El pasado martes, el presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de una consulta popular nacional para aprobar los proyectos de ley de reformas a la salud y laboral, no aprobados en el Congreso.

La Constitución Política dispone que el presidente, con la firma de todos los ministros, podrá consultar al pueblo en decisiones de trascendencia nacional. La decisión será obligatoria y la consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección (art. 104).

No pueden ser objeto de consulta proyectos de articulado (art. 38b). Para que la votación sea válida, debe participar al menos el 33 % del censo electoral, y para aprobar la pregunta, obtener mayoría de la mitad más uno de los votos válidos (art. 41-c). Aprobada la consulta, el Congreso debe adoptar las medidas para hacerla efectiva a más tardar en el periodo siguiente de sesiones, so pena de que el presidente la adopte mediante decreto dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del término.

En resumen, el Gobierno puede convocar una consulta popular para formular unas preguntas, no proyectos de articulado; debe obtener concepto previo favorable del Senado dentro del mes siguiente y, en los 8 días siguientes, fijar fecha de votación para dentro de 3 meses. Si el censo electoral es superior a 40 millones, se requieren más de 13,3 millones de votos para que la elección genere efectos y obtener la mitad más uno para aprobar las preguntas, que el Congreso, en gracia de discusión, debería acatar a más tardar a mediados del 2026. Existe otro camino —no menos azaroso pero más apropiado— el referendo legal aprobatorio, propio para textos normativos.

Así las cosas, el Gobierno se embarcaría, una vez más, en un proyecto incierto y azaroso, con muchos riesgos de fracaso. Por un lado, no obtener el concepto previo del Senado; por otro, no lograr el umbral electoral de más de 13,3 millones de votos, con los antecedentes de consultas populares anteriores, que no alcanzaron el 25 %; otra posibilidad sería resultar derrotado en las elecciones.