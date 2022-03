Nadie nos dijo que iba a ser una tarea fácil. Al cierre del 2019 traíamos un crecimiento mediocre, insuficiente para superar situaciones de pobreza estructural, acompañado de elevados indicadores de pobreza e informalidad y, como obvia consecuencia, una desigualdad social muy alta. Desde entonces nos han caído tres pestes sucesivas: el éxodo venezolano, que ningún otro país ha tenido que afrontar en magnitudes semejantes; la pandemia, que contrajo brutalmente el aparato económico y, por estos días, los perversos coletazos de la guerra en Ucrania. Para ninguno de ellos estábamos preparados o podíamos estarlo. Acogimos a nuestros vecinos que huyen de la crisis humanitaria con generosidad, que el mundo entero ha reconocido y casi sin ayuda externa para afrontar los costos de proveerles salud y educación. Esa magnifica acción solidaria es impopular.

Adoptamos la estrategia de confinamiento poblacional para afrontar la covid-19 a sabiendas de los daños que la súbita parálisis de la economía habría de tener, tal como hicieron casi todos los países con la esperanza de que ese enclaustramiento fuera breve.

No lo fue y no podíamos saberlo; a conciencia el gobierno corrió con los enormes costos políticos de hacerlo. Se hizo cuanto se pudo para fortalecer el sistema de salud, tarea en la que se tuvo éxito; aún en el pico de la epidemia tuvimos la capacidad humana y de infraestructura para atender legiones de enfermos. Mezquino sería negar que las campañas de vacunación han tenido éxito a pesar de que la informalidad laboral y la dispersión de la población dificultan esa tarea. Nadie lo agradeció. Que las tareas se cumplan bien es lo mínimo que se espera de las autoridades.

Cuando esa noche terrible estaba cerca de finalizar, explota la infame guerra de agresión contra Ucrania. Parece un apocalipsis remoto y no lo es. Agrava los problemas de inflación que ya experimentábamos en los precios de los bienes importados, los cuales, por derivar de problemas de oferta, la política monetaria no puede evitar. Establecer controles de precios de inmediato se traduciría en desabastecimiento.

Siempre podrá decirse que las acciones gubernamentales fueron insuficientes o tardías. Que mucho más pudo hacerse para proteger millones de familias vulnerables y evitar la quiebra de miles de empresas. Si a todo esto se añade el desgaste natural que gobernar implica, y decisiones censurables tales como el enorme e inútil incremento de la nómina de la Procuraduría, están dadas las condiciones para que ciertos sectores de oposición desplieguen una dura estrategia electoral.

Sin embargo, no me parece correcto el discurso mendaz de Petro. No es verdad, como otros lo han demostrado, que los saldos en cuentas pensionales de ahorro individual sean recursos públicos que el gobierno podría usar para cualquier otro objetivo. Por supuesto, la discusión sobre pensiones es de enorme importancia. Lo que tenemos es insostenible pero hay que discutirlo con respeto a la verdad. Es inadmisible, de otro lado, decir que se ha seguido una política de muerte como si los lamentables retrocesos sociales, derivados de factores exógenos, fuesen deliberados; o, por último, que se diga que el gobierno se ha propuesto cegar a los hijos del pueblo que se enfrentan a la policía en medio de disturbios.

La discusión sobre los protocolos del Esmad y el tipo de armas que pueden utilizarse es por completo relevante para evitar que esos lamentables episodios ―que algunos han sucedido― se repitan. Y a Petro, Ingrid y Hernández toca decirles que si bien abunda la corrupción, mal puede decirse que ella sea el único problema del país. Esa es una absurda simplificación.

Son lamentables las diferencias entre los datos iniciales sobre la composición del Congreso y los revelados el 18 de marzo, mas afirmar que estamos ante un fraude colosal es un paso que Petro y Uribe ―dos lideres que gozan de enorme credibilidad― no deberían haber dado sin muy sólidos motivos; desprestigiar el proceso electoral puede conducir a un callejón sin salida. Duque, que dejó escapar la posibilidad de proponer una reforma pensional indispensable, no puede intervenir en este momento, cuando ese asunto es parte del debate electoral; hacerlo viola la prohibición constitucional que veda a los funcionarios públicos intervenir en la política partidista. Y que la Procuradora Cabello se abstenga de corregir ese abuso erosiona gravemente la credibilidad de la institución que representa. Duele decirlo: todos ellos se han colocado por debajo del nivel moral que de ellos esperamos.

En la Constitución de 1991 se inició el proceso de destruir los partidos, inicialmente mediante la exótica figura de los movimientos políticos. Esa tendencia la lideraron Navarro Wolf y Gómez Hurtado, ciudadanos eminentes ambos que, por motivos distintos, eran adversarios de las institucionalidad partidaria. El último paso en ese propósito de demolición se dio en el Acuerdo con las Farc: habría curules para las víctimas, pero ellas no podrían ser representadas por ningún partido político. Los partidos votaron a favor de esta mutilación de su cometido esencial. ¡De modo tácito admitieron que carecían de la jerarquía ética para representar una causa tan importante como esa! El camino de la enmienda será largo y deberá comenzar con la eliminación de las listas abiertas al Congreso, la herramienta que permite a clanes mafiosos y familiares obtener representación parlamentaria.

Anhelemos que las elecciones de este año sean las últimas que se realizan sin que se adopte un sistema electoral digital en todas sus fases: votación, cómputo, escrutinio e impugnación. La justicia electoral no puede seguir siendo de origen político. Las disputas electorales requieren jueces imparciales y dotados de adecuada formación. Casos excepcionales habrá, pero hoy el Consejo Nacional Electoral está integrado por compadres (o adversarios) de los políticos que ante ese organismo comparecen.

Briznas poéticas. Mucho dice, sin decir, Horacio Benavides: Mira a uno y otro lado / la paloma: / Palos de humo / ciudades que el fuego ha consumido / y el viento abandonado: / ¿Dónde el olivo?