Bogotá eligió a Petro, pero será la ciudad más perjudicada con la reforma tributaria

Una de las ironías más terribles que puedan verse en la actual coyuntura del país es la de Bogotá: de elegir a Petro con más de dos millones de votos a ser la ciudad que sufrirá el mayor impacto con la reforma tributaria.

Para empezar, las medidas contempladas en la reforma suponen un golpe a las empresas con presencia en la capital y municipios vecinos, donde se concentran el 45,9 % de las 10.000 empresas más grandes del país. Esto es algo que no ha sido señalado con demasiada insistencia, pero la reforma será un huracán que arrase con el empleo para muchos sectores de la economía, como el de los dulces y los ultraprocesados, que operan en relación con la fuerza de trabajo de nuestra ciudad.

Pero desmenucemos las afectaciones:

1. La tributación puede llegar hasta el 60 % para algunos empresarios, si se suma lo que pagan en renta dentro de las empresas y lo que pagarán como personas naturales. ¿Quién se sostendría en un escenario tan desfavorable?

2. Se imponen trabas a las zonas francas, cuyas empresas no necesariamente tienen un programa sostenible de exportación. Esto podría derivar en que se acaben zonas francas como la de Fontibón y que las empresas abandonen la ciudad.

3. Al eliminar los beneficios para los hoteles, hiere seriamente la vocación turística de la ciudad. No hay que perder de vista que El Dorado es un aeropuerto con un gran tráfico de pasajeros.

4. Al suprimir la Ley naranja, deja sin beneficios a industrias creativas asentadas en la capital: cine, literatura y artes escénicas serán directamente impactadas.

Es un panorama nada halagador, y nadie está poniendo el grito en el cielo. Bogotá corre el riesgo de sufrir un destino similar al de Barcelona, ciudad a la que el fallido proceso independentista y la pandemia tiene en números rojos, pues dejó de ser un lugar atractivo para empresarios.

No importa el estrato del empresario, todos, con seguridad, buscan invertir en lugares competitivos, donde se minimice hasta donde sea posible el riesgo y la incertidumbre. ¿Qué creen que pasará en Bogotá sin zonas francas y con destrucción de empresas? El desempleo es una primera y obvia consecuencia.

Pero el desempleo no sería el único motivo de una sincera preocupación: lo peor de que las empresas abandonen la ciudad es que Bogotá podría enfrentarse a un problema de proporciones bíblicas si cae el recaudo del ICA. Para el año 2022 el recaudo por este impuesto se proyecta en 4,6 billones de pesos, es decir, este tributo es la principal fuente de ingresos de la ciudad. Sin él, Bogotá estaría en serias dificultades para financiar sus programas.

Pero consideremos, además, que aunque no sepamos para qué serán destinados los recursos captados en esta reforma, es natural esperar que vayan a programas sociales asistencialistas. Bogotá no es una ciudad que requiera precisamente esta clase de subsidios, por lo menos no tanto que otras regiones del país donde la lucha contra la pobreza es una necesidad más apremiante. La capital siempre ha sido especialmente solidaria con sus aportes y la participación en la economía nacional. Y aunque somos la gallina de los huevos de oro, los recursos no vuelven en una proporción siquiera normal. Pero podemos esperar que esta reforma, que apunta con el tiempo a recaudar 50 billones, dispare por todos lados la salida de recursos de la capital y que no haya retorno alguno.

El desestimulo a la creación de empresas es real si se aprueba la reforma tributaria. Un hecho insólito, teniendo en cuenta que lo que necesita el país es justamente la mayor cantidad de estímulos para la creación de nuevos puestos de trabajo, es decir, más industrias, más empresas, más empresarios, más inversionistas. El escenario de un país que crece a 12,6 % como lo hace hoy Colombia en día, y un robusto presupuesto de 391 billones de pesos para el Estado, demuestran que sí existen las condiciones necesarias para estimular el desarrollo del país. ¿Cuál es la obsesión de Petro para frenar ese desarrollo?

Bogotá ya había sufrido a Petro como alcalde, cuando su gestión terminó con un estruendoso 70 % de desaprobación. Las razones por las que la ciudad vuelve a votarle masivamente, sin embargo, no tienen nada que ver con su desempeño. Por desgracia, al momento de gobernar un país los símbolos y reivindicaciones no son la cuestión a evaluar. Todo indica que la gestión de Petro volverá a conducirnos hacia el desastre.