Árbitros de la democracia

Estamos a escasas cinco semanas de llevar a cabo las elecciones legislativas para el período 2022-2026 y a un centenar de días de la elección presidencial; este es un año definitivo para el país, en el que están en juego nada menos que la democracia y las libertades. Desde hace varios meses Colombia se encuentra sometida a la guerra mediática, en la cual a partir de algunas toldas políticas se trata de direccionar la voluntad de los votantes, llegando a divulgar falsa información, una estrategia deshonesta que busca captar la atención hacia un candidato en particular. En varios escenarios se menciona que hay intenciones de emplear triquiñuelas para favorecer en las votaciones a cierta ideología.

La Constitución Política establecida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la cual más del 30 % de sus integrantes eran exmiembros de grupos al margen de la ley, establece como uno de sus principios fundamentales la prevalencia del interés general y, como uno de los fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan, así como deja claro que las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

La Constitución establece que la Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares (FF. MM.) constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las cuales tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Determina que la fuerza pública, constituida por las FF. MM. y la Policía Nacional, no es deliberante y sus miembros no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

Existe entonces claridad en que las FF. MM. son de la Nación y no de un gobierno y el numeral 3 del artículo 189 establece que el Presidente de la República dirige la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo.

El famoso discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria (9 de mayo 1958) deja claro por qué las fuerzas armadas no deben entrar en la política partidista, pues considera que la controversia política entre las filas quebranta su unidad interna, así como manifiesta que no es un capricho de la Constitución mantenerlas apartadas de la deliberación pública, sino que es una necesidad de su función, dentro de la cual está la defensa de los intereses comunes. Esto es, para mantener una posición neutral y defender con total imparcialidad los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas fuerzas no pueden tener participación en la política partidista.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que el ordenamiento constitucional es el conjunto de valores, principios y reglas contenidas en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Esto es para que exista el orden constitucional se requiere que se mantenga el disfrute de los derechos y libertades y se cumplan las obligaciones por parte de todos los ciudadanos. Debe haber, por tanto, una inviolabilidad del orden constitucional y que no existan acciones de índole política o de uso de la fuerza para violentar este orden constitucional.

Con la sentencia C-415 del 6 de junio 2012, la Corte menciona que el principio estructural del orden jurídico está basado en la supremacía de la Constitución, haciendo mención a que esta es norma de normas. Es así que con la Constitución de 1991 Colombia entró en un nuevo ordenamiento constitucional, al haberse derogado la de 1886.

Esta nueva Constitución mantuvo la existencia de unas autoridades para proteger los derechos y libertades de los residentes en el país, pero también estableció en el artículo 217 el mandato de la defensa del orden constitucional en cabeza de las Fuerzas Militares, un papel transparente e imparcial que indiscutiblemente se refuerza al mantenerlas ajenas al quehacer político, quedando entonces claramente entendido que estas son el árbitro de la democracia y les corresponde defender la norma de normas.