y hay políticos que se venden al mejor postor. Lastimosamente es algo que no se puede controlar. Lo que usted sí puede controlar es su voto.

Pregúntese y analice ¿Qué candidato plantea un cambio real y no utópico? ¿Quién ha hecho campaña en paz? ¿Quién lo incita al odio? ¿Qué candidato quiere dejar atrás tantos años de politiquería corrupta? ¿Quién rodea a su posible candidato? ¿Quién ha incitado a la violencia? ¿Quién apoya a los perpetradores de la violencia? Cuando se responda estas preguntas, póngase la mano en el corazón y vote bien; llame a su amigo peruano o chileno y asesórese bien: después de las elecciones puede ser demasiado tarde.

Esta contienda hace rato dejó de ser sobre partidos políticos y alianzas y se convirtió en la defensa de la democracia y la dignidad. Creció la necesidad de encarcelar a crimínales y corruptos que andan campantes como “hombres honorables” sin pagar por sus horrendos crímenes, y sobre todas las cosas, de no permitir que el pueblo colombiano se vaya por un abismo del cual no va a poder retornar. Colombia se merece un cambio, sí; pero un cambio verdadero y no más de lo mismo. Un cambio en el que las víctimas sean reparadas y no en el que los victimarios se vuelvan víctimas.

Como dijo Martin Luther King Jr. “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera”, por una Colombia en paz y sin injusticias.