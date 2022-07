Ataques a la Policía

Es demasiado doloroso que padres tengan que enterrar a sus hijos por defender la patria, no es justo que niños queden huérfanos, no es justo permitir la barbarie que se está cometiendo.

¿Qué está pasando con el asesinato de policías en Colombia? En lo que va de 2022, 34 policías han sido asesinados; estos asesinatos han sido organizados y perpetuados por grupos al margen de la ley con el llamado plan pistola, que consiste en asesinar a los uniformados para presionar al gobierno a una posible negociación. Gracias a este inescrupuloso plan, muchas vidas han sido terminadas de forma abrupta y dolorosa.

Los departamentos donde se están cometiendo más asesinatos son Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó y Bolívar. Dado el sinfín de ataques, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, dijo: “Son criminales, los vamos a perseguir para llevarlos a la justicia, violan el código penal”. Tras dichas declaraciones, se desplegó la operación Cóndor, operativo que busca dar con los responsables de los asesinos de policías, y tras su puesta en marcha ya han caído varios miembros de estos grupos.

Y es que sí, Colombia no puede retroceder a lo que era en los años ochenta y noventa, cuando los grupos criminales asesinaban a quienes se les antojara, incluyendo a policías, como era el caso del cartel de Pablo Escobar.

No se puede volver a 2017 o a 2019, como cuando asesinaron a los policías Iván Marín y Juan Carlos Barreto Guzmán, mientras almorzaban en El Tambo, Cauca. En estos años también se llevó a cabo el plan pistola. Es muy triste que los miembros de nuestra fuerza pública teman por sus vidas cada vez que salen a las calles.

Nuestro país no es el Lejano Oeste, donde cada ciudadano puede actuar como le parezca; aquí existen leyes y es por eso que el gobierno entrante debe tener un plan para darles fin a dichos asesinatos. Sea un acuerdo con la organización criminal, o un plan para darle cese, pero algo se tiene que ejecutar para pararlo. El nuevo gobierno debe tomar cartas en el asunto y evitar que esto se siga saliendo de control. No es justo y es inhumano que actos como este se estén dando en el país.

Es demasiado doloroso que padres tengan que enterrar a sus hijos por defender la patria, no es justo que niños queden huérfanos, no es justo permitir la barbarie que se está cometiendo. Hay que acordarse que todos los que están siendo asesinados y masacrados son héroes de la patria y defienden a todos sus ciudadanos. Mientras las autoridades buscan a los responsables de las masacres ofreciendo sumas de dinero para quienes tengan información, los colombianos deben salir a marchar para rechazar dichos delitos macabros.

Tanto el presidente electo, Gustavo Petro, como el nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazaron estos crímenes. Esperemos que, al entrar el nuevo gobierno, este ejecute de forma inmediata y urgente un plan para frenar dichos asesinatos. No se puede permitir que Colombia entierre a sus hijos, hermanos y padres. Ni una gota más de sangre. No retrocedamos a las épocas en las que se cobraron miles de vidas inocentes. No permitamos que la memoria de nuestros héroes quede en el olvido, que su recuerdo sea un legado para frenar tanta violencia atroz.

Como dijo Benjamín Franklin: “Jamás ha existido una guerra buena ni una paz que haya sido mala”.