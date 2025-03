Benedetti entre comillas

En 2007, el senador Armando Benedetti afirmó en el Capitolio: “Si hay alguien que detesta la droga, si hay alguien que odia la droga es el senador Armando Benedetti, porque de alguna u otra forma ha padecido los flagelos de esta situación. A mí no se me puede acusar de que yo estoy promoviendo consumir droga, a mí lo que se me puede acusar es que yo quiero cambiar”. También dijo: “El Senado no le ha puesto las suficientes bolas a este asunto de la dosis personal. Es una injusticia que se va a cometer con unas personas que son enfermas.