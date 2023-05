El gobierno del presidente Gustavo Petro no se cansa de matonear a los colombianos que no le gustan. De manera inverosímil y en defensa de la costosa e impopular gira al África de la vicepresidenta Francia Márquez, desde el departamento de Nariño, no tuvo inconveniente en señalar a un gran porcentaje de la población colombiana de “blanquitos ricos”. Pasamos del “de malas” y el “se jodieron” de Francia, a este nuevo insulto, acuñado por el mandatario del país.

¿Qué les pasa al presidente y a la vicepresidenta, que, de manera sistemática, tratan de forma despectiva a los colombianos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Promover una guerra civil entre ricos y pobres, negros y blancos, campesinos e indígenas contra los que viven en la ciudad? ¿Acaso no han entendido que ellos gobiernan para todo los que vivimos aquí y no solo para los que votaron por ellos? ¿Por qué el racismo solo es cuestionable si proviene de la derecha, pero no se repudia de igual forma si emana desde la Presidencia de la República?

Colombia es un país multiétnico, multicultural y multicolor. Estas expresiones en contra de los colombianos que son blancos, mestizos, “claritos”, o como los quieran llamar, son peligrosas, humillantes, discriminatorias y peyorativas. Decir “blanquitos ricos” es igual de horrible que decir “negritos pobres”.

Además de la expresión desobligante en contra del color de la piel, cualquiera que este sea, otro tema que preocupa es la estigmatización que de manera reiterativa hace el presidente en contra de la riqueza y el capital. ¿Qué tiene de malo que las personas trabajen de sol a sol, ganen dinero y decidan gastarlo o invertirlo como les parezca?

¿Por qué el presidente cree que todas las personas que tienen dinero lo obtuvieron producto del narcotráfico o de actividades ilegales? Y lo peor de todo, ¿por qué quiere empobrecer a la clase media en lugar de enfocar sus esfuerzos para que los pobres se vuelvan ricos?

El presidente Petro, con sus reformas, parece que quisiera que el país dependiera de él para comer, tener vivienda, educación, salud y derecho a las pensiones. Es decir, estatizar todo siguiendo el formato del modelo comunista para que las personas hagan fila y con un bono reclamen un mercado. ¡Y qué bueno que las familias más vulnerables tengan acceso a la alimentación y a todos los servicios de manera gratuita! Pero no debería ser el objetivo de este Gobierno el volver a millones de personas más dependientes del Estado, sino todo lo contrario.

Pero parecería que esa es la meta, es decir, empobrecer a la clase media y a los empresarios y no ofrecerles oportunidades de empleo y crecimiento. Y lo menciono porque en el Plan de Desarrollo y en las políticas públicas del Gobierno no hay programas destinados a promover el emprendimiento, la creación de más puestos de trabajo, la facilidad de acceso al crédito para la inversión, el desarrollo y la promoción de la investigación y la tecnología. Por el contrario, el Gobierno de Petro ha centrado sus esfuerzos en hacerles la vida imposible a los empresarios que generan empleos a través del incremento de los impuestos y los costos laborales. De hecho, la nefasta reforma laboral pondría en peligro más de medio millón de empleos. Y la reforma pensional les arrebatará los ahorros privados de 18 millones de colombianos para convertirlos en subsidios a las familias más pobres.

Quizás el miedo de la extrema izquierda es que la gente pobre deje de serlo porque al salir de la trampa de la pobreza y acumular algún capital, entonces dejan de depender de los subsidios para convertirse en personas económicamente autónomas. Y eso no le gusta al comunismo y, al parecer, pues tampoco le da réditos políticos al “cambio”.

La riqueza es mal vista por este Gobierno. Ya lo dijo en su momento la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que argumenta que el consumo debería decrecer para poder cuidar a la “Pacha Mama”. Incluso, la vicepresidenta Francia Márquez en sus épocas de activista también defendía la idea que se podía vivir con poco. Obviamente, hoy con su casa en el lujoso condominio de Dapa, en el Valle del Cauca, y a 300 kilómetros de distancia de su oficina en Bogotá, a donde llega en helicóptero, esa defensa quedó atrás.

El estilo de vida de Francia Márquez no le molesta al presidente Gustavo Petro. Le molesta es el de los “blanquitos ricos” que no sabemos si son los mismos que viven en el barrio Chapinero de Bogotá, un lugar al que al mandatario también incluye en sus discursos matoneadores. La riqueza de los blancos le molesta, pero la de su hijo Nicolás Petro (que no se sabe de dónde la sacó) no le incomoda al mandatario. Como tampoco le causa estupor que sus hijos salgan a estudiar al exterior o que su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer, utilice zapatos de más de cinco millones de pesos para asistir a fiestas, galas y funerales por todo el planeta.

Porque ya que hablamos de la señora Alcocer, ¿cómo se habrá sentido ella después de que el presidente despreciara a los “blanquitos ricos” del país? ¿O ahora van a salir a decir que ella no es blanca?

Como símbolo de la unidad nacional y por la dignidad del cargo que ostenta, el mandatario les debe unas disculpas a los colombianos por sus declaraciones altisonantes, peyorativas y discriminatorias. Pero, claro, nos quedaremos esperando.