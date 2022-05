Bogotá no necesita otro cupo de endeudamiento, necesita ejecución

Definitivamente, Bogotá no debe ampliar su deuda, no es el momento, mucho menos cuando la ejecución es tan pobre y hay tanto pendiente en la capital, tanto que se ha prometido y está sin hacer, obras detenidas y retrasadas, falta de mantenimiento y abandono en lo que ya hay.

La ciudad no necesita más deuda, necesita resultados; venimos de un gobierno que dejó obras y proyectos contratados, con diseños y listas para entregar a las comunidades, y ahora, llevamos casi dos años y medio esperando ver las primeras de Claudia López o, por lo menos, las que dijo se harían con el cupo más grande de la historia de Bogotá que se le aprobó hace casi dos años y nada ha pasado.

En 2020, a pocos meses de haber iniciado su mandato y para llevar a cabo su Plan de Desarrollo Distrital en período de pandemia, el Concejo de Bogotá le aprobó $10,79 billones que serían: (27 % para Transmilenio, 21 % para educación, 18 % para salud, 17 % para el Instituto de Desarrollo Urbano y 17 % para otras entidades), y todavía queda un 43 % sin ejecutar. Con ese recurso, decían, se iban a generar cerca de 120.000 empleos para el cuatrienio en 165 proyectos. Para la Vigencia 2020 y 2021 la meta eran 74.898 empleos y según lo que han informado las entidades, solo se han generado 34.492, principalmente para obras de infraestructura.

La propuesta habla de un cupo por $5.8 billones, que López manifiesta que es fundamentalmente para financiar proyectos de educación y empleo. Sin embargo, del anterior cupo, un 21 % de los dineros también eran para ese fin, y a la fecha, de los 14 colegios proyectados a construirse, 2 no han iniciado obra, 5 tienen una ejecución menor al 65 %, 3 una menor al 95 % y solo se han entregado 4. Entonces, es ilógico solicitar más plata, para 25 colegios que no podrá hacer o adecuar en año y medio que le queda de gobierno. Eso no se lo cree nadie, ¿por qué no se plantearon ese número la primera vez? Además, plantea programas de educación superior que terminarán siendo solo para una generación porque son prácticamente insostenible en el tiempo.

Frente a la infraestructura, es absurdo pedir $2,8 billones destinados a una obra que es una idea, que no tiene definido el costo total como lo es la segunda línea del Metro, sin aclarar si los recursos serán para la contrapartida con el Gobierno o son para estudios y diseños. De por sí, las obras de la primera línea van a paso lento, como para pensar en un costo tal para dejar enunciado un capricho de la alcaldesa.

Debe ser claro para todos, que la recuperación de la que habla la alcaldesa, en realidad hace referencia a las cifras de 2021 comparadas con 2020, pero comparando con los datos de 2019, lo cierto es que la pobreza monetaria aumentó 8.6 % y la pobreza monetaria extrema 5.2 %, y no logramos alcanzar los niveles de prepandemia.

Definitivamente, Bogotá no debe ampliar su deuda, no es el momento, mucho menos cuando la ejecución es tan pobre y hay tanto pendiente en Bogotá, tanto que se ha prometido y está sin hacer, obras detenidas y retrasadas, falta de mantenimiento y abandono en lo que ya hay. Es una propuesta que deja sin capacidad de maniobra a las siguientes dos administraciones.

Alcaldesa, sensatez, no juegue con los recursos de los bogotanos, sea responsable, no endeude indefinidamente a Bogotá por capricho. ¡Ejecute y cumpla!