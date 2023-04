Atacar el hambre

En épocas anteriores los precios de los alimentos en Colombia, a pesar de estar en niveles impensados para su época, eran muy inferiores a los de los países desarrollados. Hoy la situación ha cambiado: los precios de muchos alimentos son más bajos en países tan costosos como Alemania, Suiza o Hungría.

Hay, lógicamente, excepciones. La carne y en general las frutas son mucho más económicas en Colombia. En parte la diferencia proviene de la estacionalidad de los cultivos en los países del norte, y en parte, de la bondad de nuestra tierra para cultivos, como se refería a ellos Tirofijo, de pancoger. La carne es caso aparte, en Colombia es regalada comparada con el resto del mundo.

El problema de precios que tenemos proviene de que, a diferencia de los países mencionados, el ingreso promedio de los colombianos es supremamente bajo. No hablo del salario mínimo, sino del salario real, el que perciben la mayoría de los colombianos mes a mes. El ingreso de los colombianos es bajo porque no somos capaces de ser productivos comparados con otros países. El campesino que produce 2 toneladas de naranja no la produce a bajo costo, sino que la subsidia recibiendo un sueldo equivalente inferior al mínimo.

¿Cómo hacemos entonces para que el poder adquisitivo en alimentos, que es el que más golpea a los más pobres, mejore? La respuesta no pasa por la alquimia ni los medicamentos alternativos, el tema está inventado.

Lo primero es que el país debe crear empleo productivo. Nuestro desempleo no solo es alto, sino que la calidad de nuestro empleo es paupérrima. Con más del 50 % de nuestra población en empleo informal y más de 390.000 personas laborando en reemplazar las falencias del Gobierno en puestos de vigilancia, el país no produce empleo de calidad. Sin empleo de calidad y con restricciones a la inversión por el incremento del riesgo país en el gobierno Petro, no hay manera de que el país produzca más para alimentar mejor a su gente.

El empleo productivo pasa por brindar marcos regulatorios bien logrados para que la iniciativa privada avance. Todo lo contrario a lo propuesto por la reforma laboral. Otro ejemplo es crear un marco legal que permita la explotación de tierras de manera masiva para la producción de alimentos, como ocurre en el Perú, y dejar de lado el romántico minifundio productor que no compite con nadie en los mercados internacionales.

Lo segundo es atraer el capital necesario para el desarrollo, tanto foráneo como el de los colombianos. Hoy el capital de los colombianos está saliendo a pasos acelerados del país, en consecuencia de la posición surrealista que ha tomado el Gobierno con sus distintas propuestas de reforma. Aquellos que han acumulado algo de capital en el país, que a nivel internacional solo siguen siendo clase media, no confían en que este le será respetado por el Gobierno del cambio. Iniciativas como enviar a los perros de la Dian a revisar a los médicos de la Fundación Santa Fe solo empeora esa visión de incertidumbre.

Tercero, asegurarse que los dineros del Estado se utilizan apropiadamente y no en giras de la primera dama y la vicepresidente a turistear con delegaciones enormes. Más importante y menos impactante es el abandono de recursos a programas como el de chicas STEAM del ministerio de comunicaciones, o los subsidios de vivienda que han beneficiado a tanta gente desamparada.

Del resto, las políticas a tomar son las políticas ortodoxas. Controlar la inflación por medio de gasto público rentable, tener una política monetaria responsable que no dispare las tasas de interés y asegurarse de no ahogar las empresas tributariamente.

Nada de estas soluciones planteadas es innovador, son políticas aburridas, pero son las que funcionan. Lo aburrido es el hambre y la falta de oportunidades que se genera cuando se tiene un manejo onírico de la economía.